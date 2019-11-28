Альметьевск замахнулся на мегапроект благоустройства природной территории

В Татарстане запустили амбициозный проект обустройства огромного природного пространства площадью 1 700 гектаров, прилегающего к Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай. Накануне организаторы на брифинге в Казани, где был и корреспондент «Реального времени», рассказали, что объявляют открытый международный архитектурно-градостроительный конкурс по разработке мастер-плана территории.

Концепция нефтяной столицы на пару десятилетий

Пилотный проект, который стартовал в Альметьевском районе, направлен на то, чтобы восстановить нарушенные земельные участки и сохранить ценные природные объекты. Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что в Татарстане реализуется уже четвертая сотня проектов по благоустройству общественных территорий.

— Но это не еще один парк или сквер, 1 700 гектаров — огромная территория, которая будет анализироваться. Наиболее близкий в Татарстане проект — обустройство озера Лебяжье. Там стратегия рассчитывалась на 240 гектаров. Территория в Альметьевске в семь раз превосходит проект озера Лебяжье. Это одна из первых в России больших градостроительных концепций. Но не вся эта территория превратится в сплошной парк. Это пространство, где и городской парк, где рекреационная набережная, деловая и жилая застройка, если это не вредит экологии и не нарушает целостность объекта, — подчеркнула Наталия Фишман-Бекмамбетова.

По ее словам, осуществить проект позволило объединение «прогрессивных сил» руководства города и компании «Татнефть». Статус города молодой Альметьевск получил в 1953 году, а теперь нефтяная столица Татарстана стала центром агломерации, в которой проживают 600 тыс. человек.

Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что в Татарстане реализуется уже четвертая сотня проектов по благоустройству общественных территорий

— В Альметьевске провели серьезную работу по созданию общественного пространства. Благодаря соответствующей республиканской программе и усилиям «Татнефти» все больше появляется объектов, куда можно пойти горожанам. При этом есть неосвоенные территории, куда не ступала нога человека, но они примыкают к городу. Они должны стать частью города, там должна появиться экономическая инфраструктура. Хотим привлечь лучшие умы мира, чтобы территория всесезонно использовалась, не теряя природную идентичность. В течение 2019—2020 годов на выходе получим концепцию, которая будет основной работой на ближайшее десятилетие, а, может быть, и на 20 лет вперед, — отметил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Для серьезных проектов — хорошие призовые

Замгендиректора ПАО «Татнефть» по капстроительству Николай Глазков рассказал о социальной миссии компании: поддержке медицины, развитии спорта, культуры, ремонте дорог, тротуаров, обеспечении жильем семей молодых сотрудников, учителей, врачей, заботе о ветеранах. В Альметьевске запланировано строительство художественной галереи и киноконцертного зала. Особую ставку нефтяники делают на молодежь в надежде, что та продолжит традиции предприятия. А программа преобразования природной территории «сделает развитие города еще более гармоничным».

Попытки приступить к выполнению этой масштабной задачи в Альметьевске предпринимали уже в 1980-х годах. Там вычистили, облагородили болотистые места, привели в порядок водохранилище, сделали каскад прудов, рядом — конно-спортивную школу, «майдан для мероприятий». «Но все они разрозненные. Комплексно впервые подходим».

— Летом мы с сотрудниками провели сплав по реке, что еще больше сплотило наш коллектив. Мы оценили местность. Она в хорошем состоянии. Там живут бобры, гнездятся аисты, а эти представители животного мира не обитают в грязных водоемах. Хотим сделать эту территорию еще лучше.

Николай Глазков рассказал о социальной миссии компании: поддержке медицины, развитии спорта, культуры, ремонте дорог, тротуаров, обеспечении жильем семей молодых сотрудников, учителей, врачей, заботе о ветеранах

Как сообщил главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов, «нефтяная столица» — это еще и достаточно серьезное ограничение. Город находится в середине нефтяного месторождения, зажат в кольце инфраструктуры нефтедобычи.

Власти Альметьевска, оценивая значение проекта для города, решили объявить открытый международный архитектурно-градостроительный конкурс на разработку мастер-плана по развитию данной территории. Судить конкурсантов будут эксперты федерального, республиканского и местного уровня, маркетологи, архитекторы, градостроители, экологи, представители исполнительной власти. Возглавляет жюри генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Сейчас начался первый этап — прием заявок. Условия размещены на сайте almetyevsk.tatar.ru на русском и английском языках.

30 января 2020 года жюри отберет финалистов, которые на втором этапе займутся проектами пространства. Организаторы конкурса ожидают участия от 30 до 200 компаний. Как правило, представители разных предприятий объединяются в команды. Призовой фонд от «Татнефти» — 14,5 млн рублей. Команды, прошедшие во второй этап получат по 2,5 млн рублей. Они будут работать не в кабинетах, а непосредственно на местности.

— Надеемся, в финале будут европейские и азиатские конкурсанты, которые доказали эффективность своей работы над проектом системы озер Кабан, — сообщила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

23 апреля будущего года жюри объявит итоги конкурса и распределит 1, 2, 3-е места и призовой фонд.

Сергей Георгиевский отметил, что вопрос окупаемости проекта не связан со строительством жилья

Стоимость проекта назовут конкурсанты

Организаторы проекта затруднились назвать сумму, которая потребуется на развитие такой масштабной территории. Николай Глазков предположил, что понадобятся «триллионы».

— Стоимость проекта — дальнейший этап. Она выяснится уже в процессе разработки проекта, — пояснил он.

— Это обсуждение преждевременно. Если мы сейчас определим границу, то все команды будут подстраиваться под нее. Нет технико-экономических показателей, приглашаем копании, которые нам эти показатели предложат и обоснуют. Это конкурс не архитекторов, а конкурс в области зонирования и недвижимости. Отдаем территорию внешним экспертам на откуп, — заявил глава оргкомитета, генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

Как он отметил, вопрос окупаемости проекта не связан со строительством жилья. «Концепция, возможно, включит в себя и девелоперский проект. Но последнее, что мы рассматриваем, — жилье».

Наталия Фишман-Бекмамбетова специально для журналистов попросила показать схему территории и напомнила, что значительную ее часть занимает лесной фонд.

— «Татнефть» планирует развивать кампус нефтяного института, важно его увязать с городской средой. Мы это делаем не для того, чтобы оттяпать территорию под жилье. Имеем территорию, которую не можем использовать под жилую застройку. А хочется использовать для людей, для жизни, — подчеркнул Нагуманов.

Серьезно настроенные организаторы не исключают, что могут и отменить результаты конкурса, если ни один проект их не устроит. Они будут обсуждать проекты с жителями агломерации, а также проведут анкетирование, о котором сообщат на сайте муниципалитета.