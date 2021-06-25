«Два насыщенных дня в Турции»: КАМАЗ потянет автопром Реджепа Эрдогана

Татарстанский автогигант договорился с турецкими поставщиками автокомпонентов о выпуске спецавтомобилей по госзаказу МЧС и Минлесхоза России

По итогам двухдневного визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию подписано несколько деловых соглашений о реализации совместных проектов в области промышленности и IT-технологий. Апогеем поездки стала аудиенция у турецкого лидера Реджепа Эрдогана: на встречу с ним татарстанский лидер прибыл с гендиректором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым и гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. С чем вернулись домой татарстанские промышленники — подробнее в материале «Реального времени».

Эрдоган благодарил за открытие Турции и вакцину

— Провели два насыщенных рабочих дня в Турецкой Республике! Будем реализовывать новые проекты с нашими крупными предприятиями! — написал Рустам Минниханов на своей странице в «Инстаграме».

Татарстанская делегация стала первой, кто прилетел в Анкару сразу после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. Возможно, по этой причине визит оказался не только насыщенным встречами на разном уровне, но и по-настоящему теплым и долгожданным.



Беседы проходили настолько неформально, что был замечен и национальный костюм Рустама Минниханова с воротником в виде стойки. Сначала им заинтересовался член совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи, высказавший желание заказать «такой же костюм». Отметил необычный крой костюма и президент Турции Реджеп Эрдоган.



Отметил необычный крой костюма и президент Турции Реджеп Эрдоган

— Хорошо выглядите. Красиво, — похвалил турецкий лидер.



По окончании визита татарстанской делегации Реджеп Эрдоган переговорил по телефону с Владимиром Путиным, во время разговора он выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V».

Как поднять товарооборот после пандемии

Рабочая поездка открылась встречей в Стамбуле с руководством Союза машиностроителей Турции, а спустя день закончилась подписанием соглашений в области развития совместных проектов в автопроме. Что и неудивительно, ведь турецкий автопром давно присутствует в республике. Правда, пока в сфере легкого автотранспорта.

Альянс машиностроителей объединяет более 200 местных компаний, производящих станки и оборудование, и готов к более широкому партнерству. Выступая на встрече, Рустам Минниханов сообщил, что из-за пандемии товарооборот между Турцией и Татарстаном снизился с $481 млн в 2019 году до $360 млн в 2020-м. Он выразил надежду на то, что ситуация улучшится.

На второй день команда Минниханова прилетела в Анкару, где посетила завод Karba Otomotiv. Завод Karba — один из крупнейших турецких производителей бортового и коммунального оборудования, который был основан в 1994 году. Сегодня 45% всей выпускаемой продукции идет на экспорт в 48 стран мира, в том числе в Европу, страны СНГ. Одними из первых эти комплектующие оценили на Украине, где налажено производство мусоровозов Karba турецкого производства. Мусоровозы построены на шасси МАЗ и имеют ряд преимуществ по сравнению с подобной техникой, представленной на Украине.

По окончании знакомства с заводом был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «КАМАЗ» и «Карба Отомотив»

«Татнефть» нацелилась на Tupras, а КАМАЗ — на Karbi

По окончании знакомства с заводом был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «КАМАЗ» и «Карба Отомотив». «Компании планируют рассмотреть возможности сотрудничества в продвижении пожарной и мусоровозной техники с настройками Karba на базе шасси КАМАЗ на территории России», — отмечается в сообщении. Меморандум был подписан в присутствии Рустама Минниханова и вице-президента Турции Фуата Октая. Речь идет о готовности совместной сборки автомобилей специального класса, которые обычно закупаются по госконтрактам раз в 25 лет. «Когда будут подробности, мы обязательно объявим. Пока подписан меморандум о взаимопонимании», — лаконично сообщил пресс-секретарь «КАМАЗа» Олег Афанасьев.

Одновременно с этим «Татнефть» и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в нефтехимической отрасли. Его скрепили подписями заместитель министра промышленности и технологий Турции Четин Али Дёнмез и генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов.

— Подписанный меморандум позволяет развивать сотрудничество в сфере нефтехимической промышленности на территории Турции и, помимо прочих важных положений, предусматривает меры государственной поддержки проектов со стороны турецкого правительства в случае их совместной реализации. На его основе «Татнефть» совместно с турецкими партнерами определит перспективные проекты для реализации на территории Турции, — говорится в сообщении пресс-службы «Татнефти».



Кроме того, меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана (ОЭЗ «Иннополис») и зоной технологического развития «Долина информационных технологий» подписали заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и генеральный директор Bilisim Vadisi.



«Татнефть» и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в нефтехимической отрасли

КАМАЗ перехватит госзаказ МЧС на пожарные машины

Генеральный директор Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «Спецавтопром» Денис Кудрявцев заявил «Реальному времени», что с подписанием этого меморандума открывается больше возможностей для турецкого автопроизводителя, нежели для КАМАЗа:



— В настоящее время власти Турции всерьез нацелены на поддержку национального автопрома и всячески будут способствовать его внешней экспансии. В этом смысле они пытаются повторить агрессивную тактику Китая по завоеванию российского рынка. Власти Турции готовятся поднять отрасль на глобальный уровень. И в этом смысле, видимо, увидел в КАМАЗе надежного партнера, способного продвигать турецкий автопром в альянсе с авторитетным на государственном уровне автопроизводителем.

И действительно, время для осуществления грандиозных планов выбрано удачное. В настоящее время из федерального бюджета выделяются огромные средства на закупку пожарной техники. «Только из резервного фонда, помимо заложенных в бюджет на 2021 год, на закупку пожарной техники выделено около 8 млрд рублей», — пояснил Денис Кудрявцев. В это же время московское производственное объединение «Спецтехника пожаротушения», которое выпускало пожарные автомобили на шасси КАМАЗ, готовится к закрытию в связи с отсутствием заказов на данные типы автомобилей. До этого они спроектировали двухосное шасси, а также спасательный модуль, который монтируется в кузов серийного пикапа Mercedes-Benz X-класса. Вообще, производители пожарной техники работают исключительно по госконтрактам, которые у предприятия в этом году закончились.

Плюс к этому выделяются средства на закупку лесопожарной техники. Основная часть такой техники изготавливается на самоходном шасси или на шасси «Урал» или КАМАЗ повышенной проходимости. Очевидно, что альянс КАМАЗа и Karba может стать их конкурентом в этом сегменте.

Очевидно, что альянс КАМАЗа и Karba может стать их конкурентом в этом сегменте

И хочет въехать в «мусорную реформу»

Еще более слабые позиции у КАМАЗа в нише мусоровозов. Частные мусорные операторы приобретают технику преимущественно на базе MAN, Volvo и IVECO. По всей видимости, ставка делается на госзакупки, так как коммерческие операторы пока предпочитают иностранную технику.

Во всем этом есть одно но, техника реализуемая в рамках государственных контрактов в соответствии с постановлением правительства России от 2020 года №616 должна соответствовать требованиям другого постановления — №719 от 2015 года «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Покупая готовую или разобранную надстройку у Турции и монтируя ее на шасси, у КАМАЗа произвести отечественную технику не получится. Так будет ли эффект от сотрудничества с турками?