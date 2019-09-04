Стало известно имя нового гендиректора ТАНЕКО

Илшат Салахов стал новым генеральным директором АО «ТАНЕКО». С 2016 года он занимал должность заместителя генерального директора компании по технической поддержке и качеству.

Кроме того, исполняющая с 2017 года обязанности директора УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова возглавила компанию на постоянной основе, сообщает пресс-служба «Татнефти».

В июле стало известно, что генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с поста на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста.