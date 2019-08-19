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Казанские ученые разрабатывают программный продукт для обработки исследований нефтяных скважин

12:58, 19.08.2019
Казанские ученые разрабатывают программный продукт для обработки исследований нефтяных скважин
Фото: pixabay.com

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) вместе со специалистами ПАО «Татнефть» разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин.

Проект называется «Гиснейро» (ГИС — геофизические исследования скважин, «нейро» — нейросетевые алгоритмы, — прим. ред.), сообщил замдиректора по инновационной деятельности института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владислав Судаков.

Программный продукт, способный интеллектуально обрабатывать огромный объем скважинных данных, получаемый в процессе всей «жизни» скважин — от их бурения, использования и до ликвидации, при необходимости, позволяет эффективно распределить время специалистов, которые смогут анализировать результаты, полученные с использованием алгоритмов машинного обучения.

ПромышленностьНефть Татарстан
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