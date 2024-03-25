«Вулкан» и «зубная паста для слонов» в кабинете химии

Экологи и специалисты санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» провели открытый урок в нижнекамской школе

Фото: Александр Ильин

Во Всемирный день воды работники нефтеперерабатывающего предприятия провели экоурок для пятиклассников нижнекамской школы №10. Экологи рассказали, какую роль в жизни человечества играет вода и какое влияние на водные ресурсы оказывает человек. Экологическую теорию на уроке щедро разбавили экспериментами и интерактивом. Как ребята определяли кислотность среды и что будет, если сухой лед полить кипятком, читайте в материале «Реального времени».



Важен вклад каждого

Для акционерного общества защита и сохранение окружающей среды на первом месте. На производстве используются природосберегающие технологии. Сотрудники предприятия регулярно выходят на субботники: очищают берега водных объектов Нижнекамского района. Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Экологи проводят в школах открытые уроки на тему экологии. В 2023 году такие уроки прошли в школах №3 и №10.

Первый урок в этом году был посвящен воде — основе жизни на Земле. Сотрудники предприятия основательно подготовились к уроку.

На каждом столе лежали брошюры с занимательными фактами о воде. Александр Ильин

Эколог и лидер молодежного движения предприятия Алена Мухарникова начала урок с интересных фактов о воде. И если некоторые были ребятам знакомы, то другие оказались им неизвестными. Например, о том, что на 99% медузы состоят из воды, ребята узнали впервые. Хотя о важности воды в целом пятиклассники уже имели представление, но не очень ясное.

— Вода нужна, чтобы пить. В ней живут рыбы. Вода нужна для гигиены. Моя черепаха любит купаться, — поделился пятиклассник Дамир.



Не задумывались дети и о том, что интенсивное использование воды приводит к уменьшению ее запасов на нашей планете. Пересыхают реки, истощаются родники. Строительство гидроэлектростанций для выработки электричества нарушает естественное течение рек и препятствует передвижению рыбы. Эколог объяснила школьникам, что вода нужна для сохранения баланса в природе, и напомнила, что все должны беречь природу.

О том, что на 99% медузы состоят из воды, ребята узнали впервые. Александр Ильин

— Каждый человек может и должен внести вклад в сохранение водных ресурсов. Это несложно. Выключайте воду, пока чистите зубы. Отремонтируйте или замените неисправную сантехнику. Принимайте душ вместо купания в ванне. Запускайте стиральную и посудомоечную машины полностью загруженными. Также каждому под силу принять участие в субботнике на берегу реки или озера. А еще лучше — не мусорить. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, — заметила эколог.



Занимательная химия

После выступления эколога ребята посмотрели видеоролик, посвященный воде и бережному отношению к ней. Ролик для ребят подготовили экологи нефтеперерабатывающего предприятия. А представители санитарно-промышленной лаборатории показали эксперименты, демонстрирующие различные свойства и агрегатные состояния воды. Химическое шоу началось с опыта под названием «светофор» в исполнении инженера-химика Гульнур Курбангалиевой.

При движении реагенты в растворе меняли цвет с ярко-красного на зеленый, а потом на желтый. Александр Ильин

Потом некоторое, совсем небольшое количество химических веществ легким движением руки инженера-химика Ольги Храмовой превратилось в объемную пушистую пену — «зубную пасту для слонов».



Дети были в восторге. А опыты все продолжались. В кабинете химии надували воздушный шарик, поливали сухой лед кипятком.

По учительскому столу стелился пар. Александр Ильин

Пятиклассники, затаив дыхание, только шептали: «Вот бы дома такое сделать». Также сотрудники предприятия показали детям «вулкан» из соды и уксусной кислоты, опыт с погружением сырого яйца в соленую и пресную воду.

Девчонки и мальчишки смотрели на дружную команду экологов как на волшебников. Александр Ильин

«Химули», «Чебурашки» и «Грибы»

Не обошлось на экоуроке и без мозгового штурма. Пятиклассники разделились на три команды по рядам. Первый ряд быстрее всех выбрал капитана команды — Сашу Афанасьева, и название «Химули». Второй ряд дружно выбрал название «Чебурашки», а третий — «Грибы». Каждой команде дали три минуты на решение логических задач — ребусов, связанных с темой урока.

Шарады оказались ребятне по вкусу, они быстро определили загаданные слова — «вода», «воздух», «земля», «экология» и «природа». Александр Ильин

После интеллектуальной разминки начальник санитарно-промышленной лаборатории Аида Ахмадуллина рассказала о своей работе.

Аида Ахмадуллина: «Нет ничего драгоценнее глотка чистой пресной воды». Александр Ильин

Рассказ она начала с вопроса, обращенного к детям: «Как определить качество воды?» Получила в ответ лес рук, самые нетерпеливые выкрикивали с места: «Надо понюхать»; «Надо лизнуть»; «Надо посмотреть». Насколько безопасны могут быть такие способы, пятиклассники не задумались. Вот и пришлось объяснить, что надежнее всего проверять качество воды с помощью лабораторных исследований. Это целый комплекс мероприятий, направленный на определение физического, химического и биологического состава. Только данные в комплексе позволяют определить степень и характер загрязнения, выявить его источник, не допустить распространения загрязнения.

Бактерии-помощники



Для наглядности экологи привезли живую культуру бактерий с локальных очистных сооружений нефтеперерабатывающего предприятия и предложили детям посмотреть на нее. Эти бактерии с большим аппетитом питаются остатками нефти, предварили показ объяснениями экологи. Лаборант Дина Гордеева объяснила школьникам, как правильно пользоваться микроскопом. Дети по очереди заглядывали в окуляр.

Микромир питающихся нефтью бактерий заворожил школьников. Александр Ильин

Среди прозрачной воды на стекле были видны темные ячеистые пятна активного ила, в нем достаточно энергично двигались представители бактерий. От микроскопа дети отходили под впечатлением от увиденного. Не каждый день видишь, как кто-то ест нефть.



Благодаря этим бактериям на предприятии замкнутый цикл водопотребления. После завершения технологического процесса сточные воды очищаются и возвращаются в производство. Тем самым снижается экологическая нагрузка на окружающую среду. Сточные воды не загрязняют почву, реки и озера сохраняют свое благополучие.



Алена Мухарникова: «Мы не осуществляем сброс сточных вод в водные объекты». Александр Ильин

— Использовать одну и ту же воду бесчисленное количество раз мы можем благодаря ее тщательной очистке на наших локальных очистных сооружениях. Сначала мы подвергаем сточные воды физической очистке от примесей, потом физико-химической и химической. Оставшиеся микроскопические кусочки нефтепродуктов съедают бактерии. На выходе получается чистая вода, которую можно повторно использовать на производстве. Такой подход позволяет нам полностью отказаться от забора воды из реки Камы. Таким образом с 2015 года мы сэкономили более 12 млн куб. м воды. Это объем, равноценный объему воды в озере Кабан. Кроме того, мы не осуществляем сброс сточных вод в водные объекты, — рассказала корреспонденту «Реального времени» Алена Мухарникова.

Маленькие лаборанты



На уроке представители предприятия дали ребятам возможность погрузиться в профессию лаборанта. Четыре пятиклассника от каждой команды надели заранее подготовленные одноразовые халаты, шапочки и очки и приступили к лабораторной работе.

Командам выдали колбы с растворами, индикаторы и шпаргалку. Задачей было определить кислотность раствора, добавляя туда индикатор. Школьники заметно волновались, когда первый раз соединяли неизвестные им вещества.

Со второй колбой дело пошло живее, появилась уверенность в своих силах. Александр Ильин

— Это очень интересно. Мне так понравилось смешивать индикатор с раствором. Хочу скорее вырасти и стать лаборантом. И еще хочу, чтобы такие уроки проходили чаще. Я сам стараюсь не мусорить, экономлю воду. Заботиться о природе — это важно, — подчеркнул Саша Афанасьев.



Все команды успешно справились с задачей. Ребятам так понравилось представлять себя лаборантами, что они попросили проводить такие уроки как можно чаще.

Каждая команда получила памятный диплом. Александр Ильин

Завершило урок совместное фото. Из кабинета химии пятиклассники выходили очень довольными.

— Посмотрите, как у них горят глаза! Такой урок намного интереснее, да и запомнится надолго. Интерактивы различного рода содержат в себе элементы не только экологии, но биологии и химии. Зрелищные опыты пробуждают тягу к знаниям. Бесценно, когда о важности сохранения природных ресурсов рассказывают люди, которые занимаются этим каждый день, — отметила заместитель директора по учебной работе, куратор по химии Ирина Добычкина.