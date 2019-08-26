За первое полугодие налоговые отчисления «Татнефти» выросли на 14,3 млрд рублей

По итогам первой половины 2019 года «Татнефть» заплатила налогов на 14,3 млрд рублей больше, чем за январь—июнь 2018-го.

В основном это связано с увеличением суммы НДПИ, рассказали на заседании совета директоров нефтяной компании, прошедшем сегодня.

Чистая прибыль «Татнефти» осталась на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что прибыль по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 93,8 млрд рублей. Приблизительно о той же сумме шла речь в сообщении о решении выплатить 100% прибыли в качестве промежуточных дивидендов за первую половину 2019-го.