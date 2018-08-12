Татнефть им. Шашина

Общая информация

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — одна из крупнейших в топливно-энергетическом комплексе России вертикально-интегрированная нефтяная компания.

Компания является холдинговой структурой, в состав которой входит нефтегазодобывающий комплекс, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии, банковские, страховые и сервисные компании. Основная территория деятельности Компании — Российская Федерация, преимущественно Республика Татарстан.

Основные виды деятельности — поиск, разведка, бурение скважин и обустройство нефтяных месторождений, добыча, переработка нефти, сервисное обслуживание нефтедобывающего производства, реализация нефтепродуктов через собственную розничную сеть автозаправочных станций и комплексов в различных регионах России; выпуск металлопластмассовых и труб с полимерным покрытием, лидирующие позиции в российском производстве автомобильных шин, выпуск синтетических моторных масел, кабельной и другой продукции. Также оказание услуг по инженерному проектированию, поставке и строительству для нефтяных, газовых и нефтехимических проектов, а с четвертого квартала 2016 г. в банковской деятельности.

По состоянию на конец 2016 года лицензионный фонд Группы «Татнефть» составлял 96 лицензий, предоставляющих право на разведку и добычу полезных ископаемых, а также на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых на территории Российской Федерации. Основное из нефтяных месторождений, где ведет добычу «Татнефть» — Ромашкинское — является одним из крупнейших в мире. По объёму добычи нефти компания занимает 6-е место среди российских нефтяных компаний и 32-е место в мире, по объёму подтверждённых запасов «Татнефть» занимает 21-е место в мире.

Ежегодный объем нефтедобычи — более 25 млн тонн, газа — более 900 млн куб. метров. Накопленная добыча нефти — свыше 2,8 млрд тонн. При существующих темпах разработки месторождений компания обеспечена запасами более чем на три десятилетия.

«Татнефти» принадлежит сеть АЗС, которая насчитывает 685 станций, в том числе 574 – в Российской Федерации, 17 – в Беларуси и 94 – на Украине.

Компании принадлежат пакеты акций ряда нефтехимических предприятий («Нижнекамскшина», Ефремовский завод синтетического каучука, «Нижнекамсктехуглерод»), которыми управляет «Татнефть-нефтехим», а также институт «ТатНИПИнефть».

В 2016 году среднесписочная численность работников ПАО «Татнефть» составила 20 899 человек. Общая численность персонала Группы «Татнефть» – 53 тыс. человек (по предприятиям, консолидируемым по МСФО).

В 2016 году компания увеличила добычу нефти по сравнению с 2015 годом на 5,3% — до 28,7 млн тонн.

Уставный капитал «Татнефти» — 2,33 млрд рублей, разделен на 2,18 млрд обыкновенных и 147,51 млн привилегированных акций номиналом 1 рубль. Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг ПАО «Связьинвестнефтехим». Татарстану принадлежит «золотая акция» «Татнефти». Консолидированный акционерный капитал в 2016 г. составлял 708 904 млн. рублей

Генеральный директор — Маганов Наиль Ульфатович

Председатель совета директоров — Минниханов Рустам Нургалиевич

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