Наиль Маганов: «Каждый житель должен иметь возможность прикоснуться к чему-то красивому, интересному»
В нефтяной столице Татарстана открылось современное многофункциональное общественное пространство «Алмет»
В минувшую субботу в Альметьевске открылось общественное пространство «Алмет» — центр, аналогов которому в закамской зоне Татарстана нет. Под одной крышей разместились выставки, кафе и ресторан, музей, языковая школа, концертный зал и научно-позновательный центр «Альметрика». Экскурсию по новому пространству проводил лично генеральный «Татнефти» Наиль Маганов, ее подробности — в материале «Реального времени».
Переосмысленное наследие
Здание бывшего универмага на улице Ленина, построенного в 70-х годах, «Татнефть» выкупила в конце 2015 года. Компания планировала превратить место, до сих пор значимое для альметьевцев, в новую точку притяжения города. Разработкой проекта реконструкции занималась московская мастерская «Арканика», известная в Альметьевске по уже реализованным проектам для нефтяного гиганта. В результате появилось совсем новое пространство, площадь которого за счет трех надстроенных этажей увеличилась вдвое. В архитектуре учли самые современные тенденции, поэтому сделали стеклянный фасад, который обрамляет экспозиция, отсылающая к геологическому разрезу нефтеносных пластов.
Казалось бы, совсем новый объект все равно напоминает о своем прошлом в виде универмага, но проектировщики постарались по максимуму все сохранить, хотя это оказалось совсем непросто.
— Восстановить здание, к сожалению, уже было нельзя из-за плохого качества строительства. Но наследие осталось — конструкции, 6-метровый шаг колонн, — комментирует Никита Выходцев, руководитель бюро «Арханика».
Сейчас в «Алмете» уже открыты эклерная на первом этаже, несколько выставок, музей, digital академия, научно-познавательный центр «Альметрика». На верхнем этаже запускает свою работу ресторан «Сыроварня» от Аркадия Новикова, рядом с ним достраивается концертный зал, а несколькими этажами ниже готовится к запуску языковая школа Ace Language Academy.
Подробнее о каждом объекте рассказывалось в рамках экскурсии, которую возглавил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Заинтересованность компании в подобных общественных пространствах он объяснил желанием сделать культуру и образование доступными, а среду — комфортнее.
— В нашем понимании каждый житель должен иметь возможность в пешей доступности прикоснуться к чему-то красивому, интересному, что выходит за рамки обычной привычной жизни, — отметил Наиль Маганов.
Уникальная частная коллекция инструментов и крупнейший концерт-холл
Первый этаж центра отдали для уютной эклерной с собственным производством пирожных и нескольких музейных и образовательных проектов.
Сейчас альметьевцы могут посетить крупнейшую частную коллекцию музыкальных инструментов со всего света. В новом помещении разместилось 624 экспоната, из которых 116 принадлежат тюркской группе. Некоторые из экспонатов можно трогать и фотографироваться с ними, а на открытой площадке выставки проходят занятия для музыкантов, которые хотят освоить народные инструменты. Там же расположился рояль Дмитрия Шостаковича. Вход в музей сделали максимально доступным — стоимость билетов для детей — 50 рублей, для взрослых — 100.
По словам Наиля Маганова, в перспективе экспозицию планируется перенести в крупнейший концерт-холл в Альметьевске, для строительства которого привлечены федеральные средства. Проектные работы уже начаты, место размещения выбрано — объект появится рядом с ДК «Нефтьче». Глава «Татнефти» с гордостью признался, что для реализации проекта выбрали одну из самых известных мастерских мира — швейцарское бюро Herzog & de Meuron Architekten.
Рассказав о новом амбициозном проекте, Наиль Маганов повел журналистов к еще одной гордости компании — выставке картины «Мадонна с младенцем», обрамленной мультимедийной проекцией. Как рассказал управляющий директор банка «Зенит» Рустем Исхаков, работа итальянского художника эпохи Возрождения Франческо Убертини, известного как Баккьякка, мигрировала из одной частной коллекции в другую, пока в 2006 году банк не приобрел картину в Париже.
Что важно, помимо визуальной части там организовывают лекции по истории изобразительного искусства эпохи Возрождения, подробнее рассказывают про само полотно.
Альметьевск пошел в digital
Переходя от культурной части к образовательной, глава «Татнефти» показал один из ключевых объектов центра — Digital академию Альметьевска (digital — с англ. цифровой). Полностью оборудованная современной техникой студия предназначена для обучения взрослых и детей компьютерному дизайну, графике фото, анимации, медиа. Информация подается в разных интересных форматах. Это онлайн-курсы, подкасты, интенсивы. Академия предполагает две формы обучения: дневную для школьников и студентов и вечернюю для работающих жителей. Его стоимость начинается от 4 тысяч рублей в месяц и предполагает пробный бесплатный период — чтобы помочь потенциальным студентам точно определиться со своими интересами.
Директор академии Айнур Давлетов отмечает, что они обучают профессиям, которыми можно заниматься удаленно или на фрилансе. Для Альметьевска это значит, что специалисты смогут зарабатывать, не покидая города, а сформированное в рамках образовательного процесса портфолио позволит быстрее начать свою карьеру.
Помимо образования в академии готовы полностью брать на себя продакшн. Пока основной их заказчик — это «Татнефть».
— У нас есть пакет заказов именно с точки зрения цифры. Нам очень много нужно перевести в цифру в части наших образовательных проектов, эксплуатации оборудования, инструкций. Сегодня при Альметьевском нефтяном институте открыты инновационные предприятия, они занимаются оцифровкой всех наших помещений, делают 3D снимки, это огромный объем работ, — привел пример Наиль Маганов.
Таким образом, создание академии стало следствием желания компании развиваться самим и развивать местных жителей в области digital, креативных индустрий.
«Альметрика» — просто о сложном
Второй этаж общественного пространства полностью отдан под интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика». На входе к нему глава «Татнефти» характеризует место как площадку, где легко понять сложные вещи. И действительно, даже не разбираясь в физике, прочитав вводную информацию на каждом экспонате, играясь с ним, становится ясно, как это работает.
Экспозиция посвящена метрологии и Международной системе единиц и по сути не имеет аналогов в мире. Все экспонаты не можно, а нужно трогать — крутить винтики, нажимать кнопки, брызгать на поверхность водой, «получать» безболезненный разряд тока с помощью специальной защитной перчатки. За этими занятиями в «Альметрике» можно провести не один час.
— Объяснить как можно проще научное и доступно о сложном. Этот тезис — основная концепция нашей экспозиции, — поясняет директор центра Александр Савинич.
Сейчас в процессе создания также специальные лаборатории, в которых будут осваивать навыки работы с 3D принтерами, станками с ЧПУ, ставить эксперименты.
Центр станет крупнейшим образовательным проектом в нефтяной столице и частью масштабной работы по всему региону. К последнему можно отнести открытие при поддержке «Татнефти» биологических классов в школах. Они уже появились в Азнакаевском районе, Ютазах, в деревнях и селах Закамской зоны.
Биология, также как и физика, математика, — это базовая наука. Если дети усвоят их с детства, то дальше им будет гораздо легче по жизни. Компьютер и другие вещи — прикладные. А здесь база, — комментирует Наиль Маганов.
Кстати, в рамках биологических классов запущены лаборатории по клонированию деревьев, выращиванию полезных насекомых. Создавая среду для подрастающего поколения, в компании надеются дать учреждениям возможность дополнительного заработка, а местным жителям — новые рабочие места.
Развитие ради будущего
Что касается «Альметрики», на сегодня центр работает в постоянном режиме. Попасть туда можно как самостоятельно, заплатив от 150 до 300 рублей за вход, так и в составе группы. Экскурсии организовывают его сотрудники, но при желании этим могут заняться и педагоги школы.
Пространство только начало работать и в процессе будет видоизменяться и дополняться. Для этого нефтяная компания наладила сотрудничество с лучшими российскими и зарубежными научными центрами, чтобы в перспективе с ними можно было обмениваться экспозициями.
Часть экспонатов обещают летом вынести на улицу. А в лаборатории создать технопарк для тех, кто хочет сам заниматься творчеством, но лишен доступа к 3D принтерам и другому оборудованию.
— Мы очень надеемся, что дети войдут во взрослую жизнь с правильными рассуждениями, с хорошей физикой, быстрым мышлением. Будут воспитываться на трудолюбии, ответственности. Это то, на что мы в принципе рассчитываем, когда все это строим, — говорит Наиль Маганов.
Языковой центр для всех
В будущем в «Алмете» еще откроется лингвистический центр от школы Ace Language Academy. Образовательному учреждению отдан третий этаж, в котором разместятся 17 аудиторий с интерактивными панелями, акустической системой и микрофонами. Кроме того, для детей оборудованы мультимедиа столы и игровые комнаты с интерактивным полом. Все это позволит обучать детей от полутора лет и взрослых английскому, китайскому, немецкому языкам, готовить и сдавать международные кембриджские экзамены.
Там же появится многофункциональный зал на 120 мест для семинаров, тренингов и кинопоказов. А во входной группе центра оборудуют библиотеку с литературой на различных языках. Как в случае и с другими активностями в «Алмете», входной ценник бюджетен и доступен — стоимость обучения начинается от 3 тысяч рублей.
Многофункциональность во всем
Если на трех этажах все сделано для детей и родителей, то четвертый порадует в первую очередь взрослых. Именно там открылся ресторан сети Novikov group «Сыроварня». Кстати, с самим Аркадием Новиковым во время презентации общались по видеосвязи. Известный ресторатор рассказал, что это первое заведение сети в Татарстане.
С другой стороны площадки четвертого этажа функционирует открытое выставочное пространство. Сейчас там представлены 50 фото Земли с борта Международной космической станции от героя России, летчика-космонавта и фотографа Сергея Рязанского. Выставку организовали при поддержке галереи «БИЗОN».
Экспозиция предшествует входу в концертный зал, открытие которого запланировано на 2021 год. Зал на 270 мест с самым современным оборудованием станет площадкой для проведения концертов, семинаров, лекций, видеопоказов и даже спортивных мероприятий — например, восточных единоборств.
Таким образом, общественное пространство «Алмет» взяло на себя функции полноценного научно-культурного центра, где можно практически все — начиная от обучения и похода на выставки, и заканчивая ужином в современном ресторане и походом на концерт.
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