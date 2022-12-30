«ТАИФ-НК» посетили с экскурсией дети работников компании

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Как производят, контролируют качество и отправляют потребителям автомобильное топливо, где обитают поедающие нефтепродукты микроорганизмы? Об этом и не только дети сотрудников АО «ТАИФ-НК» узнали во время экскурсии на предприятии. Более 20 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 17 лет побывали на рабочих местах своих пап и мам.



— Наше предприятие нацелено на открытость кадровой политики, привлечение молодых кадров. Одна из целей поездки — привить подрастающему поколению интерес к рабочей профессии. Не к сфере услуг или блогерству, а реальному сектору экономики. Кроме этого, хотелось бы, чтобы дети наших сотрудников продолжили дело своих родителей и пришли работать на предприятие, чтобы образовывались семейные династии нефтепереработчиков, — отметил Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Перед поездкой ребята прошли обязательный вводный инструктаж, получили каски и средства индивидуальной защиты. Знакомство с производственными объектами началось с обзорной автобусной экскурсии по второму производству завода бензинов.



Гостям показали установку по переработке газового конденсата мощностью 1 млн тонн в год, сливно-наливную эстакаду с железнодорожными весами, автомобильную автоматическую станцию налива и комплекс общезаводского хозяйства. Ребята заглянули в операторную и промышленную лабораторию, где проверяют качество выпускаемой продукции. Здесь же на глазах изумленных детей сотрудники предприятия определили октановое число бензина.



Девятиклассник Амир Зиятдинов, победитель городских олимпиад по химии, внимательно слушал рассказчиков. Мама мальчика, Энже Зиятдинова, работает инженером на КГПТО. По словам Амира, ему всегда хотел посмотреть, как выглядит предприятие по ту сторону забора.



— Экскурсия очень понравилась. Нам доступно объяснили, каким образом производят, хранят и отправляют бензин потребителям. Запомнится мне и лаборатория завода бензинов. Я сам увлекаюсь химией, поэтому с удовольствием поехал на экскурсию, — сказал Амир.

Не менее интересной была экскурсия по цеху №9 — локальной очистки промышленных сточных вод. Сюда с двух заводов АО «ТАИФ-НК» поступают промышленные сточные воды, из которых удаляют до 99,99% нефтепродуктов и других загрязнителей. На предприятии создан «замкнутый водооборотный цикл» — все промышленные сточные воды очищаются и возвращаются в производство.



Добиться этого удалось благодаря многоступенчатой системе очистки — вода проходит через шесть этапов:



блок предварительной очистки;

блок физико-химической очистки;

блок биологической очистки;

блок обессоливания;

блок обезвоживания;

блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.



Более подробно о каждом этапе рассказал начальник цеха №9 Руслан Валеев. По его словам, не последнюю роль в очистке играют микроорганизмы, поедающие нефтепродукты.



— После блока предварительной очистки стоки направляются в блок физико-химической очистки. Здесь происходит доочистка стоков от нефтепродуктов с помощью флокулянтов. На втором этапе очистки содержание нефтепродуктов в воде составляет не более 10 мг/куб. дм. После чего стоки попадают в блок биологической очистки. Здесь за дело берутся специальные бактерии, которые питаются остатками нефти. На выходе мы уже имеем практически нулевые показатели, — подчеркнул он.

Для десятиклассника Олега Степанова эта поездка стала настоящим открытием. По словам молодого человека, до этого он не представлял, как можно очистить и вернуть обратно в производство загрязненную воду.



— Сегодня я был приятно удивлен, что такую загрязненную нефтепродуктами воду можно довести до кристальной чистоты. Удивительно, что в очистке промышленных сточных вод участвуют невидимые нам бактерии — целое сообщество микроорганизмов, — поделился впечатлениями Олег.



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После обзорной экскурсии по производственным объектам предприятия ребят ждал еще один сюрприз — горячий обед и презентация видеоролика о деятельности АО «ТАИФ-НК».



Лилия Егорова, фото АО "ТАИФ-НК"