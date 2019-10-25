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Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к санитарной очистке Нижнекамска

16:04, 25.10.2019 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к санитарной очистке Нижнекамска
Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Более 200 сотрудников ТАИФ-НК приняли участие в осеннем общегородском среднике. На уборку улиц Нижнекамска вышли работники завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

По традиции, за предприятием закрепили улицу Лесная. В течение трех дней работники ТАИФ-НК собирали опавшую листву, ветки с газонов, подметали близлежащую территорию, очищали опоры освещения, а также снимали с деревьев рекламные объявления. Во время уборки территории было задействовано более 30 единиц техники.

Компания ТАИФ-НК, как социально-ответственное предприятие, ежегодно принимает участие в различных мероприятиях экологической направленности — городских субботниках, акциях «ЭкоВесна» и «Зеленая волна».

ПромышленностьНефтехимия ТАИФ-НК
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