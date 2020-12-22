Наиль Маганов: «Каждый житель должен иметь возможность прикоснуться к чему-то красивому, интересному»

В нефтяной столице Татарстана открылось современное многофункциональное общественное пространство «Алмет»

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

В минувшую субботу в Альметьевске открылось общественное пространство «Алмет» — центр, аналогов которому в закамской зоне Татарстана нет. Под одной крышей разместились выставки, кафе и ресторан, музей, языковая школа, концертный зал и научно-позновательный центр «Альметрика». Экскурсию по новому пространству проводил лично генеральный «Татнефти» Наиль Маганов, ее подробности — в материале «Реального времени».

Переосмысленное наследие

Здание бывшего универмага на улице Ленина, построенного в 70-х годах, «Татнефть» выкупила в конце 2015 года. Компания планировала превратить место, до сих пор значимое для альметьевцев, в новую точку притяжения города. Разработкой проекта реконструкции занималась московская мастерская «Арканика», известная в Альметьевске по уже реализованным проектам для нефтяного гиганта. В результате появилось совсем новое пространство, площадь которого за счет трех надстроенных этажей увеличилась вдвое. В архитектуре учли самые современные тенденции, поэтому сделали стеклянный фасад, который обрамляет экспозиция, отсылающая к геологическому разрезу нефтеносных пластов.

Казалось бы, совсем новый объект все равно напоминает о своем прошлом в виде универмага, но проектировщики постарались по максимуму все сохранить, хотя это оказалось совсем непросто.

— Восстановить здание, к сожалению, уже было нельзя из-за плохого качества строительства. Но наследие осталось — конструкции, 6-метровый шаг колонн, — комментирует Никита Выходцев, руководитель бюро «Арханика».

Сейчас в «Алмете» уже открыты эклерная на первом этаже, несколько выставок, музей, digital академия, научно-познавательный центр «Альметрика». На верхнем этаже запускает свою работу ресторан «Сыроварня» от Аркадия Новикова, рядом с ним достраивается концертный зал, а несколькими этажами ниже готовится к запуску языковая школа Ace Language Academy.

Сейчас в «Алмете» уже открыта эклерная на первом этаже

Подробнее о каждом объекте рассказывалось в рамках экскурсии, которую возглавил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Заинтересованность компании в подобных общественных пространствах он объяснил желанием сделать культуру и образование доступными, а среду — комфортнее.

— В нашем понимании каждый житель должен иметь возможность в пешей доступности прикоснуться к чему-то красивому, интересному, что выходит за рамки обычной привычной жизни, — отметил Наиль Маганов.

Уникальная частная коллекция инструментов и крупнейший концерт-холл

Первый этаж центра отдали для уютной эклерной с собственным производством пирожных и нескольких музейных и образовательных проектов.

Сейчас альметьевцы могут посетить крупнейшую частную коллекцию музыкальных инструментов со всего света. В новом помещении разместилось 624 экспоната, из которых 116 принадлежат тюркской группе. Некоторые из экспонатов можно трогать и фотографироваться с ними, а на открытой площадке выставки проходят занятия для музыкантов, которые хотят освоить народные инструменты. Там же расположился рояль Дмитрия Шостаковича. Вход в музей сделали максимально доступным — стоимость билетов для детей — 50 рублей, для взрослых — 100.

В новом помещении разместилось 624 экспоната, из которых 116 принадлежат тюркской группе

По словам Наиля Маганова, в перспективе экспозицию планируется перенести в крупнейший концерт-холл в Альметьевске, для строительства которого привлечены федеральные средства. Проектные работы уже начаты, место размещения выбрано — объект появится рядом с ДК «Нефтьче». Глава «Татнефти» с гордостью признался, что для реализации проекта выбрали одну из самых известных мастерских мира — швейцарское бюро Herzog & de Meuron Architekten.

Рассказав о новом амбициозном проекте, Наиль Маганов повел журналистов к еще одной гордости компании — выставке картины «Мадонна с младенцем», обрамленной мультимедийной проекцией. Как рассказал управляющий директор банка «Зенит» Рустем Исхаков, работа итальянского художника эпохи Возрождения Франческо Убертини, известного как Баккьякка, мигрировала из одной частной коллекции в другую, пока в 2006 году банк не приобрел картину в Париже.

Работа итальянского художника эпохи Возрождения Франческо Убертини, известного как Баккьякка, мигрировала из одной частной коллекции в другую, пока в 2006 году банк не приобрел картину в Париже

Что важно, помимо визуальной части там организовывают лекции по истории изобразительного искусства эпохи Возрождения, подробнее рассказывают про само полотно.

Альметьевск пошел в digital

Переходя от культурной части к образовательной, глава «Татнефти» показал один из ключевых объектов центра — Digital академию Альметьевска (digital — с англ. цифровой). Полностью оборудованная современной техникой студия предназначена для обучения взрослых и детей компьютерному дизайну, графике фото, анимации, медиа. Информация подается в разных интересных форматах. Это онлайн-курсы, подкасты, интенсивы. Академия предполагает две формы обучения: дневную для школьников и студентов и вечернюю для работающих жителей. Его стоимость начинается от 4 тысяч рублей в месяц и предполагает пробный бесплатный период — чтобы помочь потенциальным студентам точно определиться со своими интересами.

Полностью оборудованная современной техникой студия предназначена для обучения взрослых и детей

Директор академии Айнур Давлетов отмечает, что они обучают профессиям, которыми можно заниматься удаленно или на фрилансе. Для Альметьевска это значит, что специалисты смогут зарабатывать, не покидая города, а сформированное в рамках образовательного процесса портфолио позволит быстрее начать свою карьеру.

Помимо образования в академии готовы полностью брать на себя продакшн. Пока основной их заказчик — это «Татнефть».

— У нас есть пакет заказов именно с точки зрения цифры. Нам очень много нужно перевести в цифру в части наших образовательных проектов, эксплуатации оборудования, инструкций. Сегодня при Альметьевском нефтяном институте открыты инновационные предприятия, они занимаются оцифровкой всех наших помещений, делают 3D снимки, это огромный объем работ, — привел пример Наиль Маганов.

Таким образом, создание академии стало следствием желания компании развиваться самим и развивать местных жителей в области digital, креативных индустрий.

«Альметрика» — просто о сложном

Второй этаж общественного пространства полностью отдан под интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика». На входе к нему глава «Татнефти» характеризует место как площадку, где легко понять сложные вещи. И действительно, даже не разбираясь в физике, прочитав вводную информацию на каждом экспонате, играясь с ним, становится ясно, как это работает.

Второй этаж общественного пространства полностью отдан под интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика»

Экспозиция посвящена метрологии и Международной системе единиц и по сути не имеет аналогов в мире. Все экспонаты не можно, а нужно трогать — крутить винтики, нажимать кнопки, брызгать на поверхность водой, «получать» безболезненный разряд тока с помощью специальной защитной перчатки. За этими занятиями в «Альметрике» можно провести не один час.

— Объяснить как можно проще научное и доступно о сложном. Этот тезис — основная концепция нашей экспозиции, — поясняет директор центра Александр Савинич.

Сейчас в процессе создания также специальные лаборатории, в которых будут осваивать навыки работы с 3D принтерами, станками с ЧПУ, ставить эксперименты.



Центр станет крупнейшим образовательным проектом в нефтяной столице и частью масштабной работы по всему региону. К последнему можно отнести открытие при поддержке «Татнефти» биологических классов в школах. Они уже появились в Азнакаевском районе, Ютазах, в деревнях и селах Закамской зоны.



Биология, также как и физика, математика, — это базовая наука. Если дети усвоят их с детства, то дальше им будет гораздо легче по жизни. Компьютер и другие вещи — прикладные. А здесь база, — комментирует Наиль Маганов.



Кстати, в рамках биологических классов запущены лаборатории по клонированию деревьев, выращиванию полезных насекомых. Создавая среду для подрастающего поколения, в компании надеются дать учреждениям возможность дополнительного заработка, а местным жителям — новые рабочие места.

Развитие ради будущего

Что касается «Альметрики», на сегодня центр работает в постоянном режиме. Попасть туда можно как самостоятельно, заплатив от 150 до 300 рублей за вход, так и в составе группы. Экскурсии организовывают его сотрудники, но при желании этим могут заняться и педагоги школы.

Пространство только начало работать и в процессе будет видоизменяться и дополняться. Для этого нефтяная компания наладила сотрудничество с лучшими российскими и зарубежными научными центрами, чтобы в перспективе с ними можно было обмениваться экспозициями.

Часть экспонатов обещают летом вынести на улицу. А в лаборатории создать технопарк для тех, кто хочет сам заниматься творчеством, но лишен доступа к 3D принтерам и другому оборудованию.

— Мы очень надеемся, что дети войдут во взрослую жизнь с правильными рассуждениями, с хорошей физикой, быстрым мышлением. Будут воспитываться на трудолюбии, ответственности. Это то, на что мы в принципе рассчитываем, когда все это строим, — говорит Наиль Маганов.

Пространство только начало работать и в процессе будет видоизменяться и дополняться

Языковой центр для всех

В будущем в «Алмете» еще откроется лингвистический центр от школы Ace Language Academy. Образовательному учреждению отдан третий этаж, в котором разместятся 17 аудиторий с интерактивными панелями, акустической системой и микрофонами. Кроме того, для детей оборудованы мультимедиа столы и игровые комнаты с интерактивным полом. Все это позволит обучать детей от полутора лет и взрослых английскому, китайскому, немецкому языкам, готовить и сдавать международные кембриджские экзамены.

Там же появится многофункциональный зал на 120 мест для семинаров, тренингов и кинопоказов. А во входной группе центра оборудуют библиотеку с литературой на различных языках. Как в случае и с другими активностями в «Алмете», входной ценник бюджетен и доступен — стоимость обучения начинается от 3 тысяч рублей.

Многофункциональность во всем

Если на трех этажах все сделано для детей и родителей, то четвертый порадует в первую очередь взрослых. Именно там открылся ресторан сети Novikov group «Сыроварня». Кстати, с самим Аркадием Новиковым во время презентации общались по видеосвязи. Известный ресторатор рассказал, что это первое заведение сети в Татарстане.

На четвертом этаже открылся ресторан сети Novikov group «Сыроварня»

С другой стороны площадки четвертого этажа функционирует открытое выставочное пространство. Сейчас там представлены 50 фото Земли с борта Международной космической станции от героя России, летчика-космонавта и фотографа Сергея Рязанского. Выставку организовали при поддержке галереи «БИЗОN».

Экспозиция предшествует входу в концертный зал, открытие которого запланировано на 2021 год. Зал на 270 мест с самым современным оборудованием станет площадкой для проведения концертов, семинаров, лекций, видеопоказов и даже спортивных мероприятий — например, восточных единоборств.

Таким образом, общественное пространство «Алмет» взяло на себя функции полноценного научно-культурного центра, где можно практически все — начиная от обучения и похода на выставки, и заканчивая ужином в современном ресторане и походом на концерт.

0+