Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к санитарной очистке Нижнекамска

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Более 200 сотрудников ТАИФ-НК приняли участие в осеннем общегородском среднике. На уборку улиц Нижнекамска вышли работники завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

По традиции, за предприятием закрепили улицу Лесная. В течение трех дней работники ТАИФ-НК собирали опавшую листву, ветки с газонов, подметали близлежащую территорию, очищали опоры освещения, а также снимали с деревьев рекламные объявления. Во время уборки территории было задействовано более 30 единиц техники.



Компания ТАИФ-НК, как социально-ответственное предприятие, ежегодно принимает участие в различных мероприятиях экологической направленности — городских субботниках, акциях «ЭкоВесна» и «Зеленая волна».