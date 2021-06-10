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ТАИФ-НК примет участие в масштабном праздновании Сабантуя-2021

13:58, 10.06.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ТАИФ-НК примет участие в масштабном праздновании Сабантуя-2021
Фото: realnoevremya.ru

12 июня в Нижнекамске на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка» отметят один из главных национальных праздников — Сабантуй-2021. По традиции своим размахом и насыщенной программой горожан порадует площадка АО «ТАИФ-НК».

В этом году нефтеперерабатывающая компания подготовила насыщенную музыкальную и развлекательную программы как для взрослых, так и для самых юных посетителей праздника. Приглашаем жителей Нижнекамска и гостей города посетить площадку АО «ТАИФ-НК», которая начнет свою работу 12 июня уже в 9 часов утра.

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ОбществоПромышленность Татарстан ТАИФ-НК
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