«Татнефть» сократит выбросы от Миннибаевского ГПЗ в 2,5 раза

Компания потратит на модернизацию предприятия 16,6 миллиарда рублей

8 октября в Альметьевске открылся информационный центр «Татнефти». В нем любой желающий сможет найти ответы на все вопросы о том, как реконструкция Миннибаевского газоперерабатывающего завода повлияет на экологическую обстановку в городе и регионе.

«Наши внуки уже не знают, что такое горение факелов круглые сутки»

Миннибаевский газоперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию в 1956 году. В те далекие времена на переработку направлялись только 14% сопутствующего природного газа от добычи нефти в регионе. Остальные 86% сжигались на факелах. Сирень Сахапов, руководитель проектного офиса по развитию нефтегазохимического комплекса «Татнефти», вспоминает:

«Я хорошо помню с детства, как по всему Альметьевскому району днем и ночью горели факелы, было светло как днем. Сейчас уровень переработки попутных нефтяных газов из наших месторождений составляет уже 96 процентов, наши внуки уже не знают, что такое горение факелов круглые сутки».

Сирень Сахапов: «Уровень переработки попутных нефтяных газов из наших месторождений составляет уже 96 процентов»

Сахапов подчеркнул, что прилегающий к предприятию населенный пункт Нижняя Мактама развивался синхронно с заводом, и добавил, что статус поселка городского типа Мактама получила в 1966 году, как только была запущена 4-я очередь МГПЗ.

«Миннибаевский газоперерабатывающий завод выполняет важнейшую экологическую задачу: не добывать нефть мы не можем, а поэтому и проблемы, связанные с попутным газом, будут всегда сопровождать нефтедобычу, — говорит Сахапов. — Наша задача — минимизировать воздействие на окружающую среду, в этом и состоит основная наша цель».

На пресс-конференции, посвященной реконструкции действующих мощностей ГПЗ, руководство завода рассказало о том, как именно будет проходить модернизация завода. Сирень Сахапов сказал, что на достигнутом останавливаться не хочет: на сегодняшний день завершается проработка самых современных технологий, в том числе и с зарубежными проектантами.

На то, чтобы снизить выбросы на 59%, «Татнефть» потратит 16,6 миллиарда рублей

Ильшат Шарипов, начальник Управления «Татнефтегазпереработка» рассказал, что МГПЗ вошел в состав «Татнефти» в 2002 году. С этого момента непрерывно ведется его модернизация. Всего с 2014 по 2022 год на модернизацию МГПЗ планируется потратить капитальных вложений на сумму более 16 миллиардов рублей. Обновляются все элементы технологической схемы предприятия.

С 2014 года реконструируется компрессорная установка для сырого газа. Из-за больших масштабов и работы в условиях действующего производства это продолжается по сей день. Примерная стоимость уже реализованных технических решений оценивается более чем в 2,4 миллиарда. Суммарно на установку планируется потратить 3,5 миллиарда. Завершится реконструкция установки в 2021 году. Ильшат Шарипов рассказывает:

«Значимость ее для всего юго-востока республики сложно переоценить. Она комбинирует весь добываемый компанией ПНГ с разветвленной системой газосбора и дальше обеспечивает его транспорт в рамках нашего завода. Если эта установка будет работать надежно — это будет вносить свой вклад в экологическую безопасность для всего региона».

Ильшат Шарипов: «Работы планируем завершить в 2023 году»

Модернизируется криогенная установка, которая позволяет отбирать этан из нефтяного газа. Это самая молодая установка завода, ее ввели в 2012 году, она уникальная и единственная в России. Модернизация позволит отбирать также гелий и метан, которые сейчас выбрасываются в атмосферу, и вовлекать их в производство. Шарипов рассказывает:

«Подчеркну, что все эти выбросы задекларированы, известны природоохранным органам, указаны в наших документах, мы открыты как перед надзорными органами, так и перед населением. Работы планируем завершить в 2023 году. По нашим расчетам, только обновление криогенной установки сократит выбросы в атмосферу в целом по предприятию на 42%».

В 2015 году выбросы МГПЗ составляли 13 923 тонны в год, к 2023 году планируется довести их до 5 601 тонны. Общее снижение выбросов в атмосферу, которого на МГПЗ собираются достигнуть после реконструкции, составит 59%.

ГПЗ сбрасывает в Степной Зай очищенную воду лучшего качества, чем забирает из него

Реализуются на заводе и экологические проекты, касающиеся водных объектов. В минувшем году после реконструкции введены в эксплуатацию очистные сооружения. Открытые пруды-отстойники заменены компактной каскадной системой, выполнены из композитных материалов и сгруппированы в закрытом помещении. Ильшат Шарипов рассказывает:

«Мы можем смело утверждать, что перешли на замкнутый цикл по использованию воды. Отбираем воду из Степного Зая, она циркулирует в системе оборотного водоснабжения в технологическом цикле нашего завода. Лишь небольшая часть после очистки возвращается обратно в реку. Результаты анализов показывают парадоксальную ситуацию: мы возвращаем в Зай гораздо более чистую воду, чем отбираем из реки. Правда, сбрасываем мы в 50 раз меньше, чем забираем, но все равно можем говорить и о том, что мы улучшаем экологическое состояние водного объекта».

Реконструкция факельной системы: небо станет голубее

На заводе обновляется факельная система. В 2020 году ожидается ввод ее в эксплуатацию. Основная цель реконструкции факельного хозяйства — повышение надежности самого процесса сжигания и сокращение выбросов. Старый факел, прослуживший более 30 лет, будет демонтирован. Этот проект сокращает выбросы предприятия более чем на 1 900 тонн в год.

Ильшат Шарипов: «Появляются более совершенные системы безопасности, все это внедряется на нашем основном производстве»

Обновляется не только сам факел: реконструирована будет вся система, не позволяющая выбрасывать все газы на сжигание и направляет основную часть газов в технологический цикл. Ильшат Шарипов поясняет, что это не авральный, а продуманный и планомерно реализуемый проект:

«Процесс реконструкции непрерывный. Меняются правила, появляются более совершенные системы безопасности, все это внедряется на нашем основном производстве. Мы хотим обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию нашего производства в любой момент времени. Через две-три недели мы переходим в режим пусконаладки».

Производство МАН: «Пришло время сделать следующий шаг в развитии»

Сирень Сахапов уверен: пришло время сделать следующий шаг в развитии МГПЗ. Запуск производства малеинового ангидрида станет этим шагом, но вокруг него в прессе и в общественном пространстве слишком много манипуляций. Сахапов пояснил цель его строительства и развенчал все страшные сказки:

«Сегодня бутан отгружается в цистерны, при этом так или иначе происходят проливы и испарение газов в атмосферу, грузовики с бутаном ездят по трассам и перевозят взрывоопасное вещество по дорогам общего пользования. Поэтому мы хотим преобразовывать нормальный бутан в малеиновый ангидрид — твердое вещество в виде чешуек, которые будут упаковываться в герметичные мешки по 25 кг».

МГПЗ выбран для этого неслучайно: здесь налажена вся необходимая инфраструктура, есть квалифицированный персонал и сырье. Сократится отгрузка бутана в цистерны, и на выходе вместо взрыво- и пожароопасного газа будет получено безопасное твердое вещество.

«МАН мы планируем производить по инновационной технологии, которую приобрели у итальянской компании, — поясняет Сирень Гимазович. — Она соответствует не только требованиям российского законодательства, но и европейским стандартам в части экологии — кстати, в Италии они сегодня одни из наиболее жестких в мире. Все возможные опасности технологией исключены».

Во-первых, процесс протекает при невысоком давлении (2 атмосферы, это меньше, чем в автомобильных шинах). Во-вторых, часть оборудования находится под вакуумом, что исключает возможность разгерметизации и выпуска углеводородов в атмосферу. В-третьих, все отходы производства будут утилизироваться в специальной печи с выработкой пара. Частично этот пар будет использоваться для внутренних нужд установки, а частично — направляться на регенерационную установку, для преобразования его в электроэнергию.

МАН широко используется для производства товаров широкого потребления (колготки, лекарства, косметика, зубная паста, заменители сахара, композитные материалы). Планируется наладить его экспорт в Индию и Китай, что позволит извлечь дополнительные выгоды.

На официальном сайте «Татнефти» и на сайте города Альметьевска уже опубликовали документы по оценке воздействия на окружающую среду от нового производства — компания действует максимально открыто и не скрывает ни единой детали. Ольга Гудкова, главный инженер проекта ООО «Оргнефтехим» (организации, которая занимается разработкой установки), подробно рассказала журналистам о том, что ОВОС (оценка воздействия проекта на окружающую среду) показала: ни прямого, ни косвенного ущерба окружающей среде производство малеинового ангидрида не нанесет.

Новый инфоцентр: «Люди имеют право знать правду»

Чтобы предоставить населению максимум информации о том, как реконструкция МГПЗ будет влиять на окружающую среду, «Татнефть» установила в центре Альметьевска информационный павильон. В нем в доступной и наглядной форме можно узнать обо всех аспектах деятельности по модернизации газоперерабатывающего завода. В инфоцентре установлены информационные экраны, туда будут приглашать профильных специалистов для того, чтобы давать разъяснения. Любой желающий может зайти в павильон и получить ответы на свои вопросы.

Айгуль Алпарова, руководитель пресс-службы «Татнефти», объясняет необходимость этого шага так:

«В последнее время к нам поступает очень много вопросов по поводу планов развития Миннибаевского ГПЗ. Появляются искаженные и вырванные из контекста сведения. Люди имеют право знать правду, поэтому мы и решили открыть постоянно действующий информационный центр, который поможет снять все опасения».

8 ноября состоятся предусмотренные законом общественные слушания по этой теме.