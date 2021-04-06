Два поставщика воды для Юго-Востока Татарстана поссорились из-за крупного долга
«Дочка» «Татнефти» собирается взыскать с альметьевского «Водоканала» более 130 млн рублей
Как стало известно «Реальному времени», две компании, отвечающие за водоснабжение всего Юго-Востока Татарстана, схлестнулись в суде из-за 130 млн рублей. АО «Альметьевск-Водоканал» должен выплатить эту сумму «дочке» «Татнефти» со сложным названием — «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», которая в 1970—1980 годах стала отвечать за водозабор для нужд нескольких городов республики. Это далеко не первый иск УПТЖ для ППД к альметьевскому «Водоканалу» при том, что компании жить друг без друга не могут. Между ними и сегодня действуют контракты на полмиллиарда рублей.
Кто кому должен и почему
Как выяснила газета «Реальное время», Альметьевску в скором времени из бюджета придется выделить 130 млн рублей, так как местный «Водоканал» проиграл суд контрагенту в Арбитражном суде Татарстана. Хотя, вероятнее всего, деньги придется искать в республиканской казне — учредитель предприятия Минземимущество РТ.
Долг АО «Альметьевск-Водоканал» сформировался во втором полугодии 2020 года по договору холодного водоснабжения от 9 октября 2017 года. Истец, что любопытно, — компания, принадлежащая «Татнефти», кормильцу Альметьевска,— ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления». Организация появилась на свет еще в 1970 годах.
«Широкое применение метода поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях республики и стремительный рост объемов закачки воды в пласт в начале 70-х прошлого столетия потребовало большого количества пресной воды», — сообщает сайт компании.
Чтобы обеспечить нефтяников питьевой водой в рекордный срок и были построены Карабашское водохранилище, водозаборные сооружения на реке Ик, крупнейшие гидротехнические сооружения на Каме, разветвленная система водоводов.
От нужд нефтяников — к водоснабжению всего региона
К началу 1970 годов в системе поддержания пластового давления возник дефицит технологической жидкости, пригодной для закачки в нефтяные пласты. В целях создания единой системы водоснабжения объектов нефтедобычи, улучшения качества подготовки и перекачки воды при переходе на новую структуру организации в объединении «Татнефть» с 1 июля 1970 года на базе действующих водозаборов и водоочистных сооружений НГДУ «Альметьевнефть», «Азнакаевскнефть» и «Елховнефть» было создано управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.
От нового управления требовалось в кратчайшие сроки покрыть сложившийся дефицит технологической жидкости для закачки в нефтяные пласты. Пришлось наращивать трубопроводные мощности. В 1972 году вводятся в эксплуатацию магистральные водоводы протяженностью 152 км. С 1971 по 1975 год была произведена реконструкция восьми насосных станций с заменой или установкой дополнительных насосов высокой производительности.
Однако позднее «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (УПТЖ для ППД) стало отвечать и за питьевое водоснабжение нефтяного региона. К 1980 годам Камский водозабор, оказавшийся в зоне строительства Набережных Челнов в густо застроенной городской черте, ввиду отсутствия зон санитарной охраны был переведен в категорию технического. Источником питьевого водоснабжения Юго-Востока республики был определен Белоусовский водозабор ЗАО «Челныводоканал». Изначально созданная для услуг «Татнефти» организация (до сих пор принадлежит ей) стала заниматься трубопроводным строительством, расширением действующих насосных станций и строительством новых.
В итоге, благодаря «дочке» нефтяной компании, хозяйственно-питьевую воду получали из водозабора сразу несколько городов и районов — Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Бугульма, Лениногорск.
«Альметьевск-Водоканал» — убыточный второй год подряд
Сам должник, АО «Альметьевск-Водоканал», терпит убытки на протяжении двух последних лет. К 2019 году компания ушла в минус на 7 млн рублей. При том, что оборот компании уже почти лет 10 превышает 400 млн рублей (у компании очень высокая себестоимость).
Мало того, «Альметьевск-Водоканал» должен своим контрагентам более 300 млн рублей. Эта кредиторская задолженность выросла за семь лет в четыре раза — еще в 2011 году долги компании не превышали 74 млн рублей. По сути, «Альметьевск-Водоканал» — партнер УПТЖ для ППД, так как тоже занимается водоснабжением в регионе. В 2007—2009 годах силами компании были построены новые водоводы, проведена реконструкция и санация действующих водоводов и канализационных коллекторов. В 2010 году была введена в эксплуатацию установка по производству гипохлорита натрия для обеззараживания воды.
С 23 августа 2010 года источником водоснабжения для АО «Альметьевск-Водоканал» является водозабор УПТЖ для ППД, откуда по водоводам протяженностью 120 км вода подается в город Альметьевск на Бигашевские водоочистные сооружения. После доочистки на скорых песчаных фильтрах питьевая вода поступает на узел водоподготовки воды, где она обеззараживается гипохлоритом натрия и затем подается по магистральным водоводам в разводящую сеть города.
Обе компании активно сотрудничают
К слову, у самой УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть» дела идут гораздо лучше, чем у ее партнера. Выручка достигает почти 2 млрд рублей не первый год. Чистая прибыль с 2014 года выросла в три раза и составляла к началу 2020 года 235,6 млн рублей (убытки в организации в последний раз фиксировали в 2012 году). Эта компания тоже должна своим партнерам, но меньшую сумму (и сравнительно невеликую, учитывая выручку,) — около 200 млн рублей. Ей примерно столько же должны контрагенты.
Это не первый иск «дочки» «Татнефти» к альметьевскому «Водоканалу». В феврале 2019 года УПТЖ подало иск к предприятию на сумму 88,6 млн рублей. При том, что в 2015 и 2016 годах «Альметьевск-Водоканал» и УПТЖ подписали контрактов на 492 миллиона рублей, заказчиком была альметьевская компания. Характерно, что две компании фактически не могут друг без друга работать. АО «Альметьевск-Водоканал» занимает первое место в топе заказчиков ООО «УПТЖ ДЛЯ ППД» с двумя действующими контрактами на полмиллиарда рублей.
Газета «Реальное время» направила запросы в обе организации, а также в компанию ПАО «Татнефть» и мэрию Альметьевска. В администрации города сообщили, что не видят проблемы в возросшей долговой нагрузке «Водоканала», никакого серьезного конфликта нет, обычные «рабочие моменты».
Почему эти компании зависят друг от друга
Михаил Застела считает, что судебный спор не повлияет на поставки питьевой воды для жителей региона Юго-Востока РТ. Цену на воду назначает комитет по тарифам, поднять тариф больше, чем на определенную величину, он не позволит. «Поднять его, условно, можно пару раз в год на какие-то 4%, распространяя это повышение на ту часть тарифа, что связана с ресурсами. Сумма в платежках не может измениться больше, чем на эти 4%», — говорит эксперт.
— Проблемы с неким «советским наследством» не вижу. Скажем, у нас разные фирмы. Когда я брал одну компанию, то брал ее с советскими долгами, и за них вынужден отвечать. Россия, когда взяла на себя наследство СССР, взяла и определенные долги, за которые потом рассчиталась. Было время, когда фирмы требовали списания долгов, но это приводило лишь к тому, что фирмы банкротились, — рассказал Застела «Реальному времени».
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