Казанские ученые разрабатывают программный продукт для обработки исследований нефтяных скважин

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) вместе со специалистами ПАО «Татнефть» разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин.

Проект называется «Гиснейро» (ГИС — геофизические исследования скважин, «нейро» — нейросетевые алгоритмы, — прим. ред.), сообщил замдиректора по инновационной деятельности института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владислав Судаков.

Программный продукт, способный интеллектуально обрабатывать огромный объем скважинных данных, получаемый в процессе всей «жизни» скважин — от их бурения, использования и до ликвидации, при необходимости, позволяет эффективно распределить время специалистов, которые смогут анализировать результаты, полученные с использованием алгоритмов машинного обучения.