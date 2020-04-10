Для тех, кто на передовой: как «Татнефть» помогает обезопасить врачей и поддерживает волонтеров

Нефтяной холдинг продолжает деятельность по обеспечению медперсонала средствами защиты и оснащению госпиталей и машин скорой помощи

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

На днях генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов лично передал в больницу в Лениногорске 420 защитных комплектов и сообщил, что нефтяной холдинг окажет поддержку в оснащении машин скорой помощи специальными боксами для безопасной транспортировки людей с подозрением на COVID-19. Кроме того, автотранспорт медиков будут бесплатно заправлять на АЗС компании. Эта работа стала еще одним шагом на пути борьбы с коронавирусом — ранее «Татнефть» запустила производство средств защиты и антисептика.

С заботой о врачах

6 апреля гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, глава района Рягат Хусаинов, главный инженер НГДУ «Лениногорскнефть» Ильфат Нурсаетов и директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин посетили местную ЦРБ в Лениногорске. Для обеспечения безопасности врачей сюда привезли 420 комплектов защитных костюмов. Ожидается, что единовременно на смене в госпитале будут дежурить 25 медиков.

Сейчас в больнице идет подготовка детского отделения в условиях распространения коронавируса. Его оснащают кислородными точками и аппаратами ИВЛ, формируют шлюзовые камеры, которые для безопасности врачей разделят зоны с пациентами с COVID-19 и так называемые «чистые» пространства.

Осмотрев, к счастью, пустые палаты, Наиль Маганов уточнил, в чем нуждается медперсонал, и пообещал помимо уже оказанной поддержки продолжить помощь больнице в столь сложные времена.

— Не стесняйтесь, обращайтесь. От здоровья одного медика сейчас зависит жизнь сотни, если не больше, других людей. Сегодня мы привезли 420 комплектов защитных костюмов, если будет нужно, доставим еще. Носите, привыкайте, это необходимо. Всем, что касается вашей больницы, «Татнефть» поможет, мы берем над вами шефство, — отметил генеральный директор.

«Не стесняйтесь, обращайтесь. От здоровья одного медика сейчас зависит жизнь сотни, если не больше, других людей», — обратился к медикам Маганов

Для обеспечения защиты компания заказала станки для пошива и переоборудовала свою профильную структуру — швейную фабрику «Азнакай киемнэре» — для производства необходимых изделий.

Чтобы обезопасить медперсонал при транспортировке пациентов с подозрением на коронавирус, нефтяной холдинг также закупит специальные боксы для машин скорой помощи. Один из них передадут Лениногорску, рассказал гендиректор «Татнефти», поблагодарив сотрудников больницы за работу и пожелав им крепкого здоровья.

Стоит заметить, что в районе для предотвращения возможного распространения вируса плановая помощь в стационарах и поликлинике приостановлена, а пациенты оформляют больничные листы на дому. Дистанционно также выписывают рецепты, оказывая доставку лекарств адресно.

Добровольная взаимопомощь

Следом за ЦРБ делегация посетила НГДУ «Лениногорскнефть», чтобы встретиться с волонтерами ресурсного центра «Татнефти» и добровольцами, доставляющими пожилым людям, которые находятся в группе риска, продукты и лекарства. В тот день в ряды активных, небезразличных молодых людей вступили более 100 человек. В соответствии с новыми правилами они соблюдали между друг другом дистанцию.

Наиль Маганов назвал тех, кто вызвался помогать своим согражданам, настоящими героями, поблагодарив их за работу.

— Вы взяли на себя большую ответственность, и это здорово. Вы настоящие герои, потому что у нас есть много людей, которым нужна повседневная помощь, а вы это делаете бескорыстно, это дорогого стоит. Обязательно соблюдайте все несложные правила, если выполнять их в полном объеме — риск отсутствует, — отметил гендиректор компании.

После отчета о деятельности волонтеров Маганов также пообещал им поддержку со своей стороны. «Татнефть» поможет добровольцам с транспортом, а владельцам личных автомобилей выдаст топливные карты.

После отчета о деятельности волонтеров Маганов также пообещал им поддержку со своей стороны

Помогая школьникам

Пандемия, как известно, повлияла практически на все сферы жизнедеятельности человека. Образовательные учреждения не стали исключением. Молодежный лидер НГДУ Алия Хакимова посетовала, что многие школьники Лениногорска не имеют возможности обучаться дистанционно — у их семей просто нет средств на покупку техники. Наиль Маганов отреагировал на обращение обещанием в короткие сроки рассмотреть этот вопрос и заверил, что «Татнефть» поможет жителям региона, попавшим в сложную ситуацию, а внести свой вклад в это нужное дело сможет каждый.

— Все желающие могут перечислить любую посильную сумму. На эти средства будут закуплены продовольственные пакеты от местных производителей, которые передадут социально незащищенным жителям города, — рассказал Маганов.

Со своей стороны он даже отметил, что готов отдать собственный домашний компьютер нуждающейся в нем семье.

Объединяя усилия

На следующий день после визита главы компании в Лениногорск, 7 апреля, директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин передал 420 защитных костюмов местной станции скорой помощи в Бугульме. Медики также получили сертификат на бесплатную заправку карет скорой помощи на АЗС нефтяного холдинга. Тогда же представители компании встретились с волонтерами, поблагодарив их за работу и вручив небольшие подарки.

7 апреля директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин передал 420 защитных костюмов местной станции скорой помощи в Бугульме

Сотрудники в безопасности

Напомним, что дополнительные меры безопасности и действия в условиях распространения коронавируса предпринимаются и на своих площадках компании. Как рассказал Наиль Маганов, нефтяники в полном объеме выполняют все социальные гарантии, включая выплаты зарплат сотрудникам, а на рабочих местах соблюдаются необходимые эпидемиологические нормы.

— В новых условиях нам необходимо осваивать новые методы работы. Компанией уже многое сделано, и сейчас наша задача — безукоризненно соблюдать все принятые решения. Мы обязаны организовать работу таким образом, чтобы все наши сотрудники исполняли все предписания и нормы, соблюдали правила безопасности. Они простые: мой руки, носи маску, держи дистанцию и т. д, — подчеркнул генеральный директор «Татнефти».