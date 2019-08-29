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Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла почти на 9%

10:01, 29.08.2019
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла почти на 9%
Фото: ru.wikipedia.org/ А. Димитров

ПАО «Татнефть» опубликовало неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО за три и шесть месяцев 2019 года.

Чистая прибыль акционеров за первое полугодие 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7% с 105,2 млрд рублей (или 1,7 млрд долларов США) до 114,3 млрд рублей (или 1,9 млрд долларов США).

Однако по итогам второго квартала текущего года чистая прибыль оказалась на 8,5% ниже прошлогоднего показателя: 54,1 млрд рублей (839 млн долларов США) против 63,2 млрд рублей (1,02 млрд долларов США).

За шесть месяцев 2019 года «Татнефть» добыла 14,8 млн тонн (105,6 млн баррелей) нефти и 505 млн кубометров газа, говорится на сайте нефтяной компании.

Ранее стало известно, что за первое полугодие налоговые отчисления «Татнефти» выросли на 14,3 млрд рублей.

АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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