«Татнефть» прокомментировала жалобу Украины на решение по выплате $144 млн

Фото: пресс-служба «Татнефти»

ПАО «Татнефть» ответило на очередную жалобу Украины на решение суда по выплате $144 млн татарстанской компании. «Татнефть» утверждает, что Киев «выдумывает коллизию».

«Суд прямо и совершенно корректно применил нормы законодательства к обстоятельствам данного дела. Украина, пытаясь оправдать ходатайство о пересмотре постановления полным составом судей, выдумывает коллизию между постановлением суда и сложившейся практикой этого суда (а также Верховного суда Соединенных Штатов), которой на самом деле не существует. Суд не утверждал, как это заявляет Украина, что ратификация Украиной Нью-Йоркской конвенции сама по себе подразумевает отказ Украины от суверенного иммунитета по каким бы то ни было исковым требованиям в судах США. Скорее, поддержка апелляционным судом решения суда первой инстанции, которым признается подразумеваемый отказ, основывалась на конкретных обстоятельствах данного дела, в том числе на том, что «Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между Россией и Украиной», — цитирует комментарий «Татнефти» по этому поводу РАПСИ.

Напомним, сегодня Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании в пользу «Татнефти» $144 млн (основная сумма плюс проценты). Иск подало Министерство юстиции Украины.

Решение в пользу «Татнефти» в 2014 году вынесла постоянная палата Третейского суда в Гааге, признав нарушение двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной в связи с потерей компанией доли в Кременчугском НПЗ.

Киев оспорил это решение в США, однако и там апелляционный суд округа Колумбия встал на сторону татарстанской компании.