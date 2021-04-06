Два поставщика воды для Юго-Востока Татарстана поссорились из-за крупного долга

«Дочка» «Татнефти» собирается взыскать с альметьевского «Водоканала» более 130 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», две компании, отвечающие за водоснабжение всего Юго-Востока Татарстана, схлестнулись в суде из-за 130 млн рублей. АО «Альметьевск-Водоканал» должен выплатить эту сумму «дочке» «Татнефти» со сложным названием — «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», которая в 1970—1980 годах стала отвечать за водозабор для нужд нескольких городов республики. Это далеко не первый иск УПТЖ для ППД к альметьевскому «Водоканалу» при том, что компании жить друг без друга не могут. Между ними и сегодня действуют контракты на полмиллиарда рублей.

Кто кому должен и почему

Как выяснила газета «Реальное время», Альметьевску в скором времени из бюджета придется выделить 130 млн рублей, так как местный «Водоканал» проиграл суд контрагенту в Арбитражном суде Татарстана. Хотя, вероятнее всего, деньги придется искать в республиканской казне — учредитель предприятия Минземимущество РТ.

Долг АО «Альметьевск-Водоканал» сформировался во втором полугодии 2020 года по договору холодного водоснабжения от 9 октября 2017 года. Истец, что любопытно, — компания, принадлежащая «Татнефти», кормильцу Альметьевска,— ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления». Организация появилась на свет еще в 1970 годах.



«Широкое применение метода поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях республики и стремительный рост объемов закачки воды в пласт в начале 70-х прошлого столетия потребовало большого количества пресной воды», — сообщает сайт компании.

Чтобы обеспечить нефтяников питьевой водой в рекордный срок и были построены Карабашское водохранилище, водозаборные сооружения на реке Ик, крупнейшие гидротехнические сооружения на Каме, разветвленная система водоводов.

Местный «Водоканал» проиграл суд контрагенту в Арбитражном суде Татарстана. Фото: Максим Платонов

От нужд нефтяников — к водоснабжению всего региона

К началу 1970 годов в системе поддержания пластового давления возник дефицит технологической жидкости, пригодной для закачки в нефтяные пласты. В целях создания единой системы водоснабжения объектов нефтедобычи, улучшения качества подготовки и перекачки воды при переходе на новую структуру организации в объединении «Татнефть» с 1 июля 1970 года на базе действующих водозаборов и водоочистных сооружений НГДУ «Альметьевнефть», «Азнакаевскнефть» и «Елховнефть» было создано управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.



От нового управления требовалось в кратчайшие сроки покрыть сложившийся дефицит технологической жидкости для закачки в нефтяные пласты. Пришлось наращивать трубопроводные мощности. В 1972 году вводятся в эксплуатацию магистральные водоводы протяженностью 152 км. С 1971 по 1975 год была произведена реконструкция восьми насосных станций с заменой или установкой дополнительных насосов высокой производительности.

Однако позднее «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (УПТЖ для ППД) стало отвечать и за питьевое водоснабжение нефтяного региона. К 1980 годам Камский водозабор, оказавшийся в зоне строительства Набережных Челнов в густо застроенной городской черте, ввиду отсутствия зон санитарной охраны был переведен в категорию технического. Источником питьевого водоснабжения Юго-Востока республики был определен Белоусовский водозабор ЗАО «Челныводоканал». Изначально созданная для услуг «Татнефти» организация (до сих пор принадлежит ей) стала заниматься трубопроводным строительством, расширением действующих насосных станций и строительством новых.



В итоге, благодаря «дочке» нефтяной компании, хозяйственно-питьевую воду получали из водозабора сразу несколько городов и районов — Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Бугульма, Лениногорск.

«Альметьевск-Водоканал» должен своим контрагентам более 300 млн рублей. Фото almetyevsk-vodokanal.ru

«Альметьевск-Водоканал» — убыточный второй год подряд

Сам должник, АО «Альметьевск-Водоканал», терпит убытки на протяжении двух последних лет. К 2019 году компания ушла в минус на 7 млн рублей. При том, что оборот компании уже почти лет 10 превышает 400 млн рублей (у компании очень высокая себестоимость).

Мало того, «Альметьевск-Водоканал» должен своим контрагентам более 300 млн рублей. Эта кредиторская задолженность выросла за семь лет в четыре раза — еще в 2011 году долги компании не превышали 74 млн рублей. По сути, «Альметьевск-Водоканал» — партнер УПТЖ для ППД, так как тоже занимается водоснабжением в регионе. В 2007—2009 годах силами компании были построены новые водоводы, проведена реконструкция и санация действующих водоводов и канализационных коллекторов. В 2010 году была введена в эксплуатацию установка по производству гипохлорита натрия для обеззараживания воды.

С 23 августа 2010 года источником водоснабжения для АО «Альметьевск-Водоканал» является водозабор УПТЖ для ППД, откуда по водоводам протяженностью 120 км вода подается в город Альметьевск на Бигашевские водоочистные сооружения. После доочистки на скорых песчаных фильтрах питьевая вода поступает на узел водоподготовки воды, где она обеззараживается гипохлоритом натрия и затем подается по магистральным водоводам в разводящую сеть города.

В феврале 2019 года УПТЖ подало иск к предприятию на сумму 88,6 млн рублей. Фото uptgppd.ru

Обе компании активно сотрудничают

К слову, у самой УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть» дела идут гораздо лучше, чем у ее партнера. Выручка достигает почти 2 млрд рублей не первый год. Чистая прибыль с 2014 года выросла в три раза и составляла к началу 2020 года 235,6 млн рублей (убытки в организации в последний раз фиксировали в 2012 году). Эта компания тоже должна своим партнерам, но меньшую сумму (и сравнительно невеликую, учитывая выручку,) — около 200 млн рублей. Ей примерно столько же должны контрагенты.

Это не первый иск «дочки» «Татнефти» к альметьевскому «Водоканалу». В феврале 2019 года УПТЖ подало иск к предприятию на сумму 88,6 млн рублей. При том, что в 2015 и 2016 годах «Альметьевск-Водоканал» и УПТЖ подписали контрактов на 492 миллиона рублей, заказчиком была альметьевская компания. Характерно, что две компании фактически не могут друг без друга работать. АО «Альметьевск-Водоканал» занимает первое место в топе заказчиков ООО «УПТЖ ДЛЯ ППД» с двумя действующими контрактами на полмиллиарда рублей.

Газета «Реальное время» направила запросы в обе организации, а также в компанию ПАО «Татнефть» и мэрию Альметьевска. В администрации города сообщили, что не видят проблемы в возросшей долговой нагрузке «Водоканала», никакого серьезного конфликта нет, обычные «рабочие моменты».

Почему эти компании зависят друг от друга

— Дело в том, что альметьевская нефтяная компания использует воду для закачки в пласты, чтобы потом нефть поднимать наверх. Это достаточно сложный процесс, связанный с тем, что надо закачивать не просто воду, а воду с некоторой химией. Потому что если не убить имеющиеся в пластах бактерии, то будут взрывы в скважинах, где выделяется горючий газ, — объясняет Михаил Застела, председатель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и член Общественной палаты РТ по социальной политике и благотворительной деятельности. — А «Альметьевск-Водоканал» качает воду с большого расстояния, так как питьевую воду из скважин брать нельзя, она зараженная. С этим и связаны затраты УПТЖ для ППД и АО «Альметьевск-Водоканал». Фактически это два оператора региона, друг от друга зависящие. Может, по какому-то контракту проворонили что-то, не включив например в смету поддержание труб в хорошем состоянии. А возможно, где-то «промахнулись» с Госкомитетом по тарифам РТ.

Михаил Застела считает, что судебный спор не повлияет на поставки питьевой воды для жителей региона Юго-Востока РТ. Цену на воду назначает комитет по тарифам, поднять тариф больше, чем на определенную величину, он не позволит. «Поднять его, условно, можно пару раз в год на какие-то 4%, распространяя это повышение на ту часть тарифа, что связана с ресурсами. Сумма в платежках не может измениться больше, чем на эти 4%», — говорит эксперт.

— Проблемы с неким «советским наследством» не вижу. Скажем, у нас разные фирмы. Когда я брал одну компанию, то брал ее с советскими долгами, и за них вынужден отвечать. Россия, когда взяла на себя наследство СССР, взяла и определенные долги, за которые потом рассчиталась. Было время, когда фирмы требовали списания долгов, но это приводило лишь к тому, что фирмы банкротились, — рассказал Застела «Реальному времени».