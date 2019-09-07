Ренат Муслимов: «Нефть, на самом деле, бесконечна. Это возобновляемый источник энергии»

Почему признание этого факта невыгодно нефтекомпаниям и государствам

«Нефть, на самом деле, бесконечна. Это возобновляемый источник энергии», — считает консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат Муслимов, прокомментировавший «Реальному времени» итоги прошедшего в Казани Татарстанского нефтегазохимического форума. Однако эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма: отрасли нужны новые технологии, а для добычи тех же сланцев — и налоговые льготы. При существующей же системе добычи нефти на сложных участках она будет только дорожать.

«Налоговое удушье» и добыча на истощенных месторождениях

На прошедшей на этой неделе в Казани международной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» много говорили о недостатках существующего налогового режима, отсутствии достаточных льгот для нефтегазовой отрасли, проблеме сохранения добычи на поздних истощенных месторождениях. Так, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль раскритиковал существующий налоговый режим, назвав его не иначе как «налоговое удушье».

По его словам, сегодня увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, включающее в себя повышение ставки на добычу полезных ископаемых и рост экспортных пошлин, привело к тому, что вся налоговая конструкция при высоких мировых ценах стала для многих компаний «несправедливой». Особенно это касается малых и средних нефтяных компаний. А по словам гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, уровень проникновения в отрасль третичных методов добычи все равно остается низким и нуждается в государственной поддержке.

По словам гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, уровень проникновения в отрасль третичных методов добычи все равно остается низким и нуждается в государственной поддержке. Фото angi.ru

Почему признание факта возобновляемости нефти невыгодно нефтекомпаниям и государствам

Ренат Муслимов, консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, академик АН РТ считает нынешнюю налоговую систему оптимальной, а добычу на поздних истощенных месторождениях проблемой, напротив, не считает.

— Налоговые льготы нормальные, месторождения работают, в том числе истощенные. Мы же растем с добычей нефти. Нефть бесконечна, на самом деле. Это возобновляемый источник энергии, — рассказал он «Реальному времени».

В настоящее время нефть пока причисляется к невозобновляемым ресурсам: по состоянию на конец 2017 года общие запасы мировой нефти составляют 1706,8 млрд баррелей. Почему о возобновляемости ресурса стараются особо не распространяться? Как заметил Муслимов, сегодня сам факт возобновляемости нефти никто официально не признает — поскольку в случае его признания цены на нефть начнут снижаться.

— Это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни нефтепроизводящим странам. Это невыгодно и тем, кто покупает — потому что привносит элемент нестабильности. То есть это невыгодно никому. Для нас же факт возобновляемости нефти абсолютно ясен, дело только в технологиях: где-то сложные геологические условия, более дорогая добыча и нефть, где-то больше приходится вкладывать, где-то меньше. Но в итоге можно сказать, что истощение ресурсов не грозит ни миру, ни России! — объяснил Ренат Муслимов.



В настоящее время нефть пока причисляется к невозобновляемым ресурсам: по состоянию на конец 2017 года общие запасы мировой нефти составляют 1706,8 млрд баррелей. Фото neftegaz.ru

Как добыча нефти может продолжаться, если извлечены все запасы?

Ренат Муслимов уже не раз писал о постоянной подпитке нефтяных месторождений из недр земли, отмечая, в частности, значительную эффективность поисков нефти с помощью изучения пород кристаллического фундамента (располагается на глубинах от 0 до 15 км). Последний перекрывают осадочные породы, в которых и находятся известные месторождения нефти.

Ученые из Татарстана предположили, что кристаллический фундамент играет важнейшую роль в подпитке нефтяных месторождений осадочного чехла новыми ресурсами за счет притока углеводородов по скрытым трещинам и разрывам из глубин. Указаний на подток нефти из глубин достаточно много. В частности, в Татарстане отмечен ряд залежей, где уже извлечены все запасы, а добыча нефти продолжается.

Защитников и противников теории возобновляемой нефти фактически разделяет и точка зрения на генезис углеводородов. По одной из версий, процесс формирования скоплений углеводородов, в том числе нефти, очень длительный и занимает миллионы лет, поэтому быстрое восполнение запасов невозможно. Отсюда неизбежен факт признания исчерпаемости ресурсов, о чем говорил, например, в 2004 году в послании президенту РФ экс-министр геологии СССР Евгений Козловский: «Особенно сложным является положение в нефтедобывающей отрасли: свыше 70 процентов запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих 60 процентов добычи, выработаны более чем на 50 процентов; продолжает расти доля трудноизвлекаемых запасов (55—60 процентов от разрабатываемых)».



Евгений Козловский: «Особенно сложным является положение в нефтедобывающей отрасли: свыше 70 процентов запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих 60 процентов добычи, выработаны более чем на 50 процентов; продолжает расти доля трудноизвлекаемых запасов (55—60 процентов от разрабатываемых)». Фото wikipedia.org

По другой точке зрения, в зонах природных катализаторов (расположенных под каждым крупным нефтегазовым месторождением) на глубине 3—15 км формирование нефти может происходить в условиях температур ниже 400 градусов. Согласно такой теории, можно объяснить появление нефти там, где, по всем расчетам первой теории, ее быть уже не должно: на острове Гаити после землетрясения 2010 года, в Татарстане или Чечне. О возобновляемости нефтяных ресурсов говорили еще в 1993 году и ученые МГУ, заявившие, что «нефть и газ — возобновляемые природные ископаемые, и их освоение должно строиться исходя из научно обоснованного баланса объемов генерации углеводородов и возможностей отбора в процессе эксплуатации месторождений».

Теорию возобновляемости нефтегазовых ресурсов в этом году поддержал главный геолог ФГКУ «Росгеолэкспертиза», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов, заявивший, что необходимо сконцентрировать усилия научного сообщества на признании явления непрерывного восстановления нефтегазовых месторождений и, как следствие, фактов неисчерпаемости и неуничтожимости углеводородов.

Для разработки сланцев нынешних льгот будет недостаточно, цены на нефть будут расти

Несмотря на возобновляемость нефтяных ресурсов, Ренат Муслимов предостерегает от излишнего оптимизма:

— Конечно, это не значит, что нефти у нас хоть залейся и все будет легко. С каждым годом становится труднее добывать, запасы становятся менее доступными и, значит, более дорогими. Нужно просто искать лучшие технологии. Но какой-то катастрофической ситуации я в этом абсолютно не вижу.

«Налоговых льгот на сегодняшний день достаточно. Но другое дело будет, когда мы будем разрабатывать плотные коллекторы, сланцы. Тогда придется давать льготы на эти условия. А при сегодняшнем налогообложении их разрабатывать и эксплуатировать невыгодно», — отмечает Муслимов. Фото oilcapital.ru

Новые технологии, как отмечали на прошедшем форуме, нужны скорее нефтекомпаниям с трудноизвлекаемыми запасами, у которых сверхзапасов, как у «Роснефти» или «Газпромнефти», нет. Стоит ли, скажем, «Татнефть», которая эти технологии вынуждена разрабатывать, поддерживать налоговыми льготами? Нет, полагает академик. Пока.

— Налоговых льгот на сегодняшний день достаточно. Но другое дело будет, когда мы [Татарстан] будем разрабатывать плотные коллекторы, сланцы. Тогда придется давать льготы на эти условия. А при сегодняшнем налогообложении их разрабатывать и эксплуатировать невыгодно, — отмечает Муслимов.

По его мнению, в настоящее время и при настоящих технологиях в случае более сложной — и более затратной — добычи нефти цены на нее будут только расти.