Представители ОАО «ТАИФ-НК» навестили воспитанников школы-интерната для слабослышащих

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Представители ОАО «ТАИФ-НК» посетили школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнекамске. Несмотря на то, что новогодние праздники уже закончились, сотрудники компании решили поддержать у ребят радостное настроение и вручили им памятные презенты и сладкие подарки.

Сладкие подарки и памятные презенты для воспитанников школы-интерната

Компания ТАИФ-НК никогда не упускает возможности порадовать маленьких нижнекамцев, ведь подарить минуты счастья всегда хочется как можно большему количеству детей. На этот раз они приехали со сладкими презентами в школу-интернат для глухих и слабослышащих детей. Гостям ребята были очень рады. Оценили внимание и педагоги образовательного учреждения.

— Всегда приятно получать подарки. Особенно от наших добрых друзей — сотрудников предприятия ТАИФ-НК, которые регулярно оказывают нам внимание и помощь. Компания чутко и внимательно относится к проблемам ребят, обучающихся в нашей школе — рассказала корреспонденту «Реального времени» заместитель директора по воспитательной работе Нижнекамской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Надежда Петрова.

В школе-интернате Нижнекамска учатся 46 слабослышащих. Представители ТАИФ-НК навещают ребят не в первый раз, не забывая при этом оказывать помощь и самой школе. К примеру, недавно нефтеперерабатывающая компания в целях повышения безопасности детей помогла оснастить транспорт учебного заведения специальными измерительными приборами — тахографами и системой ГЛОНАСС. На этот раз сладкими подарками и памятными презентами обрадовали ребят.

Детям вручили сладкие презенты и игрушки



— ТАИФ-НК к социальным и благотворительным программам всегда относится с особой ответственностью. Мы стараемся поддерживать ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не только из школ-интернатов, но и реабилитационных и социальных центров Нижнекамска. Ежегодно присоединяемся к республиканской акции «Помоги собраться в школу», стараемся повысить комфортность проживания детей в многодетных и малоимущих семьях, — сказал заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.

Сладким подаркам и игрушкам ребята были очень рады. Особенно детям приглянулись музыкальный будильник со световыми спецэффектами и световой планшет «Рисуй светом».

— Спасибо большое за подарки. Больше всего мне понравился музыкальный будильник. Теперь я точно перестану опаздывать к первому уроку, — поделился впечатлениями ученик 2-го класса школы-интерната Матвей Ярофеев.

«Очень приятно, что есть компания, которая заботится не только о многодетных и малоимущих семьях»

Приятные подарки от компании ТАИФ-НК в этот день получили и ребята из многодетных семей и дети, которые занимаются в подростковом клубе «Феникс» Нижнекамска. После проведенного в рамках республиканской программы капитального ремонта благодаря нефтеперерабатывающей компании в подростковых клубах появились телевизор, звуковая аппаратура и многое другое.

— Очень приятно, что есть компания, которая заботится не только о многодетных и малоимущих семьях, но поощряет и детей, которые в свободное от учебы время посещают подростковые клубы и занимаются активной научной и творческой работой. Сегодня эти ребята тоже были отмечены различными подарками от ТАИФ-НК. По моему мнению, для ребят это станет стимулом для того, чтобы и дальше они активно участвовали в общественной жизни своего микрорайона, — уверена председатель СТОС мкр. №10 и 14 г. Нижнекамска Ирина Суркова.

Подарки также получили ребята из многодетных семей и дети, которые занимаются в подростковом клубе «Феникс»



Социальная помощь и благотворительность являются важной составляющей деятельности предприятия ТАИФ-НК. Представители компании принимают активное участие в воспитании патриотизма детей, помогая финансировать ремонт и оснащать школьные музеи и библиотеки историческими книгами, обустраивают детские площадки игровыми комплексами и организуют для детей и взрослых праздники двора в микрорайонах города. На этом компания ТАИФ-НК останавливаться не собирается. Посещая детей из разных социальных и образовательных учреждений, обращая внимание на трудности многодетных и малообеспеченных семей, даря им подарки, они стараются внести в их мир чуточку добра и радости.

Партнерский материал

