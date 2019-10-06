«Несмотря на то, что мы «Сборная Татнефти», мы не самая богатая команда Высшей лиги КВН»

Впервые за 15 лет татарстанцам удалось повторить успех «Четырех татар», пройдя в финал «вышки». Интервью с капитаном Альмиром Хасановым

12 октября на Первом канале наконец покажут эфир первого полуфинала Высшей лиги международного союза КВН, хотя ни для кого не секрет, что «Сборная Татнефти» из Альметьевска — уже пробилась в финал. Запись игры по традиции прошла в Театре Российской армии еще 28 сентября. После успеха команды «Четыре татарина» в 2005 году это, можно сказать, первое крупное достижение татарстанской школы КВН. О суровой редактуре Александра Маслякова, спорной ценности Comedy Club и о том, сколько членов команды реально отнесли свои трудовые книжки Наилю Маганову, капитан «Сборной Татнефти» Альмир Хасанов рассказал корреспонденту «Реального времени».

«Нам нужно сыграть этот финал достойно и уже на следующий год думать о том, как забрать победу»

— Почти 15 лет, если я не ошибаюсь, татарстанских команд не было в финале «вышки». И вы вторые после «Четырех татар», добравшиеся до финала. Груз ответственности не давит?

— Думаю, тут правильнее будет сказать, что мы не вторая, а третья команда, все-таки «Четыре татарина» были в финале в двух составах — в 1998 году и 2005-м. Но 15 лет, конечно, промежуток огромный. Мы понимаем, что за нами Татарстан, и мы не должны никого подвести. Но, с другой стороны, уже сейчас мы понимаем — никого не подвели. Мы в финале. И финал будем играть очень расслабленно, хоть и все сделаем для победы. Это наш первый сезон в Высшей лиге КВН, мы бы хотели сыграть еще второй. Нам нужно сыграть этот финал достойно и уже на следующий год думать о том, как забрать победу.

— Перенимали ли вы опыт «Четырех татар», возможно, брали с них пример? Или их опыт уже устарел?

— Сказать, что нас вдохновляют именно «Четыре татарина», я не могу. Мы, конечно, встречались, иногда Катя Скулкина приходила на игры. Помню, в 1/8 после игры приходила за кулисы, поздравляла с проходом. Большая часть нашей команды иногородние, и когда мы бываем в Казани, встречаемся с парнями из команды, у нас теплые отношения, но какого-то наставничества точно нет.

— Вопрос, который сильно волнует многих комментаторов в Сети: сколько людей из команды реально работает в «Татнефти»?

— Нас трое, это не секрет. Наша Света очень долгое время работала музыкальным руководителем, то есть учителем музыки, в альметьевской «Татнефть-школе». Сейчас она перешла в благотворительный фонд «Татнефть», конкретную должность не назову, но она занимается подготовкой мероприятий и фестивалей, что-то околопроизводственное. Я работаю слесарем-ремонтником, цех производственной эстетики, есть у нас такой социальный объект. Естественно, параллельно я тоже занимаюсь культурно-массовыми мероприятиями в «Татнефти». Третий — Никита Хамбиков, честно сказать, не знаю, кем точно он работает, но не на скважине, конечно (смеется). Офисная работа.

Наша Света очень долгое время работала музыкальным руководителем, то есть учителем музыки, в альметьевской «Татнефть-школе». Сейчас она перешла в благотворительный фонд «Татнефть», конкретную должность не назову, но она занимается подготовкой мероприятий и фестивалей, что-то околопроизводственное

Остальные ребята не работают в «Татнефти». Не могу говорить, кто из них конкретно чем занимается, вдруг кто-то будет против, мне кажется, это не очень правильно. У кого-то бизнес, кто-то параллельно занимается другими творческими проектами.

— В этом сезоне у вас неожиданно появился новый игрок — Константин Бутусов, который довольно чувствительно выбивается из общей стилистики команды. Кому принадлежала идея пригласить его и под какие задачи?

— Во-первых, мы с Костей давно дружим, долго играли вместе в местных лигах. Человек для нас он не новый. Его уже приглашали в команду в 2014 году, когда мы прошли в Премьер-лигу, но у него на тот момент была своя команда, и он поступил как мужчина — не предал ее, остался. Мы ему сказали еще пять лет назад — наши двери всегда открыты, как только станешь «свободным агентом», мы тебя ждем.

В этом году мы удачно выступили в Сочи и попали в Высшую лигу, а у команды КВН «Казань», к сожалению, не сложилось. У них был вариант опять пойти в Премьер-лигу, но они приняли решение о том, что пора заканчивать — прогресса нет. Так Костя освободился, а чего пропадать талантливому человеку? В этот раз он со спокойной душой пришел к нам.

«Изначально руководство «Татнефти» в прошлом году поставило задачу попасть в Высшую лигу»

— Наверное, Константину, как и большинству участников вашей команды, основную часть времени занятых в творческих проектах, проще находить время на КВН. Имея более «серьезные» в привычном понимании профессии, мне кажется, почти невозможно совмещать подготовку к играм клуба, тем более такого уровня, с рабочим графиком пять на два…

— КВН отнимает очень много времени. Фраза, которую очень часто говорят про КВНщиков, «Никакой личной жизни» — это во многом правда. Ты все время в поездках, все время на чемоданах. Только вернулся, и тебе уже снова уезжать на сборы, где ты пишешься в режиме нон-стоп, а сборы, как правило, проходят либо в Москве, либо в Казани. А многие из нас не из Казани (пятеро из восьми членов «Сборной», — прим. ред.), и даже те, кто живет в Казани, обычно живут вместе со всеми в гостинице, чтобы не обрывать рабочий процесс.

До игры у нас обычно проходит два долгих сбора по семь-десять дней, плюс на каждую игру мы выезжаем за три недели до начала. Работа продолжается до последнего дня. В полуфинале, например, программа у нас устаканилась только в день игры. Как только закончилась игра, сразу же начинается подготовка к следующей, анализ «по горячему».

Изначально руководство «Татнефти» в прошлом году поставило задачу попасть в Высшую лигу. К нам был вопрос: что для этого нужно? Мы ответили: определенное количество сборов, начать работать с определенным количеством авторов соответствующего уровня. Так все и происходит

— Вы сами пишетесь или привлекаете сторонних авторов?

— Конечно, привлекаем. В Высшей лиге нет команд, которые пишутся сами. У каждой команды КВН большая скамейка авторов, потому что это уже не самодеятельность, как в 90-х или начале 2000-х, это серьезный телевизионный проект с бешеной конкуренцией, естественно, что за каждой командой кто-то стоит. Это или руководители регионов, руководители каких-то огромных вузов, или просто спонсоры и меценаты. У всех поддержка очень серьезная. Но сразу хочу сказать, что, несмотря на то, что мы называемся «Сборная Татнефти», поверьте, мы не самая богатая команда Высшей лиги КВН.

— Генеральный спонсор команды «Татнефть» ставила ли перед вами задачи минимум и максимум на сезон, учитывая значительное увеличение финансирования?

— Изначально руководство «Татнефти» в прошлом году поставило задачу попасть в Высшую лигу. К нам был вопрос: что для этого нужно? Мы ответили: определенное количество сборов, начать работать с определенным количеством авторов соответствующего уровня. Так все и происходит.

Мы, со своей стороны, перед последним сочинским фестивалем решили «пересобраться» — поняли, что с тем «проектом», той командой, которой мы играли в первой лиге, в Высшую лигу не попасть. В первой лиге в прошлом году у нас, в принципе, был экспериментальный КВН — мы все, вся команда, играли в гриме. Нас называли ряжеными, мы все играли людей, которых в жизни не существовало. В таком формате мы стали вице-чемпионами очень серьезной лиги, но в «вышку» с этим все же было не попасть. Мы очень благодарны этому концепту, потому что грим — теперь наша фишка в Высшей лиге.

— Сколько стоит провести команду в «вышку»?

— Понятия не имею, честно. Мы в финансовые вопросы не лезем вообще. В прошлом году, когда нам задали вопрос, какую работу нужно провести для Высшей лиги, мы составили список, а дальше работу вел директор команды.

— А как в структурах «Татнефти» относятся к тому, что сотрудников так часто не бывает на рабочих местах?

— Лояльно. Одно дело, если бы нас не было видно и мы бы пропадали в бесконечных поездках, но мы играем на Первом канале, нас видят, мы сейчас лицо компании, поэтому вопросов вообще никаких не возникает.

В «вышке» зал более «эстетский», я бы сказал. И юмор должен быть чуть изящнее, но не намного. В принципе, и там, и там в зале сидят такие же люди

— Говорят, нетелевизионный КВН на уровне, например, региональных лиг, и КВН на голубых экранах — это не то чтобы разные уровни, это кардинально разные жанры. То, что с успехом зайдет на сцене УНИКСа даже в сотый раз с абсолютно разными аудиториями, может совсем потускнеть на ТВ в «вышке». Как вам кажется, насколько это утверждение обосновано?

— Думаю, отчасти. В «вышке» зал более «эстетский», я бы сказал. И юмор должен быть чуть изящнее, но не намного. В принципе, и там, и там в зале сидят такие же люди. Все думают, что в партере сидят миллионеры, которых очень тяжело рассмешить, но это обычные люди, и смеются они от тех же вещей, от которых смеется вся Россия. Так что, в каком-то смысле это миф. Мы поняли, что в «вышке» такой же зал. Все так же, как и в лигах пониже, но редактура, конечно, уровнем выше. Когда ты приходишь в «вышку», над каждой шуткой нужно подумать еще раз.

«Я не уверен, что Stand Up или Comedy Club чему-то учат в принципе. КВН несет позитивный юмор»

— Как бы вы сами описали стиль игры команды? Интересно, что вы в принципе не касаетесь национальной тематики, что, на мой субъективный взгляд, редкость для татарстанских команд КВН.

— На сцене мы вообще не говорим, что мы татары. Наш стиль абсолютно не привязан к региону или теме национальности, мы вполне могли бы быть командой и Сызрани, например. Мы стараемся идти другой дорогой — играть на именах, у нас есть Костя, Света, которые на слуху. И это, я считаю, очень здорово, потому что редко какая команда может ставить на передний план конкретного человека. Это нужно уметь грамотно преподнести, и у нас это получилось. В «вышке» таких команд не так много — «Борцы», «Нате», «Михаил Дудиков». И мы одна из таких команд.

Мы не избегаем национальной тематики, просто мы не понимаем, как нам над ней смеяться. Я думаю, этот гештальт был закрыт еще 1998 году первым составом «Четырех татар», когда они играли на татарском колорите. «Четыре татарина» уже в 2004-м и 2005-м годах сами отошли от этого совсем. Как бы это ни звучало, я не думаю, что татарский колорит такой же яркий, как, допустим, кавказский или азиатский. Мы играем на равных с остальными командами как россияне.

— Шутки о ком, на какую тему никогда не появятся в репертуаре команды? О чем нельзя шутить ни при каких условиях, и есть ли в принципе у юмора границы?

— Наверное, границ у юмора сейчас нет, потому что в YouTube шутят вообще абсолютно обо всем. Но КВН — это все-таки интеллигентная игра, поэтому, естественно, есть темы, на которые шутить не хочется, и мы не будем. Над этим пошутить никогда и не дадут, но я думаю, что команды «вышки» сами понимают, что над этим шутить нельзя. Это смерть, болезни, война, наркотики.

На сцене мы вообще не говорим, что мы татары. Наш стиль абсолютно не привязан к региону или теме национальности, мы вполне могли бы быть командой и Сызрани, например. Мы стараемся идти другой дорогой

В 90-х и в начале 2000-х КВН был очень демократичным, и какие-то шутки проскальзывали иногда даже в «вышке» на Первом канале. Но сейчас КВН стал очень интеллигентным, и мне это в нем нравится. Проще всего шутить на темы, которые я назвал, а поработать над качественной шуткой — это откровенно сложнее. Этим КВН и прекрасен — он не опускается до определенных низов, так скажем.

— Вы называете это интеллигентностью, а кто-то называет дистиллятом: есть мнение, что по сравнению с шоу вроде Stand Up или Comedy Club КВН — это юмор, сильно очищенный от социальной компоненты. Но ведь юмор в классическом его понимании — это высмеивание действительности. Говорят, что в современном КВН этой остросоциальной повестки и не хватает.

— Она есть, я вас уверяю. КВН до сих пор высмеивает какие-то российские проблемы, на самом деле, постоянно их высмеивает. Просто он это делает изящно. Тут надо еще понимать, что КВН, в отличие от всех этих проектов — я не говорю, что они плохие, — учит, чему-то он все-таки учит. Я не уверен, что Stand Up или Comedy Club чему-то учат в принципе. В шоу нет такой цели абсолютно.

— А чему, например, учит КВН?

— Он изначально несет позитивный юмор. Понятно, что иногда проскальзывает что-то, приближенное к Comedy, но в основе своей это очень позитивный юмор. А позитивно шутить в жизни — именно позитивно, а не со злостью, насмехаясь и издеваясь над кем-то, как это происходит в юморе на других каналах… КВН — это добрый юмор. Мне кажется, что это главное, чему он учит людей — по-доброму и оптимистично иронизировать над жизнью вообще. Я в принципе не люблю Stand Up, поэтому мне тяжело с вами об этом говорить. Поначалу он мне нравился, но когда стендаперов стало несколько тысяч на квадратный метр, он мне просто разонравился. Я запутался, они все одинаковые.

— Никогда не посещали казанский Stand Up Club?

— Я ходил, там выступает мой близкий друг Артур Шамгунов. И, наверное, только его стендапы я люблю — и то, может быть, потому что он мой друг. А так… Я предан КВН до конца, я вам скажу, что многие люди с телеканалов типа ТНТ — топовые КВНщики. Я смотрю их интервью, общаюсь с ними в кулуарах: они все преданы КВНу, и многие из них бегут обратно с этих каналов, уходят, потому что Comedy Club все равно когда-то изживет себя, а КВН будет вечно. Это такая машина, которую запустили один раз, и она, я думаю, не остановится вообще никогда.

К первому показу Александру Васильевичу, за четыре дня до игры, ты уже должен подойти максимально готовым, у тебя все уже должно «стоять на ногах»

«Главная редактура − это показ Маслякову. Там уже не рекомендации, там — либо да, либо нет»

— Из состава редакторов Высшей лиги не так давно ушел Дмитрий Колчин, пришел Михаил Марфин. Считаете ли вы эту рокировку удачной и что вообще можно сказать о работе с нынешним составом редактората «вышки»?

— Колчин ушел давно. В этом году ушел Айдар Гараев, пришли Михаил Марфин, Евгений Донских. И то, что вернулся Михаил Наумович — это вообще классно, потому что это человек, который учил играть в КВН и редактировать КВН еще в 90-е. Его слушаешь на редактурах и иногда чувствуешь себя немного… глупым человеком, что ли… Думаю, что так анализировать игру и раскладывать ее на молекулы, как он, не умеет никто. То, как он с разных ракурсов может посмотреть на выступление, когда ты даже не подозреваешь, что так в принципе можно было... Особенно, в таких конкурсах, как СТЭМ или «музыкалка», где должна быть одна вязь на весь конкурс. Он просто гуру, конечно. Хорошо, что он вернулся. При этом я не радуюсь уходу Айдара, я говорю: хорошо, что пришел Михаил Наумович. Ну и Женя Донских появился — мы с ним еще с Первой лиги в приятельских отношениях, нам вообще с ним комфортно работать.

— Приходилось ли вам хоть раз биться с редакторами за какую-то шутку, отстаивать материал? Неважно, в какой лиге.

— Конечно. Это и до сих пор происходит. Но не ругаться, скорее, просто дискутировать — мы доказываем свое мнение, они нам говорят свое. В Высшей лиге редактура уже носит рекомендательный характер, потому что редакторы понимают, что ребята подходят подготовленными и сами понимают, что смешно, а что нет.

— То есть нет директивного порядка: «Убирайте эту шутку, иначе не выйдете на сцену»?

— Нет, такого уже нет — все мальчики взрослые в «вышке». Общаемся, беседуем и вместе приходим к какой-то золотой середине, пытаемся прийти к ней как минимум. Услышать их замечания, они слышат наши аргументы. Если они нас убедят, то да, конечно — мы убираем шутку. Если им понравилось, она остается. Но, естественно, самый главный цензор — это Александр Васильевич (Масляков, — прим. ред.).

— Он действительно до сих пор лично принимает участие в редактуре программ каждой команды?

— Естественно. Самая главная редактура — это первый показ Александру Васильевичу. К первому показу Александру Васильевичу, за четыре дня до игры, ты уже должен подойти максимально готовым, у тебя все уже должно «стоять на ногах». У нас, например, в полуфинале за два дня до игры полностью ушел СТЭМ — у нас и у «Борцов», это две команды, которые ставили новые СТЭМы. За день до игры у нас ушел большой блок из приветствия, и нам пришлось срочно его латать.

— Именно по рекомендации Александра Васильевича?

— Там уже не рекомендации, там — либо да, либо нет (смеется). Александр Васильевич в этом плане суровый. Но ему можно доверять, он не ошибается вообще — игра это много раз доказывала, да и мы сами в этом сезоне убедились в этом не раз. Он не ошибается, и это его удивительное качество. Я не знаю, откуда это у него — видимо, многолетний опыт.

Сейчас, когда пишется выступление, считается количество шуток в минуту. У тебя их должно быть максимально много. Либо, если ты берешь не шутками, у тебя должна быть дикая атмосферность выступления. Раньше было все иначе



«Что сейчас происходит с «Уральскими пельменями» — все это видят. Грустно, да»

— Кого из «классиков» КВН, команд прошлых сезонов, вы ставите себе в пример по стилю, направлению юмора?

— Знаете, об этом, наверное, нужно у каждого по отдельности спрашивать, потому что это вкусовщина. Лично у меня есть две любимые команды КВН — это «Уральские пельмени» и «Лица уральской национальности — ЛУНА».

— Вы были на шоу «Уральских пельменей», с которым они в последние годы катаются по России? Я была, к сожалению. За все их двухчасовое выступление зал смеялся два раза, говоря о плотности юмора...

— Но речь же сейчас идет не о шоу «Уральских пельменей». Это другое. Я говорил именно об «Уральских пельменях» в КВН. Для меня это вообще лучшая команда за всю историю клуба. Что сейчас происходит с «Уральскими пельменями» — все понятно, все это видят. Грустно это, да. Но любовь у меня к ним по-прежнему такая же. Я не смотрю их нынешние проекты, мне это тоже не очень интересно. Но как команда КВН они были одними из лучших для меня. Вторая команда — это «ЛУНА», меня в них цепляли гениальные домашки. Это музыкальные домашние задания по фильмам, по произведениям. Мне кажется, они просто в анналы КВН вошли — они гениальные, такие же, как у «ЧП», но «ЛУНА» мне нравится чуть больше.

— Говорят, «КВН уже не тот» — почти крылатая фраза. Как вы считаете: тот или не тот?

— Нет, он не тот, конечно — завтра он будет другой, а послезавтра… Я вам отвечу банально, как и все КВНщики отвечают, наверное, на этот вопрос. Я просто не понимаю, что люди имеют в виду под этой фразой! Я не понимаю... Они сравнивают его с чем? Включите КВН конца 90-х и попробуйте посмотреть игру от начала до конца. Я посмотрю на вас, сколько раз вы посмеетесь. Он просто другой, потому что время меняется, плотность шуток становится выше.

Раньше в КВН можно было показывать длиннющий номер в три минуты, и смешно было в двух местах. И эти номера были гениальны, их до сих пор вспоминают. Но если пересмотреть эти номера сейчас, вы поймете, что плотность шуток там настолько низкая... Тогда этого было достаточно, сейчас этого недостаточно. Сейчас, когда пишется выступление, считается количество шуток в минуту. У тебя их должно быть максимально много. Либо, если ты берешь не шутками, у тебя должна быть дикая атмосферность выступления. Раньше было все иначе.

Если у нас реально получится выиграть, мы точно закончим, будем ездить по каким-то летним кубкам, «Голосящим Кивинам»... Потому что — а зачем? Все, гештальт закрыт

— А какой показатель шуток на минуту сейчас считается нормальным?

— Думаю, в идеале у тебя должно прозвучать три-четыре шутки минимум. Если у тебя за минуту прозвучит две хороших шутки, это тоже очень хорошо. Иногда одной «болтовой» — скажем на сленге — шутки тоже бывает достаточно.

— Ключевой вопрос местной КВНовской общественности. Несколько лет подряд обсуждается вопрос развития КВН движения в республике, была пертурбация лиц. Как вам кажется, чего не хватает татарстанскому КВН, есть ли действительно спад?

— Один из финалистов Высшей лиги сезона-2019 — это команда из Татарстана. Как может быть спад развития КВН в республике? Я не понимаю. Разве это не показатель того, что все в порядке с КВН в Татарстане? Мы же, по сути, и есть сборная. Понятно, что мы играем под эгидой «Татнефти», но, в принципе, мы и есть сборная — Челны, Альметьевск и Казань. Если мы говорим непосредственно о лиге «Республика», я давно не ходил на нее и немного не знаю, что там происходит.

— Последний момент, о котором я слышала — это, к примеру, уровень заполняемости зала…

— Жалко, конечно. Как бы сейчас это парадоксально ни звучало, беда с заполняемостью залов в том, что в Казани сейчас все слишком хорошо, очень много интересного для людей. Просто их внимание рассеивается. Было время, когда КВН был основным развлечением, а поход на КВН — чуть ли не традицией. Сейчас столько всего, Казань настолько яркий город, что внимание людей рассеивается. Им уже прикольнее куда-то в другое место сходить. Думаю, проблема в этом, а не в качестве КВН. Хотя, наверное, и в этом доля правды есть. Я думаю, этот спад пройдет в любом случае, потому что все циклично — будет период, когда лига «Республика» опять будет заполнять залы. Я уверен, что когда-нибудь это произойдет снова.

— У меня финальный вопрос, Альмир: если удастся стать чемпионами в этом сезоне «вышки», команда продолжит играть?

— Нет, мы закончим. Это же потолок… Нет-нет-нет. В свое время «Обычные люди» (чемпион Высшей лиги 2007 года, — прим. ред.) пошли по этому пути, и не очень хорошо у них сложился сезон, проиграли в первой же игре. Наверное, это урок на будущее для всех команд КВН — после них эти ошибки уже никто не повторял. Надо уходить на пике. Если у нас реально получится выиграть, мы точно закончим, будем ездить по каким-то летним кубкам, «Голосящим Кивинам»... Потому что — а зачем? Все, гештальт закрыт. В финале будет, скорее всего, пять команд — если мы попадем в тройку, это будет просто мегарезультат для нас, мы будем безумно счастливы.

Ольга Голыжбина, фото vk.com/tatneft_team