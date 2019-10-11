ТАИФ-НК продолжает озеленять территорию Нижнекамского района в рамках экологической акции «Зеленая волна»

Фото: Альберт Муклаков

Работники компании ТАИФ-НК вновь внесли свой вклад в озеленение Нижнекамского муниципального района.

В рамках второго этапа экологической акции «Зеленая волна» представители нефтеперерабатывающего предприятия с помощью собственной спецтехники высадили вдоль главной дороги, соединяющей город и промышленную зону, порядка трехсот саженцев.

АО «ТАИФ-НК» — активный участник различных экологических акций. В конце сентября сотрудники компании присоединились к акции «Чистый берег» и вышли на уборку прибрежной зоны озера Каракуль, а также озеленили территорию, ведущую в село Шингальчи, высадив там более 400 берез. Всего же в ходе осеннего этапа экологической акции «Зеленая волна», которая продлится до 31 октября, нефтеперерабатывающая компания посадит порядка полутора тысяч деревьев.



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