Татарстанцы заполнят до полутора миллионов анкет по благоустройству территорий

Анкетирование по программе «Наш двор» охватило 18 городов республики

Фото: Екатерина Аблаева

Сегодня жильцы домов №23 и 25 по улице Габишева в Казани во время голосования на избирательном участке ответили на вопросы анкеты, какие виды работ необходимо провести в их дворе. Перед тем как отправиться на избирательный участок, соседи собрались и обсудили самые важные вопросы их придомовой территории. Подробности — в материале «Реального времени».

Площадки устарели, скамеек не хватает

Двор между домами №23 и 25 по улице Габишева — просторный, в двух жилых зданиях около 700 квартир. Дома построили в начале 1980-х годов, с тех пор придомовая территория практически не обновлялась. Правда, в прошлом году проложили тротуары вдоль домов, но на этом деятельность по благоустройству двора прекратилась. Здесь живут небезразличные люди, они пытаются поддерживать порядок во дворе. И все-таки у жильцов накопилось много вопросов, которые решить им самостоятельно не под силу. Нужна помощь.

— Наши дети ходят на игровую площадку в микрорайон «Изумрудный», это достаточно далеко, страшно отпускать их через дорогу, — жалуется Валентина Новикова.

— Посмотрите, что творится у второго подъезда 23-го дома, — возмущается Эльвира Багирова. — Мы живем на первом этаже. Не могу открыть балкон — под окнами невыносимый запах, здесь собираются местные алкоголики. Просим огородить это место решетками. Посмотрите, у маленькой детской горки во дворе торчат бетонные плиты, а рядом с большой — разбитый асфальт, здесь ребятишки травмируются. Нам обещали что-то поправить, но пока все без изменений.

Людмила Ефремова указала на небольшой пустырь, где уже кто-то собрался организовать автостоянку: «Тут не нужна парковка, нам самим деваться некуда. Во дворе гуляют и пенсионеры, и мамы с малышами — не хватает на всех скамеек»

Старшая по подъезду Людмила Ефремова указала на небольшой пустырь, где уже кто-то собрался организовать автостоянку, но женщина отмечает:

— Тут не нужна парковка, нам самим деваться некуда. Во дворе гуляют и пенсионеры, и мамы с малышами — не хватает на всех скамеек.

Детям — красоту, подросткам — тренажеры

— Наши дети растут в панельных домах, где нет ничего интересного. Как может человек расти и творчески развиваться в таких условиях? — разводит руками Альфия Абдуллина. — Металлоконструкции на детской площадке заваривают, подкрашивают, но они устаревшие и небезопасные. Сейчас делают красочные городки для ребятни, из современных материалов, со сглаженными, нетравмоопасными элементами, причем зонированные — для разных возрастов. Устанавливают во дворах тренажеры для детей, подростков и взрослых. На придомовых территориях укладывают специальное покрытие. Но пока не у нас. Я вывожу пожилую маму на прогулку, здесь невозможно пройти, того и гляди — можно упасть на этом разбитом асфальте.

По словам Альфии Абдуллиной, местное население очень ответственно относится к своему двору, своими силами делают красивые палисадники, высаживают дорогие розы, благоустраивают, подкрашивают.

— Но этого недостаточно, — считает местная жительница. — Казань преображается. Очень красиво в центре столицы, мы ходим там и восторгаемся. Хочется, чтобы было красиво не только в центре, но и на окраинах. И в нашем дворе нужно срочно устанавливать игровые площадки — детей надо воспитывать в гармонии и красоте. Хочется, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.

По словам Альфии Абдуллиной, местное население очень ответственно относится к своему двору, своими силами делают красивые палисадники, высаживают дорогие розы, благоустраивают, подкрашивают

Старшая по подъезду Галина Загайнова посетовала на то, что подросткам некуда приложить свою энергию, они «тусуются у подъездов, носятся и прыгают на велосипедах и самокатах, разбивают столбы, раздражают жильцов». Конечно, ребятам нужны тренажеры и площадки по их возрасту и интересам.

Как оказалось, не все жильцы домов знали об анкетировании по программе «Наш двор». Старшие по подъездам объясняли собравшимся, что нужно обязательно на избирательном участке взять у добровольца анкету и отметить в ней все проблемы двора. После собрания жильцы двух домов отправились на избирательный участок в школу №42. Они заполнили анкеты с вопросами по благоустройству дворов и опустили их в специальные ящики.

Любой житель Татарстана, если у него по какой-то причине не оказалось анкеты, может зайти на сайт dvor.tatar, задать вопрос и оставить предложение.

Сбор данных от жильцов домов продолжается

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что работа проекта «Наш двор» начнется с 2020 года. Начался первый, подготовительный этап программы. Жильцы многоквартирных домов высказываются о том, что необходимо проводить ремонт во дворах. Данные передадут в республиканский Минстрой для разработки новой программы по обновлению придомовых территорий. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года в порядок приведут все дворы многоквартирных домов в республике.



Анкетирование татарстанцев по новой программе благоустройства «Наш двор» охватило 18 городов и поселков

Анкетирование татарстанцев по новой программе благоустройства «Наш двор» охватило 18 городов и поселков: Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульму, Буинск, Елабугу, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, а также Васильево, Осиново, Камские Поляны и Джалиль. Всего под опрос попал 12 121 многоквартирный дом, жителям которых волонтеры начали разносить и персонально вручать с начала сентября анкеты.

— Задача стоит поквартирно обойти, вручить всем в руки и, помимо этого, объяснить, в чем суть анкеты и куда ее можно будет сдать. По состоянию на 4 сентября анкеты вручены жителям 6 672 квартир, — рассказала во время недавнего брифинга официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Ожидается, что татарстанцы заполнят от одного до полутора миллионов анкет. Все их в сентябре доставят в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, где будут обрабатывать вручную. На основе этого опроса и пожеланий жителей республики в ноябре составят первоначальный проект по благоустройству «Наш двор». В трехлетнюю программу войдут многоквартирные дома, которые были построены до 2014 года.



Анкетирование о приоритетах благоустройства дворов Татарстана продлится сегодня на избирательных участках до 20.00 — получить и заполнить анкеты можно прямо на месте у волонтеров. Точки сбора анкет располагаются на избирательных участках в 18 районах Татарстана, где расположены 90% многоквартирных домов. В анкетах жителям предлагается выбрать приоритетные задачи по благоустройству дворов, оценив важность различных работ по шкале от 1 до 10.

Анкетирование о приоритетах благоустройства дворов Татарстана продлится сегодня на избирательных участках до 20.00 — получить и заполнить анкеты можно прямо на месте у волонтеров

Первоначальный проект благоустройства будет формироваться исходя из тех приоритетов, которые укажут жители в анкетах. Результаты анкетирования по всем дворам с перечнем наиболее приоритетных работ будут опубликованы в ноябре.

