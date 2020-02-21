ТАИФ-НК подтвердил соответствие системы менеджмента требованиям международных стандартов

Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Крупнейшая в Татарстане нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК успешно прошла ресертификацию интегрированной системы менеджмента, подтвердив ее соответствие международным стандартам. Ресертификационный аудит был проведен в рамках совершенствования деятельности компании и повышения эффективности бизнеса. Аудиторы посетили подразделения предприятия, производственные площадки, провели беседы с руководителями и персоналом, осмотрели рабочие места, дали оценку системе управления предприятия на соответствие требованиям международных стандартов. По итогам проверки были отмечены профессионализм, компетентность, ответственность персонала в поддержании и совершенствовании ИСМ, высокий уровень организации производственного и экологического контроля.

Политика интегрированной системы менеджмента служит ориентиром для каждого работника ТАИФ-НК



Для каждого современного и надежного предприятия, ориентированного не только на отечественные, но и зарубежные рынки, особое значение имеет сертификация систем управления на соответствие международным стандартам. В настоящее время интегрированная система менеджмента является главным постулатом для успешного и устойчивого развития любой нефтеперерабатывающей компании. Понимая важность этого вопроса, компания ТАИФ-НК одной из первых в Татарстане в 2008 году прошла сертификацию на соответствие сразу трем международным стандартам — ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности».

Сертификация — дело добровольное, но, получив ее, компания выглядит надежной и имеет массу преимуществ, в частности результативное планирование, использование имеющихся ресурсов, совершенствование управления рисками, повышение удовлетворенности потребителей.

Политика интегрированной системы менеджмента служит ориентиром для каждого работника ТАИФ-НК, является основой для установления целей в области качества, экологии, профессиональной безопасности, здоровья и дальнейших действий по их достижению.

— Внедрение интегрированной системы менеджмента подтверждает прозрачность и управляемость бизнес-процессов ТАИФ-НК, ориентированность существующей системы управления на гарантированное получение качественного результата, способствует повышению эффективности и конкурентоспособности ТАИФ-НК, росту привлекательности и доверия со стороны партнеров, привлечению инвестиций на модернизацию и развитие производств. Также внедрение интегрированной системы менеджмента обеспечило согласованность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, профессиональной безопасностью и здоровьем, позволило избежать дублирования документов, процессов и функций подразделений компании, — отметила начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

Высокая конкурентоспособность и доверие потребителей

Сертифицированная система менеджмента ТАИФ-НК направлена не только на качество выпускаемой продукции, но и на всю систему управления в целом. Подтверждение соответствия процессов, функционирующих в компании, позволяет потребителям быть уверенными в заявленном уровне качества производимой продукции ТАИФ-НК.

Гендиректор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов отметил, что совершенствовать свою деятельность в соответствии с требованиями международных стандартов — одно из основных направлений работы ТАИФ-НК

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, политика в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды является основой функционирования и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента в соответствии с принципами и требованиями международных стандартов.

— Совершенствовать свою деятельность в соответствии с требованиями международных стандартов — одно из основных направлений работы ТАИФ-НК. Модернизация действующих производств и строительство новых — основа развития нефтепереработки. Значительное повышение качества нефтепродуктов и доведение его до экологических стандартов — одно из важнейших условий достижения нефтеперерабатывающей отраслью современного технологического уровня, который позволит обеспечить потребности страны в качественном моторном топливе, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктах, — отметил Рушан Шамгунов.

Под действие системы менеджмента качества попадают все структурные подразделения ТАИФ-НК

— Это в первую очередь имиджевая составляющая. Мы должны соответствовать требованиям заинтересованных сторон и стремиться, чтобы в нашей системе управления все было определено и функционировало правильно. Система проходит двойной контроль, назначены ответственные лица за поддержание и соответствие внедренной системы требованиям международных стандартов, разработаны необходимые документы и процедуры. В международных стандартах определено, что должно быть у предприятия, которое хочет быть успешным и результативным, передовым, конкурентоспособным. А задача компании — правильно применять эти требования и, совершенствуясь, следовать им, — пояснила начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

Под действие системы менеджмента качества попадают все структурные подразделения ТАИФ-НК, основные бизнес-процессы, связанные с производством продукции, с закупкой сырья, закупкой товарно-материальных ценностей и продажей готовой продукции.

Грамотное распределение функций, полномочий и ответственных в системе управления, разработка положений, инструкций, регламентов, позволяющих управлять ресурсами и инфраструктурой, а также успешно отслеживать процесс от производства продукции до поставки ее потребителю, оперативно устранять и предупреждать несоответствия в системе управления в целом, — в итоге компания получает максимальную прибыль, потребитель — качественное сырье и материалы.

Большую роль в интегрированной системе менеджмента играет взаимодействие и обратная связь с потребителями

Система менеджмента качества позволяет поставлять продукцию за пределы России, заключать выгодные контракты, участвовать в тендерах, конкурсах, получать государственные заказы, льготное кредитование, страхование, лицензии на право деятельности, сертифицировать продукцию.

Большую роль в интегрированной системе менеджмента играет взаимодействие и обратная связь с потребителями. Для этого проводится анкетирование по вопросам качества продукции и организации процесса ее реализации. Все риски, связанные с внутренними и внешними факторами, предусмотрены и определены во время планирования основных бизнес-процессов, а также предприняты меры для управления ими.

— В ТАИФ-НК применяется так называемый риск-ориентированный менеджмент. Такая система управления предупреждает аварии, инциденты, сбои в работе оборудования, поставке товарно-материальных ценностей, несоблюдения законодательных требований. Управление знаниями — еще одна важная составляющая системы менеджмента, которая не должна зависеть от неизбежных кадровых изменений. Поэтому все необходимые требования, процедуры, обязанности и действия задокументированы, ведется электронная база документов, чтобы новый работник пришел и, руководствуясь ею, начал успешно работать, — отмечает начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

Без ущерба для природы

Вопросы экологической безопасности в ТАИФ-НК всегда стояли во главе угла. Система экологического менеджмента (ISO 14001) позволяет взять под полный контроль и управление всю деятельность, связанную с охраной окружающей среды. В работе предприятие использует новейшие технологии, способствующие минимизации негативного воздействия на экологию региона. В компании предусмотрены системы контроля и противоаварийной защиты, ведется мониторинг источников выбросов в атмосферу, а также определены риски в системе экологического менеджмента. Порядок управления экологическими аспектами в полном объеме отражен в документах.

Деятельность по улучшению работы всех подразделений в ТАИФ-НК рассматривают как непрерывный процесс, а следовать этим принципам без использования наилучших доступных экотехнологий невозможно. Поэтому предприятие планомерно сокращает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, ставит перед собой обязательства по выполнению законодательных требований.

Масштабная реконструкция цеха локальной очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода — яркий пример того, как компания решает экологические задачи. Проект позволил создать замкнутый водооборотный цикл, который также предусматривает прием и очистку всех производственно-ливневых стоков, образующихся на существующих объектах ТАИФ-НК.

Система экологического менеджмента (ISO 14001) позволяет взять под полный контроль и управление всю деятельность, связанную с охраной окружающей среды

Очистные сооружения полностью автоматизированы, в их работе использована технология многоступенчатой системы очистки: блок предварительной очистки, блок физико-химической очистки, блок биологической очистки, блок обессоливания, блок обезвоживания, блок закачивания солесодержащих стоков в поглотительные скважины на глубину 1,8 км. За счет использования многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод водопотребление предприятия снижено более чем вдвое.

Поставщиком основного объема оборудования блока биологической очистки выбран ведущий производитель мирового масштаба — компания General Electric. Данная система очистки является уникальной для российской нефтепереработки: технология финальной очистки позволяет удалять из сточных вод предприятия 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. При этом выбросы в атмосферу от очистных сооружений снизились более чем на 90%. Производительность цеха, согласно проекту, составила 500 куб. м/час. Общая стоимость проекта реконструкции — порядка 3,7 млрд рублей. В связи с экологической направленностью очистные сооружения компании имеют высокую общественную значимость.

Торжественное открытие важного для всего региона объекта состоялось в Год экологии в Татарстане. На нем присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и на тот момент генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, ныне советник по стратегическому развитию.

— Это огромнейший проект на 3,7 млрд рублей, который был реализован в течение двух лет. Мы увидели, что здесь используется самая современная, мирового уровня система очистки. Уровень изъятия нефтепродуктов составляет 99,99%. Очень хороший пример того, чтобы люди, которые живут на этой земле, не чувствовали экологическую нагрузку, — сказал тогда Рустам Минниханов.

Торжественное открытие важного для всего региона объекта состоялось в Год экологии в Татарстане

— Такие проекты дорогие, но они необходимы, чтобы соответствовать экологическим стандартам качества, — отметил генеральный директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов. А мэр Нижнекамска Айдар Метшин, также присутствовавший на церемонии открытия, добавил, что такие современные технологии улучшают качество жизни горожан.

Новый стандарт, направленный на защиту охраны здоровья и безопасности труда

Компания ТАИФ-НК, до этого сертифицированная по OHSAS 18001, в течение 3 лет пересмотрела свою систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, привела ее в соответствие с требованиями ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» и успешно прошла процедуру ресертификации.

Новый стандарт более динамичен, рассматривает и возможности, и риски, включает мнения заинтересованных сторон, определяет безопасность труда в контексте устойчивой и стабильной организации, легко интегрируется с ISO 9001, ISO 14001. Внедрив этот международный стандарт, компания еще раз показала свое стремление поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, что позволяет постоянно вести контроль за профессиональным здоровьем и безопасностью на предприятии, устранять или минимизировать риски для работников, предотвращать возникновения инцидентов и внештатных ситуаций.

Руководители предприятия несут личную ответственность за обеспечение безопасной деятельности всех работников, поэтому формирование организационно правовой основы в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с законодательством и стандартами является актуальной задачей. Все мероприятия, обеспечивающие снижение травматизма и устранение возможности возникновения несчастных случаев, сводятся в основном к тому, чтобы каждый работник строго придерживался своих должностных обязанностей в области охраны труда — соблюдал требования безопасности труда, применял средства индивидуальной защиты, своевременно повышал уровень квалификации в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями, проходил ежегодные обязательные медицинские осмотры.

Руководители предприятия несут личную ответственность за обеспечение безопасной деятельности всех работников

Немаловажную роль в устранении возникновения несчастных случаев имеют учебно-тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации возможных аварий, которые проводятся регулярно в технологических цехах. Успешно функционирует нештатное аварийно-спасательное формирование. В соответствии с требованиями международного стандарта для работников разработаны обязательные документы, регламентирующие соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, определены производственные опасности и риски, а также предусмотрены меры управления ими.

Пятая успешная ресертификация

В 2020 году компания ТАИФ-НК в пятый раз доказала соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья».

В 2020 году компания ТАИФ-НК в пятый раз доказала соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов

Результаты ресертификационного аудита еще раз подтвердили, что вся интегрированная система менеджмента ТАИФ-НК как единое целое сохраняет соответствие требованиям международных стандартов, постоянно совершенствуется, оставаясь результативной и применимой к области сертификации.

Высокие качественные и экологические характеристики производимых нефтепродуктов, которые постоянно отмечаются победами в ключевых республиканских и федеральных конкурсах, подтверждают эффективную работу интегрированной системы менеджмента, что позволяет ТАИФ-НК иметь устойчивый рост и развитие, а также всегда быть на шаг впереди конкурентов.

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