Рафинат Яруллин: «Татарстанским компаниям приходится бороться за каждого покупателя»

Итоги-2019 в НГХК: флагманы отрасли «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» вышли в плюс по прибыли за 2019 год

Замедление темпов мировой экономики сказалось на ситуации в нефтегазохимическом комплексе: большинство предприятий сократили прибыль. Тем не менее глобальные игроки — «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» — обеспечили привычные многомиллиардные поступления в казну. Как гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» впервые «засекретил» финансовые результаты отрасли, кто выиграл от сырьевой войны вокруг нижнекамских шинников и почему нефтяники начали завидовать зарплатам банкиров — в репортаже «Реального времени».

По минимальным экспортным ценам

«Ниже уровня 2018 года были цены на нефть, техуглерод и карбамид, на низком уровне остаются цены на натуральные и синтетические каучуки, а линейный полиэтилен продается по минимальным с 2015 года ценам», — сокрушался вчера генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, подводя предварительные итоги работы нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2019 год на первом в этом году заседании совета директоров холдинга. Важность повестки обеспечила 100-процентную явку всех ключевых членов правительства, а также глав всех крупных компаний. Впервые в зале находился новоиспеченный министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов. Отчет по традиции заслушивал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Из-за стагнации европейской экономики мировые цены на нефтехимическое сырье устремились вниз, помешав татарстанским экспортерам наращивать производство и выйти в финансовый плюс, констатировал Рафинат Яруллин. Впрочем, консолидированные цифры по объему выручки и прибыли так и не прозвучали в отчете гендиректора холдинга. Он сообщил, что совокупный объем незначительно снизился, «хотя у большинства производителей отрицательная динамика отмечалась в течение года».

Особенно пострадали от падения мировых цен предприятия химического комплекса и резинотехнических изделий. Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, «Казаньоргсинтез» увеличил производство почти всех видов продукции, достигнув общего роста в 2,7%. При этом Рафинат Яруллин напомнил, что КОС проводил модернизацию производства поликарбонатов, остановив на время их выпуск. «Но в четвертом квартале проект был завершен, и выпуск продукции вырос на 21%», — информировал о результатах глава холдинга. Флагман отрасли «Татнефть» увеличила добычу на 1% — до 29,8 млн тонн, ее возможности ограничены сделкой ОПЕК+. «Аммоний» остановился на уровне 96%, ОАО «Химзавод им. Карпова» сократило производство на 22%, что привело к двукратному сокращению чистой прибыли. За счет внутреннего спроса выпуск пластмасс увеличился на 18%, а трубная отрасль не успела восстановиться после снижения в 2018 году. «Нэфис» увеличил производство на 10%, увеличив продажи.

Важность повестки обеспечила 100-процентную явку всех ключевых членов правительства, а также глав всех крупных компаний. Фото tatarstan.ru

Нефть, бензин и каучуки

Всего в прошлом году в республике добыто 36,630 млн тонн нефти, произведено свыше 7,7 млн тонн дизельного топлива и автобензина, порядка 1,5 млн тонн пластиков, 680 тыс. тонн каучуков и 10 млн штук шин, сообщил глава холдинга. Если брать в целом, 2019 год оказался не самым лучшим для татарстанских игроков. По сравнению с остальными регионами, развивающими химию и нефтехимию, Татарстан, похоже, впервые оказался аутсайдером. Как следовало из презентации, наибольшие темпы роста химической продукции отмечены в большинстве регионов, а максимальный рост показали Тюменская (рост в 160%) и Московская области (130%), а Татарстан оказался среди регионов, которые снизили объемы выпуска. «Экономика России показала в 2019 года слабый рост, сказались невысокий потребительский спрос и низкий грузооборот», — пояснил Рафинат Яруллин.

К падению экспортных цен добавилось усиление конкуренции со стороны российских производителей. «В 2019 году начато строительство нефтехимического комплекса в Тобольске, на треть вырос импорт полиэтилена низкого давления (достиг 759 тыс. тонн). «Татарстанским компаниям приходится бороться за каждого, учитывая потребности каждого покупателя. Диктат производителя — это не дело», — призвал он. Негативное воздействие оказало укрепление рубля, добавил Рафинат Яруллин.

НКНХ нарастил налоговые поступления на 19%. Фото nknh.ru

Банкиры обогнали нефтяников по зарплате

Нефтяники с завистью смотрят на то, как купается в деньгах банковский сектор. «Ожидается рекордная прибыль в банковском секторе по итогам 2019 года, — отметил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» в своей речи. — При этом средняя зарплата в два раза выше, чем оплата труда в нефтедобычи». Зал оживился, посмотрев на диаграмму заработных плат. И действительно, средняя заплата богатых нефтяников оказалась вдвое ниже, чем у банкиров. Так, в нефтяном сегменте она составляет 69 тысяч рублей, в нефтехимии — 65 тысяч, в химии — 55 тысяч, «на резине» — 42 тысячи и «на пластмассе» — 32 тысяч рублей. Среди банков на первом месте «Газпромбанк» — 172,9 тысячи рублей, ВТБ — 122 тысяч, «Альфа-банк» — 96,5 тысячи, Сбербанк — 85,5 тысячи, «Россельхозбанк» — 57,7 тысячи рублей.

Отдельная реплика прозвучала по поводу падения производства шинного комплекса «Татнефти»: против обычных 12—14 млн штук шинники выпустили 10 миллионов. По словам Рафината Яруллина, из-за этого производство шин в России снизилось на 12%, а доля импорта увеличилась на 48% — до 58%. «На шинном комплексе темпы падения замедлились в конце года: выпущено 5 млн тонн штук», — отметил он. Возобновить выпуск удалось после перехода на новые источники поставок каучуков. Как известно, 1 ноября 2019 года «Татнефть» закрыла сделку по покупке производственных и других активов в Тольятти, которые до этого дня были объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». Стоимость сделки составила примерно 12 млрд рублей.

Несмотря на неурядицы, совокупные налоговые отчисления выросли на 7%, сообщил Яруллин. Абсолютная величина опять-таки не была названа. По его словам, прирост доходов в казну был обеспечен платежами флагманов отрасли — «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима» и «Аммония». Так, НКНХ нарастил отчисления на 19%, «Аммоний» — на 69%, «Татнефть» — на 12%. При этом многие компании из-за снижения прибыли сократили отчисления в бюджет.

Прирост доходов в казну был обеспечен платежами флагманов отрасли — «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима» и «Аммония». Фото tatneft.ru

Требуются привлекательные проекты от 65 млрд рублей

В заключение Рафинат Яруллин акцентировал внимание на новых мерах господдержки крупного бизнеса, которые готовятся на федеральном уровне. В связи с расширением магистралей по передаче природного газа механизм компенсации обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы может измениться. «Механизм компенсации обратных акцизов окончательно не решен. Но один из вариантов — введение налога на добычу попутного газа, — сообщил он, добавив, что налоговыми льготами могут воспользоваться те, кто предложит проект стоимостью от 65 млрд рублей. — Прогнозируется 1 триллион рублей инвестиций в инфраструктурные проекты, часть средств может быть вложена в нефтехимию. Для господдержки Татарстана нужны привлекательные интересные проекты», — заключил Яруллин. Господдержку смогут получить компании, вложившие не менее 65 млрд рублей в переработку соответствующего сырья до 2025 года.



Вслед за ним выступил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Он сообщил о планируемом в этом году начале строительства «Долины Менделеева», где будут проводиться исследования от «зеленой химии» до ядерной медицины. РХТУ собирается также запустить ряд экспериментальных производств и обучать специалистов. Московский ректор пригласил Татарстан к сотрудничеству, в ответ Рустам Минниханов пообещал «найти общие интересы».



А в завершение совещания глава КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов презентовал аддитивные технологии по сварке металлоконструкций, выбрав для этого сухой академический язык. Мало кто понял, в чем эти технологии. «Кроме Альберта, никто не понял, — пошутил президент по окончании его речи. — Он, как выпускник КАИ, внимательно смотрел, очень много деталей для специалистов. Наукой надо заниматься так, чтобы выхлоп был в прикладном плане — вы не академия наук», — напутствовал он казанского ректора.