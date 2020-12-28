Научные центры и «Бугульминский элеватор»: что Татарстан планирует приватизировать в 2021 году

Фото: Сергей Афанасьев

Что хочет продать Татарстан

В опубликованный сегодня прогнозный план приватизации государственного имущества Татарстана на 2021 год вошли как пакеты акций, которые власти республики хотят отдать в частные руки уже не первый год, так и новые лоты.

Так, Министерство промышленности и торговли Татарстана должно приватизировать АО «Нижнекамскресурсы». Доля государства в предприятии составляет 11,99%. 30 декабря 2013 года, почти семь лет назад, «Татнефть» приобрела 51,16% предприятия и владеет долей по сей день. Остальные акционеры неизвестны. Руководителем АО является Валерий Гиматдинов. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания в основном занимается деятельностью по складированию и хранению. Чистая прибыль за прошлый год составила 1,8 млн рублей при выручке около 57 млн рублей.

Минсельхоз РТ в следующем году по плану должен приватизировать долю в ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие» (Татарстану принадлежат 7,69%) и ЗАО «Бугульминский элеватор» (25% +1 акция). Нынешняя структура предприятия из Елабуги неизвестна, но на 2017 год 71,81% принадлежали ЗАО «Елабужский пищекомбинат» — в СМИ компанию связывают с бывшим главой Елабуги и ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Директором «Елабужского хлебоприемного предприятия» является Халил Сабирзянов. В 2019 году прибыль компании составила 7,5 млн рублей при выручке в 46,4 миллиона.

«Бугульминский элеватор» занимается хранением и складированием зерна. Фото: shn.tatarstan.ru

«Бугульминский элеватор» занимается хранением и складированием зерна. Предприятие довольно прибыльное: чистая прибыль за прошлый год составила более 30 млн рублей, выручка — 193,8 млн рублей. Директором является Павел Коляда, который также занимает аналогичную должность в ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2». По данным Росстата, помимо Татарстана, «Бугульминским элеватором» владеет подмосковное ООО «Управление агроактивами» (75%).

Еще три компании должно приватизировать Минэкономики Татарстана. У первой, АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» (71,73%), в качестве основного вида деятельности указана обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Директор — Руслан Янбаев, также руководит ООО «Новые керамические материалы». Решением от 27 ноября 2020 года ФНС приостанавливала операции по счетам «КАИ-Лазера» из-за неуплаты налогов. Предприятием также владеет (более 28%) ООО «ВГ-ФОТОНИКА» из Московской области. В отличие от вышеупомянутых компаний, «КАИ-Лазер» понес убыток за 2019 год — 104,5 млн. В начале 2020 года на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» президент Татарстана Рустам Минниханов критиковал «КАИ-Лазер» за то, что эта структура «не работает», — равно как и три года назад.

«Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» и «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» связаны с компанией «Эйдос». Фото: Сергей Афанасьев

Оставшиеся АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» (Татарстану принадлежат 50,93%) и АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» (94,74%) связаны с компанией «Эйдос» — по имеющимся в системе «СПАРК-Интерфакс» данным, в число владельцев этих компаний входили родственные друг другу ООО «Эйдос-Медицина» и «Эйдос-Робототехника». Оба центра занимаются научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Первый закончил 2019 год с убытком в 19,1 млн рублей, второй — с прибылью в 369 тыс. рублей.



Что-то республика не может продать уже много лет



Приватизация в Татарстане проводится с 2004 года. И из представленного списка только одна компания, похоже, является новичком — это АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники». АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» уже проходил раунд приватизации, тогда в капитал и пришла «Эйдос-Медицина».

«Старожилами», которых не могут продать минимум с 2016 года, являются «Бугульминский элеватор», «Нижнекамскресурсы» и «Елабужское хлебоприемное предприятие» — они уже точно пятый год подряд в списке на приватизацию. Однако покупателей предприятия так и не нашли.

В план приватизации на 2020 год вошли КНИАТ, ВНИИУС, санаторий «Крутушка» (на фото) и «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий». Фото: tour102.ru

В план приватизации на 2020 год, помимо этих трех компаний, вошли КНИАТ, ВНИИУС, санаторий «Крутушка» и «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий». Однако в этом году в частные руки перешел ВНИИУС, который с сентября на 100% принадлежит ПАО «Татнефть», а также доля в КНИАТе.

Дарья Пинегина