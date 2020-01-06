Промышленность — 2010—2020: рост ИПП, гособоронзаказ животворящий и прорывы в нефтепереработке и нефтехимии

Главные успехи и провалы десятилетия

Фото: Максим Платонов

Минувшее десятилетие стало для российской промышленности временем серьезных вызовов. Волна экономических санкций, рост глобальной конкуренции, падение цен на нефть заставили власть и бизнес предпринимать более активные, чем прежде, действия, направленные на диверсификацию экономики и развитие ее несырьевых и перерабатывающих сегментов. Кроме того, в связи с известными событиями значительно вырос гособоронзаказ. Эти процессы сопровождались как успехами, так и неудачами. «Реальное время» вспоминает главные из них, акцентируя особое внимание на Татарстане и других регионах ПФО.

Авиастроение: провал «Суперджета», надежды на МС-21 и заказы Минобороны

Говоря об отечественном авиастроении минувшего десятилетия, нельзя не вспомнить о проекте отечественного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, который производят в Комсомольске-на-Амуре. Полноценное начало его эксплуатации началось в 2011 году. С тех пор не утихают споры о том, что же это такое: прорыв или провал?

На этапе разработки на первый отечественный пассажирский самолет, спроектированный после развала СССР, возлагали серьезные надежды, в том числе экспортные. Однако на практике вышло иначе. Зарубежные эксплуатанты постепенно отказываются от использования SSJ100, да и российские авиакомпании предъявляют к нему претензии. Главная причина недовольства — некачественное сервисное обслуживание и перебои с поставками запчастей, в связи с чем самолет имеет малый налет и нерентабелен. Ходили слухи и о проблемах с двигателем.

За девятилетнюю историю эксплуатации самолета катастрофы с погибшими случались дважды: в 2012 году в Индонезии (лайнер врезался в гору, погибли 45 человек) и в мае 2019-го в Шереметьеве (резонансная история с пожаром после аварийной посадки, погиб 41 человек). Катастрофа в Шереметьеве вызвала волну домыслов о низком уровне безопасности SSJ100, хотя расследование причин случившегося еще не завершено: не исключено, что имели место ошибки экипажа, как и в Индонезии.

Проект Sukhoi Superjet 100 стал скорее неудачей отечественного авиастроения. Фото SuperJet International / commons.wikimedia.org

К сожалению, пока приходится констатировать, что по итогам второго десятилетия века проект Sukhoi Superjet 100 стал скорее неудачей отечественного авиастроения. Его развитию помешали организационные ошибки, которые можно исправить, однако репутация самолета уже изрядно подмочена.

Теперь надежды отечественного пассажирского авиастроения связаны с проектом среднемагистрального лайнера МС-21, который производят в Иркутске в кооперации с предприятиями из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов России и зарубежья.

Еще один отечественный самолет, появившийся на свет в минувшем десятилетии, — транспортный Ил-76МД-90А, представляющий собой глубоко модернизированный вариант советского Ил-76. Самолет производится в Ульяновске и поставляется в Минобороны по госконтракту, заключенному в 2012 году. Сроки исполнения заказа неоднократно срывались, а в первоначальную конструкцию самолета по требованию заказчика вносились изменения. Из-за колебаний курсов валют рублевая себестоимость крылатой машины выросла, и исполнитель просит Минобороны пересмотреть условия контракта. По оценке вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, у самолета неплохой экспортный потенциал: покупать его готовы Алжир и Казахстан. Но прежде чем говорить об экспорте, ульяновскому заводу нужно наладить-таки серийный выпуск нового транспортника и для начала закрыть потребность в нем российских военных.

Подготовка к серийному производству еще одного глубоко модернизированного варианта советского военного самолета — стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М — ведется в Казани. Первый экземпляр самолета передан на испытания осенью 2019-го. По сравнению с советским предшественником ТУ-160 в модернизированной версии установлен новый двигатель, позволяющий увеличить дальность полета бомбардировщика на тысячу километров. Кроме того, расширен спектр вооружений, которыми оснащен самолет. Согласно контракту, заключенному между Минобороны и компанией «Туполев», для начала в войска планируется поставить 10 бомбардировщиков, каждый из которых обойдется военным в 15 миллиардов рублей. Предполагается, что первый Ту-160М поступит в распоряжение Вооруженных сил в конце 2021 года.

На Казанском вертолетном заводе налажен серийный выпуск вертолетов «Ансат». Фото Максима Платонова

Неплохими достижениями за минувшее десятилетие может похвастаться отечественное вертолетостроение. В частности, на Казанском вертолетном заводе налажен серийный выпуск вертолетов «Ансат», которые сегодня вовсю эксплуатируются российскими ВВС. Проект развивается: машина проходит процедуру сертификации, которая позволит экспортировать ее за рубеж. Кроме того, ведется подготовка к запуску в серию модернизированной версии вертолета «Ансат-М» с повышенной грузоподъемностью и дальностью полета. Начало его поставок запланировано на 2022 год.

Автомобилестроение: от Ford до Aurus

Для Татарстана оценка итогов десятилетия в автомобилестроении предполагает упоминание процессов, происходящих в местных подразделениях холдинга Sollers. На протяжении минувшего десятилетия завод успел запустить и прекратить производство легковых автомобилей Ford на заводе в Набережных Челнах: американский автогигант практически покинул российский рынок. Впрочем, производство «фордовских» микроавтобусов на заводе Sollers в Елабуге сохранилось.

Теперь перспективным проектом холдинга в Татарстане является производство автомобилей представительского класса Aurus на площадке Sollers в ОЭЗ «Алабуга». Планируется, что их серийное производство (до пяти тысяч автомобилей в год) начнется в 2021 году.

Автомобильный завод в соседнем Ульяновске, также принадлежащий холдингу Sollers, на протяжении всего десятилетия постепенно терял продажи, держась на плаву во многом благодаря госзаказу. Попытки обновить продуктовую линейку за счет новых модификаций внедорожника «Патриот» и коммерческих грузовиков «Профи» (модель анонсировалась как главный конкурент «Газели») пока не помогают остановить падение продаж. В планах завода на следующее десятилетие — дальнейшая модернизация «Патриота», который, по словам владельца Sollers Вадима Швецова, должен стать ни много ни мало «русским Прадо» — дешевым конкурентом японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Также на ульяновской площадке реализуются совместные проекты Sollers с японской корпорацией ISUZU, однако на серьезные объемы производства совместное предприятие пока не вышло.

На КАМАЗе на протяжении минувшего десятилетия пережили сначала спад объемов производства с 45 до 30 тысяч автомобилей в год, а затем рост до 38 с лишним тысяч грузовиков. Фото Сергея Афанасьева

В Тольятти дела обстоят куда лучше. На АвтоВАЗе после затяжного кризиса смогли оттолкнуться ото дна и пошли в уверенный рост как по количеству продаваемых автомобилей, так и по объему выручки. По итогам 2019 года автомобили «Гранта» и «Веста» стали самыми популярными в России.

На КАМАЗе на протяжении минувшего десятилетия пережили сначала спад объемов производства с 45 до 30 тысяч автомобилей в год, а затем рост до 38 с лишним тысяч грузовиков. А на недавнем торжестве по случаю 50-летия завод презентовал магистральный тягач нового поколения Continent с гибридной силовой установкой (то есть возможностью движения на электротяге) и современной электронной начинкой. На дорогах страны новый тягач мы увидим ближе к середине наступившей десятилетки.

Нефтепереработка и нефтехимия: татарстанский прорыв

Пуск первой очереди нефтеперерабатывающего предприятия ТАНЕКО состоялся в 2010 году — на заре минувшего десятилетия. За прошедшее с тех пор время на заводе внедрено несколько производств, которые позволяют «дочке» «Татнефти» перерабатывать более 10 миллионов тонн нефти в год, а в следующем году выйти на показатель свыше 15 миллионов тонн. Производимое на предприятии топливо соответствует стандарту «Евро-5».



Топливо стандарта «Евро-5» производят и на другом нефтеперерабатывающем заводе Татарстана — ТАИФ-НК, который запустил производство бензина экологического стандарта, опережая технический регламент правительства РФ «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Использование технологии VCC позволяет обеспечить глубину переработки татарстанской нефти на НПЗ ТАИФ-НК не ниже 95%, общая прибыльность НПЗ вырастает при этом в 1,7—2 раза. Фото Максима Платонова

Также здесь главным проектом минувшего десятилетия стал Комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков. В 2012 году был подписан контракт на проектирование установки на базе технологии Veba combi cracker между ТАИФ-НК и американской инжиниринговой компанией Kellogg Brown and Root (США). Использование технологии VCC позволяет обеспечить глубину переработки татарстанской нефти на НПЗ ТАИФ-НК не ниже 95%, общая прибыльность НПЗ вырастает при этом в 1,7—2 раза.

Что касается реализации топлива, то в 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Карсар», «Татнефтепродукт» и ТАИФ-НК — в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС». В результате преобразований количество эксплуатируемых АЗС увеличилось до 220. ООО «ТАИФ-НК АЗС» стал крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Татарстана. Компания имеет автозаправочные станции и в соседних регионах — Удмуртии и Чувашии, а также в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

Другой крупный проект группы ТАИФ — строительство этиленового комплекса ЭП-1200 (соглашение о строительстве было подписано в 2017 году, а в 2018-м — договоренность о получении синдицированного кредита в 807 млн евро на строительство первой очереди — производства ЭП-600) в прошлом году перешел в активную фазу реализации.

Одним из ключевых для страны и Татарстана проектов в области нефтехимии в новом десятилетии может стать строительство в республике совместного газоперерабатывающего предприятия «Газпрома» и холдинга «Сибур». Сейчас проект находится в стадии переговоров, руководство Татарстана подчеркивает свою заинтересованность в нем.



В Татарстане в минувшем десятилетии наращивали и объем нефтедобычи. Фото teknoblog.ru

Стоит отметить, что параллельно с развитием нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей в Татарстане в минувшем десятилетии наращивали и объем нефтедобычи. Если в 2011 году он составлял 32 миллиона тонн, то в 2019-м — уже более 36 миллионов. При этом, по заявлению руководства республики, в зависимости от потребностей рынка нарастить добычу можно и до 40 миллионов тонн. Одновременно растет и ресурсная база: только в 2019 году объем разведанных запасов нефти удалось прирастить на 45 миллионов тонн.

Судостроение: новая жизнь Зеленодольского завода им. Горького



Минувшее десятилетие стало важнейшим этапом для развития в Татарстане судостроения. За эти годы Зеленодольский завод имени Горького провел масштабную модернизацию, освоил производство новых видов продукции, в том числе пограничных сторожевых кораблей первого ранга проекта «Океан». За последние годы завод реализовал несколько крупных проектов — строительство скоростных пассажирских теплоходов проекта А145, нефтеналивных танкеров проекта RST25, серии противодиверсионных катеров «Грачонок» и малых ракетных кораблей проекта 21631, а также фрегатов проекта «Гепард-3.9» для Вьетнама. Заложено строительство нескольких новых кораблей: патрульного судна проекта 22160 «Василий Быков», кабельных судов проекта 15310.



В качестве своих целей в новом десятилетии судостроительная корпорация «Ак Барс», начавшая работу в 2018 году и объединившая в единый холдинг ряд связанных с судостроением предприятий Татарстана, называет закрепление лидирующих позиций на рынке судостроения России и повышение конкурентоспособности на рынке мировом. В частности, заявлено намерение нарастить выручку с 38 до 100 миллиардов рублей уже к 2025 году. Одно из направлений — сотрудничество в области ремонта судов с верфями на Дальнем Востоке. Кроме того, в конце минувшего года гендиректор корпорации Ренат Мистахов сообщил СМИ, что к 2024 году компания построит четыре патрульных и четыре малых ракетных корабля для Черноморского флота.



Через 7 лет на Казанской ТЭЦ-3 президент Татарстана Рустам Минниханов запустил в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 405,6 МВт. Фото Олега Тихонова

Электроэнергетика: новый игрок и переход к возобновляемым источникам

Безусловно, ключевым событием отрасли в Татарстане стало появление в начале минувшего десятилетия нового участника рынка — ТАИФ в 2010 году учредил энергокомпанию ТГК-16, созданную на базе приобретенных у ОАО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. Создание компании в первую очередь было обусловлено необходимостью повысить конкурентоспособность энергоемких предприятий группы ТАИФ — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» — за счет снижения затрат на энергоресурсы. Приобретение энергоактивов крупным потребителем дало возможность модернизировать энергосистему Татарстана. Сегодня ТГК-16 обеспечивает прибыльность производственной деятельности, сохраняя низкий уровень тарифа в регионе.

Через 7 лет на Казанской ТЭЦ-3 президент Татарстана Рустам Минниханов запустил в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 405,6 МВт, в основу которого заложена уникальная газовая турбина 9HA.01 производства компании General Electric. Аналогов такой турбины в России сегодня нет.

А одним из главных трендов в электроэнергетике стало развитие возобновляемых источников, использующих энергию солнца и ветра. К примеру, в Самарской области построена солнечная электростанция мощностью 75 мегаватт, а под Ульяновском функционирует промышленный ветропарк на 85 мегаватт. Также здесь налажено производство лопастей для ветрогенераторов, которые уже используются при строительстве ветропарка в Ростовской области, а в Нижегородской области производят гондолы для ветрогенераторов. Пока об альтернативной генерации в качестве серьезного конкурента генерации традиционной говорить не приходится: мощности имеющихся солнечных электростанций и ветропарков можно назвать символическими. Однако в случае успеха эксперимента возобновляемая энергетика будет быстро развиваться и уже в новом десятилетии может стать серьезной альтернативой ГЭС, АЭС и ТЭЦ.

«Башкирская содовая компания» оказалась в центре экологического скандала федерального уровня в связи с намерением использовать в качестве сырья для содового производства вторую из четырех гор-шиханов. Фото Евгения Калашникова

Химпром: содовые войны в Башкирии

Химическая промышленность остается одной из ключевых отраслей для ряда регионов Поволжья. Так вышло, что к концу десятилетия сразу несколько предприятий отрасли столкнулись с серьезными проблемами, лежащими в общественно-политической плоскости. Так, «Башкирская содовая компания» оказалась в центре экологического скандала федерального уровня в связи с намерением использовать в качестве сырья для содового производства вторую из четырех гор-шиханов (подробнее об этом см. здесь). Во что он в итоге выльется — узнаем в новом десятилетии.

А на тольяттинском предприятии ТОАЗ в соседней Самарской области к концу десятилетия разразился громкий уголовный скандал. В июле прошлого года суд признал топ-менеджеров завода виновными в хищении 85 миллиардов рублей у акционеров в период с 2007 по 2012 год. Фигуранты дела приговорены к реальным тюремным срокам: например, бывший руководитель компании Владимир Махлай получил 9 лет тюрьмы и скрывается от правосудия за границей. Удовлетворены иски «Уралхима» к ТОАЗу на сумму более 70 миллиардов. На ТОАЗе приговор назвали попыткой рейдерского захвата предприятия. При этом предприятие работает с прибылью и, судя по финансовым показателям, чувствует себя неплохо. Завод реализует инвестиционные проекты, направленные на модернизацию. Речь идет, в частности, о строительстве третьего агрегата производства карбамида мощностью 2 200 тонн в сутки за 180 миллионов евро.

В Татарстане химическая промышленность в минувшем десятилетии отмечена реализацией в 2016 году российско-японского проекта строительства комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида АО «Аммоний» в Менделеевске.

Особые экономические зоны и промышленные парки: «Алабуга» — самая успешная в стране



В регионах России, в том числе в Поволжье и Татарстане, появляются новые высокотехнологичные предприятия на базе особых экономических зон с участием как российского, так и иностранного капитала. Наиболее успешная из ОЭЗ России — татарстанская «Алабуга» — может похвастаться 58 резидентами, из которых 32 заняты в промышленности. На 1 июля 2019 года резиденты ОЭЗ освоили 130 млрд рублей инвестиций за весь период деятельности, а объем выручки составил 444 млрд рублей. Все резиденты в совокупности создали почти 7 тысяч рабочих мест.



Наиболее успешная из ОЭЗ России — татарстанская «Алабуга» — может похвастаться 58 резидентами. Фото Максима Платонова

Еще одним инструментом развития промышленности стали промышленные парки и промплощадки. По данным республиканского Минэкономики, сейчас в Татарстане работают 17 промышленных парков и 76 промплощадок, резиденты которых суммарно создали 27 тысяч рабочих мест. В регионе расположен каждый десятый промышленный парк в стране.

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Итоги десятилетия для отечественной промышленности можно считать в целом удачными. Объем промышленного производства в России рос на протяжении всего десятилетия, за исключением «постсанкционного» 2015-го (тогда ИПП опустился чуть ниже 100 процентов по отношению к предыдущему году). При этом в Татарстане промышленность росла даже на фоне санкций — в 2015-м республика выросла на полтора процента. Максимальный же рост промышленность региона продемонстрировала в 2012 году, нарастив почти 7% к 2011-му.



В 2018 году промышленный выпуск в России увеличился на 2,9%. В I квартале 2019 года темп прироста промпроизводства замедлился до +2,1% в годовом выражении. В 2015—2018 годах накопленный прирост промышленного производства в стране составил 6,5%, в том числе в добыче 9,5%, а в обработке — 6,5%.

Татарстан сохраняет промышленное лидерство в ПФО. Скажем, объем отгруженных товаров в РТ в 2018 году составил 2,8 трлн рублей (6-е место по стране). У ближайших «преследователей» по округу — Башкортостана и Пермского края — по 1,7 триллиона. При этом в бюллетенях правительства РФ, посвященных текущим тенденциям российской экономики, Татарстан квалифицируется как регион с диверсифицированной экономикой, РБ и Пермский край же — регионы «с опорой на добывающую промышленность.

