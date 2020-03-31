Виртуально в лагерь? Это возможно

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Впервые «Татнефть» реализовала беспрецедентный проект — онлайн-смены в детских лагерях компании под общим названием «Пока мы дома!». Общая активность участников проекта превысила 150 000 просмотров: в течение прошлой недели на шести интернет-площадках дети и их родители с интересом выполняли творческие задания и получали грандиозные призы от партнеров проекта. Руководство компании приняло решение продлить смену до 5 апреля.

Первый этап онлайн-проекта стартовал 23 марта, второй продолжил жизнь виртуальной смены с 30 марта. Организаторы оздоровительного отдыха детей быстро отреагировали на возникшую ситуацию и подарили ребятам юго-востока республики возможность включиться в активную жизнь необычного лагеря и стать членом дружной команды.

Ребята, подключаясь к интернет-площадкам в течение дня, выполняли творческие задания, предлагаемые виртуальными «вожатыми».

— Этот инновационный проект подчеркнул социальную ответственность компании перед жителями края, — отметил руководитель Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. — Детские лагеря «Татнефти» — это современные «живые» организации, способные быстро реагировать на ситуацию и перестраиваться под вызовы времени.

Занимаются с детьми и участниками онлайн-смены опытные организаторы детского отдыха, цель работы которых — открыть ребятам дополнительные возможности проявить свои творческие способности, продолжить интеллектуальное развитие и пополнить багаж уже имеющихся знаний.

— На данный момент интернет-площадки детских лагерей благодаря профессиональной подготовительной работе готовы к решению серьезных задач в области организации детского отдыха в интернете, — пояснила координатор проекта «Лига детских лагерей» компании «Татнефть» Диана Есина. — Для этого был использован передовой опыт развлекательной индустрии, и команда нашего проекта опиралась на современные исследования физиологии и возрастную психологию.

Для развития полноценного физического и психологического здоровья каждому ребенку необходимо регулярно, не менее 60 минут в день, общаться со сверстниками. Умные игровые площадки, предложенные виртуальными «вожатыми», предоставили им такую возможность. Дети с интересом постигают неизведанные стороны привычных, на первый взгляд, вещей.

Реализация пилотного проекта позволяет получить необходимый опыт разработки и внедрения данной формы детского контента и, в случае необходимости, рассмотреть возможность организации летней онлайн-смены. Подготовка первого в стране Виртуального детского лагеря на летние каникулы стартует на днях, и руководители «Татнефти» уверены, что он подарит незабываемое общение и детям, и взрослым жителям республики.

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