Нурбек Батулла и жители Альметьевска сыграли в гигантские нарды из людей

Новый арт-объект в городе посвятили пандемии коронавируса

Фото: предоставлено пресс-службой паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках»

Хореограф Нурбек Батулла провел перформанс к открытию нового арт-объекта «Альметьевские нарды». Новая точка притяжения в столице нефтяников появилась в рамках проекта «Сказки о золотых яблоках», который проводит санкт-петербургский институт исследования стрит-арта. Площадкой для выступления артиста и альметьевской танцевальной группы «Фристайл» стал мурал, созданный по мотивам нард, на улице Ленина, 123.



А люди как нарды



Сам арт-объект — новейший, на его вид в прямом смысле повлияла пандемия 2020 года (организаторы обещают, что в этом сезоне появится еще несколько муралов на ту же тему). Размышления о безопасной дистанции кураторы представили в виде большой доски игры в нарды, который на площади рядом с Дворцом правосудия в Альметьевске нарисовали красками для спортивных площадок два петербургских уличных художника — Xeato и Dusto.

Танцоры выполнял роль фигур, функцию игроков взяли на себя жители, которые бросали виртуальные кости и тем самым определяли движения. Фото: Юлия Петрова / Минкультуры РТ

«Альметьевские нарды» — часть паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», которые реализует питерский Институт исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть». Благодаря этому проекту в городе появилось немало интересных муралов, которые зачастую заново перепрограммируют среду.

«Альметьевские нарды» — часть паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Фото almetievsk-ru.ru

Но в данном случае огромный рисунок стал еще и сценой. На ней хореограф Нурбек Батулла, часть творческой группы «Алиф», известной по спектаклям "Әлиф», «Дәрдмәнд» и другим, совместно с местными танцорами представил импровизацию «Храбрый Ардашир». В нем танцоры выполнял роль фигур, функцию игроков взяли на себя жители, которые бросали виртуальные кости и тем самым определяли движения. Отметим, что многие могли смотреть перфоманс прямо с балконов и окон.

Само название «Храбрый Ардашир» — перевод словосочетания, от которого произошло слово «нарды», со средне-персидского языка, считающегося мертвым. Ардаширом звали первого шаханшаха (императора) Ирана в 224—241 годах из династии Сасанидов. По легенде некий персидский мудрец Бозоргмехр отправил нарды в ответ на подарок-загадку индийцев — шахматы.

Жребий как метод

Сам Батулла рассказал, что в процессе подготовки изучал персидскую живопись, в частности, миниатюры. Танцорам для импровизации он предложил шесть рисунков. Соответственно, кости выбирали по принципу, на каком из рисунков будет больше импровизаций, и сколько танцоров в них участвует. Кроме того, в перформансе участвовал перкуссионист Эрик Марковский, игравших на старинных персидских инструментах.

Кости выбирали по принципу, на каком из рисунков будет больше импровизаций, и сколько танцоров в них участвует. Фото: Юлия Петрова / Минкультуры РТ

Любопытно, что техника бросания виртуальных костей активно осваивается Батуллой с лета. На набережной озера Кабан в августе с коллегами Марией и Марселем Нуриевым, битмейкером Исламом Валеевым и бас-гитаристом Ильнаром Фатиховым он показывал перформанс, в котором также нажатие кнопки зрителями влияло на происходящее на сцене (ранее тот же формат был опробован на форуме «Сәләт»).

Позже, уже 30 августа, на фестивале Tat Cult Fest, идея получила развитие, когда на одной сцене оказались восемь представителей различных танцевальных стилей и восемь музыкантов, игравших все, от этники до нойза, а их комбинации определяла кнопка и зрители.

Площадкой для выступления артиста и альметьевской танцевальной группы «Фристайл» стал мурал, созданный по мотивам нард, на улице Ленина, 123. Фото almetievsk-ru.ru

Отметим, что ближайший спектакль с Батуллой явно будет неимпровизационным, но не менее любопытным. 7-8 ноября на новой площадке MOÑ в Национальной библиотеке покажут спектакль «Моң», который режиссер Борис Павлович назвал «русско-татарскиим ситкомом». Это действительно двуязычный спектакль, в котором Батулла играет гитариста группы, у которой затянулась репетиция.

