«Показать себя и стать примером»: в ТАИФ-НК прошел конкурс профессионального мастерства

Более 30 работников нефтеперерабатывающей компании продемонстрировали профессиональные навыки

Фото: Артем Рябов

В АО «ТАИФ-НК» состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников компании. Главная цель мероприятия — повышение профессионализма и престижа рабочих профессий в нефтеперерабатывающей отрасли. Конкурс с элементами WorldSkills проходил в Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Кто стал лучшим в своей компетенции — в материале «Реального времени».

Кадры решают все



Квалифицированные кадры — залог успеха предприятия. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК — прямое тому подтверждение. На предприятии трудятся порядка 4 тысяч человек. Из них 41,2% — молодежь до 35 лет.



На днях АО «ТАИФ-НК» организовало для молодых сотрудников компании конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году он впервые состоялся на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В прежние годы конкурс проходил на территории предприятия.



На конкурсе были представлены три компетенции — «Оператор технологических установок», «Лаборант химического анализа» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В этом году конкурс впервые состоялся на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева

— Главная задача конкурса — повышение престижа рабочей профессии, создание условий для карьерного роста, развитие профессионального потенциала, навыков в повышении производительности труда, обмен опытом. Еще один немаловажный фактор — формирование корпоративной культуры в компании на примере лучших работников, — рассказал Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».



Всего в конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие порядка 30 сотрудников компании. Александра Личманова трудится лаборантом химического анализа. В ТАИФ-НК перешла работать несколько месяцев назад со смежного предприятия.



— ТАИФ-НК — сильная компания. Здесь достойная заработная плата, хорошие условия труда. Химическая лаборатория оснащена самым современным оборудованием. На новом месте мне приходится многому учиться. Это очень хороший опыт, развитие в профессиональном плане, — отметила конкурсантка.

Всего в конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие порядка 30 сотрудников компании

По словам девушки, в конкурсе профессионального мастерства она участвует не впервые. В этот раз сама подала заявку, чтобы оценить свой уровень мастерства и пообщаться с коллегами.



— Каждый из участников рассчитывает на победу. Конкуренция очень высокая. Подготовка к конкурсу шла основательная. Я изучала практическую и теоретическую части соревнования, много читала профессиональной литературы, — добавила Александра.



Не менее сложные задания ждали участников конкурса по компетенции «Оператор технологических установок». Станислав Аитов работает оператором технологических установок на КГПТО. Молодой человек признается, что для участия в конкурсе пришлось обновить знания, полученные еще в студенческое время, вспомнить все нюансы в работе оператора.

Не менее сложные задания ждали участников конкурса по компетенции «Оператор технологических установок»

— Конкурс профессионального мастерства повышает престиж предприятия, поднимает наше мастерство. Можно показать себя и стать примером для других. Мы посмотрели на коллег с завода бензинов и НПЗ, очень рукастые ребята, — отметил Станислав Аитов.



На завод со студенческой скамьи



Вместе с работниками ТАИФ-НК в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» участвуют учащиеся колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Студенты наравне с профессионалами выполняют конкурсные задания. К слову, многие из этих ребят планируют работать именно в ТАИФ-НК. Такую возможность студентам города дает тесное сотрудничество предприятия с базовыми учебными заведениями города — НХТИ и КНН им. Н.В. Лемаева.



— Наше учебное заведение готовит профессиональные кадры для ТАИФ-НК. Ребята оканчивают колледж и с удовольствием идут работать на предприятие. У нас заключен договор по практической подготовке и дуальной практике и договор о взаимодействии. Участвуя в конкурсе профессионального мастерства, ребята соревнуются наравне с производственниками, обогащают свои знания, — подчеркивает заместитель директора КНН им. Н.В. Лемаева по учебно-производственной работе Ольга Вятчанникова.

Немаловажную роль в повышении уровня профессионального образования будущих кадров для нефтеперерабатывающего предприятия сыграло внедрение так называемой дуальной системы образования.



Ее суть проста: теоретическую часть подготовки студенты проходят на базе образовательной организации, а практическую — на рабочем месте. Такая практика создает «бесшовную» среду для молодых специалистов, давая им возможность заранее адаптироваться к условиям реального производства.

Вместе с работниками ТАИФ-НК в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» участвуют учащиеся К олледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева

— С этого учебного года запустилась практика обучения по дуальной системе — это когда студенты выпускных курсов средних профессиональных образовательных учреждений, выходя на производственную практику, совмещают ее с работой на предприятии. Они уже являются полноправными членами компании, закрепляются на месте и по окончании обучения либо уходят в армию, либо продолжают работать. Наравне со всеми работниками АО «ТАИФ-НК», студенты полноценно получают достойную заработную плату. Таким образом предприятие получает сотрудника, а выпускник не тратит время на профессиональную адаптацию. С КНИТУ также был заключен договор этим летом, — говорит Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».



Фарит Фазлыев — студент четвертого курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, учится на электромонтера. С этого года молодой человек участвует в программе дуального обучения. После получения сертификата о присвоении рабочей профессии трудоустроился в ТАИФ-НК.



— Одновременно я являюсь выпускником колледжа и работником ТАИФ-НК. На предприятии тружусь электромонтером четвертого разряда. С понедельника по пятницу хожу на работу в дневную смену. У меня есть свой наставник, который во всем мне помогает. Благодаря дуальной системе обучения мне не пришлось тратить время на поиск работы. Я уже сейчас вливаюсь в коллектив и получаю заработную плату, —не без гордости говорит Фарит Фазлыев.



Молодой человек не упустил возможности заявить о себе и принял участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «ТАИФ-НК». Парень соревновался в компетенции «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».



— Участие в конкурсе дает возможность повысить свою квалификацию. Любое соревнование — это всегда азарт. Каждый хочет показать себя, свой профессионализм. Надеюсь, у меня получится занять одно из призовых мест, — говорит Фарит.

Организаторы конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «ТАИФ-НК» тщательно подошли к составлению практических и теоретических заданий

К слову, профессия электромонтера входит в топ-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ. Любое производство, которое использует электрическое оснащение, без электрика долго не профункционирует и будет вынуждено остановить свою деятельность.



Организаторы конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «ТАИФ-НК» тщательно подошли к составлению практических и теоретических заданий по компетенции «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».



— Испытания для электромонтеров состоят из трех этапов. Первый включает в себя теоретические задания. Участникам необходимо ответить более чем на сто вопросов по охране труда, оказанию первой медицинской помощи, ремонту электрооборудования и другие. Второй этап состоит из практической части. Мы заранее подготовили стенды, где расположено электрооборудование. Участникам выдается схема, по которой они должны сориентироваться и сделать правильную обвязку. Третья часть испытаний — программирование, — говорит Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК», председатель жюри конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров.



Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников компании длился несколько часов. По итогам состязаний отличились работники НПЗ, завоевав сразу пять призовых мест, из них два первых.



Так, в компетенции «Лаборант химического анализа» первое место заняла Вероника Шугурова, лаборант пятого разряда цеха №16 НПЗ АО «ТАИФ-НК». Лучшим оператором технологических установок стал оператор технологических установок цеха №3 НПЗ Владимир Сологубов. Среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования диплом победителя завоевал электромонтер КГПТО АО «ТАИФ-НК» Рамиль Каримуллин.



Победителей конкурса ждали не только дипломы и памятные призы, но и денежное вознаграждение. Закончилось мероприятие праздничным концертом. Перед участниками состязаний выступили талантливые работники АО «ТАИФ-НК» и студенты колледжа.



Непрерывное обучение и повышение квалификации



Стоит отметить, что одной из главных задач АО «ТАИФ-НК» является постоянное повышение уровня квалификации персонала в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями.



Каждый год на предприятии внимательно изучается потребность производств в получении сотрудниками новых знаний. Далее формируются заявки на подготовку, переподготовку, освоение новых специальностей и повышение квалификации работниками и руководящим составом. В компании эта важная миссия возложена на группу технического обучения.

Одной из главных задач АО «ТАИФ-НК» является постоянное повышение уровня квалификации персонала в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями

— Группа технического обучения ТАИФ-НК занимается обязательными формами обучения. Особое внимание уделяется эксплуатации взрывоопасного объекта, изучению промышленной, машинной безопасности и охране труда. В год организуем примерно 10 тысяч разных форм обучения, — отмечает Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников рабочих специальностей компании проводятся в техникуме нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



Для совершенствования знаний руководящих работников и специалистов компании между АО «ТАИФ-НК» и Институтом дополнительного профессионального обучения Казанского государственного технологического университета заключен договор на повышение квалификации руководителей и специалистов.



Любой работник компании, имеющий соответствующее образование, практический опыт, профессиональные, деловые, личностные качества, необходимые для выполнения обязанностей, соответствующих должности, может быть кандидатом для включения в состав кадрового резерва АО «ТАИФ-НК», а значит, получить возможность продвинуться по карьерной лестнице.



В АО «ТАИФ-НК» достаточно примеров того, как рабочие добивались высоких профессиональных результатов, занимали руководящие посты. Максим Гриценко за последние 5 лет прошел пять ступеней карьерного роста. От оператора шестого разряда до заместителя директора по производству КГПТО.

Максим Гриценко за последние 5 лет прошел пять ступеней карьерного роста. От оператора шестого разряда до заместителя директора по производству КГПТО

— Когда я узнал, что идет строительство Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков в ТАИФ-НК, то решил поучаствовать в реализации этого уникального проекта. Пришел сюда оператором шестого разряда в 2016 году. Сначала был назначен начальником смены, потом — установки, затем — цеха. Сейчас работаю заместителем директора по производству. Мое мнение, что сделать карьеру в ТАИФ-НК может каждый. Главное — иметь желание, стремление и трудолюбие, — считает Максим Гриценко.



По его словам, в ТАИФ-НК работает очень квалифицированная команда, которая прилагает максимальные усилия для улучшения условий труда, технико-экономических показателей компании. Ежегодно на предприятие трудоустраиваются молодые люди, готовые решать самые сложные производственные задачи.

В планах руководства компании — дальнейшее повышение уровня профессионализма коллектива и качества жизни работников

Сегодня акционерное общество «ТАИФ-НК», объединяющее Нефтеперерабатывающий завод, Завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан.



В планах руководства компании — дальнейшее повышение уровня профессионализма коллектива и качества жизни работников. Только при правильной организации управления кадрами предприятие может получить весомое конкурентное преимущество на рынке. Хорошо подобранный и обученный трудовой коллектив, команда единомышленников и партнеров, способных осознавать и реализовывать стоящие перед ними задачи, — важнейшее условие делового успеха.

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