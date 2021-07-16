Диалог на равных: как участники «HOT Challenge 2021» задают и решают вопросы

9 июля в Альметьевске состоялся ежегодный нефтяной саммит с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и статс-секретаря заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефти»

Ключевая тема саммита — ТЭК-2021 в контексте глобального устойчивого развития — активно обсуждалась и в рамках II Международного нефтегазового молодежного форума, который проходил здесь же, на базе летнего отдыха «Юность». Молодежный форум, точнее главная его часть — пятидневный хакатон «HOT Challenge 2021», стал платформой для развития личных и профессиональных навыков, поиска ответов на современные технологические вызовы, а также отбора лучших студенческих инициатив. Значимость мероприятия растет, и неслучайно совместная пленарная дискуссия прошла в формате «Диалог на равных», сообщает отраслевая газета «Нефтяные вести».

Будущее Татарстана

«Татнефть» — компания номер один в нашей республике. И хотя она с самым большим углеродным следом, она больше всех работает, чтобы этот след был минимальным. Уже проведена большая работа, причем не только на уровне своей локации, но и со школами, с молодежью. Будущее за вами», — заверил участников хакатона президент Татарстана Рустам Минниханов. «Новые вызовы, кроме вас, никто решить не сможет. Искусственный интеллект, Big Data — для нас это очень сложно, а для вас это образ жизни. Мы будем опираться на вас, пока работаем, а потом передадим власть в ваши руки».

С мотивирующей речью, обращенной к собравшимся, выступил и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Конкурентными преимуществами талантливой и амбициозной молодежи должны стать в первую очередь личная инициативность и эффективность. Уверен, обширная программа форума даст импульс для зарождения новых идей», — убежден Наиль Ульфатович. Далее он рассказал о возможности попасть в кадровый резерв компаний ТЭК и на стажировку в ведущие нефтегазовые компании России и зарубежных стран.

«Татнефть» — компания номер один в нашей республике. И хотя она с самым большим углеродным следом, она больше всех работает, чтобы этот след был минимальным», — отметил Рустам Минниханов

Голосование рублем

Участниками хакатона стали более 200 молодых специалистов, преподавателей и студентов из ведущих нефтяных компаний и вузов России и стран ближнего зарубежья. Отдельной командой выступала молодежь из Ливии. Принять участие в проекте решили и молодые специалисты компании «Татнефть».

Перед началом общения участники через мобильное приложение ответили на два вопроса, которые максимально близко отражали форумную повестку. Выяснилось, что больше 90% поддерживают цели устойчивого развития, однако лишь 35% готовы переплачивать за использование экологически нейтральной продукции.

«90% из вас точно разделяют наши ценности»,— сказал Наиль Ульфатович, комментируя результаты опроса и перечисляя экологические инициативы «Татнефти». По словам генерального директора, компания хочет видеть в своих рядах тех, кто поддерживает ее ценности, кто сможет взять на себя ответственность и обязанности лидера, тех, кому чужды слова «не могу», «это не мое».

Но Рустам Нургалиевич тут же ему напомнил, что 35% людей не готовы к переплатам за экологическую и климатическую нейтральность.

«Результат красноречивый, и это тоже вызов для нас, будем стараться делать такую продукцию доступней»,— ответил Наиль Маганов. Молодежь, которой важно быть услышанной на самых высоких уровнях, одобрительно закивала.

Молодежи важно быть услышанной на самых высоких уровнях

Мотивация большого бизнеса

В ходе «Диалога на равных» замминистра энергетики РФ Павла Сорокина спросили, почему рост цен на топливо на заправках никак не остановится. Он ответил, что демпферный регулировочный механизм, введенный правительством, все же сдерживает темпы роста, которые сейчас остаются примерно на уровне инфляции. В то же время спикер признался, что принятый инструмент хоть и рабочий, но требует корректировки.

Александр Зубков из волгоградского Политеха спросил: «Что мотивирует «Татнефть» как представителя крупного бизнеса идти к ЦУР и какие главные «ачивки» у нефтяников?» Тут потребовался перевод с геймерского на русский (achievements — бонусная награда игроку, выполнившему задания вне основного сюжета), после чего слово взял Наиль Маганов. Он пояснил, что достижение целей устойчивого развития, или ЦУР, лишь попутно сопровождается материальными бонусами. Решая мировую экологическую проблему и делая планету чище, бизнес получает дополнительные возможности для развития и укрепляет свою устойчивость.

«Жителям нашего региона важна экологическая составляющая, кроме того, компании, которые поддерживают ЦУР, имеют больше шансов получить контракты в других регионах и за рубежом. Не исключаю важности и эмоциональной составляющей: когда мы вместе делаем мир лучше, разве это не мотивация?» — добавил он.

Наиль Маганов пояснил, что достижение целей устойчивого развития, или ЦУР, лишь попутно сопровождается материальными бонусами

Результативность хакатона

По словам начальника управления по работе с персоналом Андрея Глазкова, решение актуальных задач «Татнефти» и есть одна из главных задач форума в целом и хакатона в частности.

Два года назад итогом первого международного форума стали 50 решенных кейсов, а 10 проектов, преодолевших этап научно-исследовательской работы, сейчас уже дошли до опытно-промышленной реализации. К слову, «Татнефть» является лидером в стране по количеству полученных (а самое главное — работающих патентов), опережая даже более крупные предприятия с явным уклоном в научную деятельность. Но перед нефтяниками Татарстана все еще стоит ряд локальных и глобальных вопросов.

Эти задачи, собранные в разрезе ЦУР, и стали рабочими кейсами для 34 команд хакатона.

Тематики кейсов были самыми различными: от создания энергоавтономных АЗС и экономически обоснованного использования технологий утилизации углекислого газа до совершенствования системы раздельного сбора мусора в Альметьевске, сохранения биоразнообразия и увеличения редкой флоры и фауны на территории деятельности компании. Все эти темы уже находятся в поле зрения специалистов «Татнефти», но до финальной реализации проектов еще предстоит большая работа.

Менторами команд стали специалисты «Татнефти» соответствующих сфер и направлений. Они помогали участникам определить и развить самые перспективные идеи, а также анализировали работу каждого члена команды, чтобы выбрать трех лучших участников в индивидуальном зачете.

Решение актуальных задач «Татнефти» и есть одна из главных задач форума в целом и хакатона в частности

Труд и награда

Команды хакатона (кроме Сирии) собирали без учета географии и отношения к учебным заведениям. Для максимально эффективной работы и всесторонней оценки инициатив в проектную команду набирали представителей различных направлений: совместные решения искали разработчики и геологи, экономисты и механики.

Чтобы сплотить мало знакомых друг с другом участников в команду, организаторы провели несколько тренингов, игровых активностей и лекций. Такие как лекторий на тему «зеленой» химии от научного руководителя Казанского научного центра РАН Олега Синяшина или тренинг по универсальным навыкам сбора команды для стартапов от кандидата экономических наук Татьяны Поспеловой.

Пять дней напролет команды решали сложнейшие кейсы, учились грамотно распределять задачи, временные ресурсы и зоны ответственности. Ребята устраивали мозговые штурмы, проводили внушительную аналитическую работу, создавали и защищали перед экспертами свои презентации.

Пять дней напролет команды решали сложнейшие кейсы, учились грамотно распределять задачи, временные ресурсы и зоны ответственности

Лучше всех со своим заданием справилась команда Clean technology, которая получила награду в размере 420 тыс. рублей. Команды, занявшие второе и третье места, получили денежное поощрение в размере 300 и 180 тыс. рублей соответственно. Лучшие участники по результатам индивидуальной оценки получили 25 рекомендательных писем Минэнерго РФ, шесть стажировок в «Татнефти» и 30 призов по 20 тыс. рублей.

Отдельной наградой за плодотворный дневной труд были вечерние развлечения и формы досуга. Как отметили «Нефтяные вести», участникам «HOT Challenge 2021» представили впечатляющую культурную программу. Молодые люди посетили Karakuz Fest, концерт Юрия Каспаряна, бардовский и джазовый фестивали и стали участниками закрытого показа художественного фильма «Девятаев», который был снят при поддержке «Татнефти».