ТАИФ-НК принял участие в праздновании Дня химика

Лучших работников компании отметили благодарственными письмами и государственными наградами

Фото: Альберт Муклоков

В Нижнекамске прошли торжества, посвященные республиканскому Дню химика. Представителей химической и нефтеперерабатывающей промышленности поздравил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Официальное мероприятие состоялось в «Нефтехим Арене». Лучшим работникам отрасли, в числе которых были и сотрудники АО «ТАИФ-НК», присвоили государственные награды. Подробности — в материале «Реального времени».

Чествование лучших



Масштабные празднования по случаю Дня химика в Татарстане состоялись по традиции в Нижнекамске — в крупнейшем в России центре нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Главное торжество прошло на ледовой площадке «Нефтехим Арена».



Участниками торжественного мероприятия стали руководители и работники химических и нефтеперерабатывающих предприятий, ученые, студенты, школьники, представители министерств и ведомств Татарстана.



Официальную церемонию открытия посетил президент РТ Рустам Минниханов. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что нефтехимия для республики — это 40% всей промышленной продукции РТ.

Официальную церемонию открытия посетил президент РТ Рустам Минниханов

— Наша «Стратегия-2030» одну из ключевых ролей как точке роста экономики республики отводит именно нефтехимии. Мы движемся в этом направлении. Здесь мы должны смотреть и в образовательные процессы, позаботиться и о наших городах, где живут нефтехимики. Все эти вопросы будут в приоритете. Хотел бы поблагодарить нефтехимиков за вклад в развитие республики, ту динамику, которая у нас есть. Желаю, чтобы наша страна и республика процветали, — отметил Рустам Минниханов на церемонии награждения.



Поздравление от имени министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова зачитала его заместитель Гульназ Кадырова.

Поздравление от имени министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова зачитала его заместитель Гульназ Кадырова

— Выражаю глубокую признательность за добросовестный труд, обеспечивший в 2021 году опережающие темпы роста выпуска продукции отрасли. Несмотря на текущие экономические реалии, положительная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года. Химическая отрасль по праву является локомотивом экономики Российской Федерации, поскольку достижения современной химии используются практически во всех сферах жизни общества, — сказала она.



Гульназ Кадырова также подчеркнула, что в прошлом году в России было реализовано 11 инвестиционных проектов, с суммарным объемом инвестиций порядка 37 млрд рублей, создано более 600 новых высокопроизводительных рабочих мест.



— На ваших предприятиях осуществляются серьезные инвестиционные проекты по вводу новых импортозамещающих мощностей, идет модернизация, реконструкция действующих производств, что позволит и в дальнейшем сохранять высокие темпы роста по выпуску химической продукции. От всего сердца желаю вам и вашим близким новых открытий, трудовых свершений на благо России, — добавила заместитель министра торговли и промышленности РФ.



Дань уважения



Почетные гости поблагодарили нефтехимиков республики за их труд, отдельно обратившись к ветеранам, которые закладывали фундамент нефтехимической отрасли Татарстана, после чего президент РТ Рустам Минниханов перешел к вручению государственных наград и благодарственных писем.



Почетное звание «Заслуженный химик РТ» было присвоено Игорю Илюхину, оператору технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», общий стаж работы которого в нефтехимической отрасли насчитывает 22 года и 5 месяцев.

Почетное звание «Заслуженный химик РТ» было присвоено Игорю Илюхину, оператору технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК»

Свою трудовую деятельность в АО «ТАИФ-НК» Игорь Аликович начал в 2005 году в должности сливщика-разливщика четвертого разряда цеха налива, слива и хранения темных сернистых нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода. В 2012 году перевелся оператором технологических установок шестого разряда цеха по производству битума, где и работает по сей день. То, что труд Игоря Илюхина отмечен государственной наградой, — по заслугам, считают коллеги по цеху. Он обучил и воспитал 12 молодых работников.



— Мне 47 лет, из них 25 — я в химии. Можно сказать, вся моя жизнь связана с предприятием. Приятно, когда твою работу ценят. Сегодняшняя награда — тому подтверждение, я очень рад. Для меня это многое значит, горжусь, что заслужил такую награду, — делится впечатлениями Игорь Илюхин.

Без внимания в этот день не остался оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода Фанис Миннебаев

Также без внимания в этот день не остался оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода Фанис Миннебаев, который проработал только на одной установке ЭЛОУ АВТ-7 29 лет, а общий стаж его работы в нефтехимической отрасли составляет 42 года и 9 месяцев. Работник компании стал лауреатом в номинации «Ветеран химической отрасли», за что был отмечен дипломом, сертификатом и памятной статуэткой.



— На ТАИФ-НК я проработал почти 30 лет, в дружном и сплоченном коллективе. Очень приятно, что руководство отметило мой труд, что сегодня меня наградили. Спасибо большое! И поздравляю всех с Днем химика! — с гордостью говорит Фанис Миннебаев.

Всего же в честь Дня химика более 80 работников нефтеперерабатывающего предприятия АО «ТАИФ-НК» были награждены почетными званиями, благодарностями и грамотами разного уровня.



Рекорд России



АО «ТАИФ-НК» — современный нефтеперерабатывающий комплекс Республики Татарстан, объединяющий завод бензинов, нефтеперерабатывающий завод и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Ассортимент производимых нефтепродуктов включает более 50 наименований. Основные виды — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, керосин и авиакеросин, вакуумный газойль и мазут.

Основные виды — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, керосин и авиакеросин, вакуумный газойль и мазут

Стоит отметить, что АО «ТАИФ-НК» — единственный в России нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает высокосернистую тяжелую нефть с отбором светлых нефтепродуктов 95%. Это абсолютный рекорд в России и достойное место на уровне международных нефтеперерабатывающих заводов.



Таких результатов удалось достигнуть благодаря ежедневному самоотверженному труду и высокому профессионализму работников.



— Нефтеперерабатывающая отрасль является одной из значимых сфер экономики Республики Татарстан. Она всегда относилась к числу наукоемких и требовала внедрения самых современных разработок. Высококвалифицированные кадры — сильная сторона ТАИФ-НК. Наше предприятие является настоящей кузницей кадров. Многие бывшие сотрудники, которые приняли решение переехать в другой город, трудятся на нефтеперерабатывающих предприятиях России, занимают руководящие должности, — подчеркивает главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



Коллектив АО «ТАИФ-НК» успешно справляется с поставленными задачами по созданию и обновлению производственных мощностей, разработке и внедрению новых инновационных проектов, которые являются источником роста экономики, благосостояния граждан и гарантией достойной жизни будущих поколений.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков

— Уважаемые работники нефтеперерабатывающей и химической промышленности! От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от себя лично позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником!

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности — одни из самых высокотехнологичных и экономически значимых отраслей экономики, требующие глубоких знаний и высокого профессионализма. Многие татарстанские предприятия химии и нефтехимии, являясь крупнейшими в Европе и Российской Федерации, вносят значительный вклад в реализацию Программы развития нефтегазохимического комплекса России и экономику Республики Татарстан. Безусловно, за всем этим стоят люди!

Весомый вклад высококвалифицированных специалистов, многих поколений химиков и представителей нефтеперерабатывающей промышленности, их высокий профессионализм и преданность делу — вот надежный фундамент для новых идей, проектов, инноваций и горизонтов. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, всем тем, кто стоял у истоков возникновения нефтехимической отрасли в Республике Татарстан. Многие из вас и сегодня работают на производстве, передавая свои бесценные знания молодежи.

Искренне желаю всем доброго здоровья, оптимизма и удачи. Вашим семьям — взаимопонимания, взаимоуважения, счастья и благополучия. Вашим трудовым коллективам — творческих успехов и стабильного развития! — поздравил с Днем химика работников отрасли генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



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