«Татнефть» закрыла штаб-квартиру в Цуге: экспорт нефти по морю остановлен

Татарстанские нефтяники закрыли швейцарские компании, через которые проходил экспорт 1/3 нефти по воде

«Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии: дочернюю трейдинговую Tatneft Europe AG и расчетно-финансовую Tatneft Explora AG. Упразднение крупных агентских компаний Tatneft Oil AG связано с сокращением сотрудничества с европейским бизнесом в условиях санкций. До этого торговые операции с нефтью минимизировала швейцарская «дочка» ЛУКОЙЛа — Litasco. «Многие российские нефтяные компании ликвидируют свои структурные подразделения в Швейцарии, так как сотрудничество с европейскими контрагентами постепенно прекращается», — отмечает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.





«Татнефть» закрыла офис в швейцарском Цуге

Об избавлении от нескольких дочерних компаний с европейской пропиской «Татнефть» сообщила на портале раскрытия информации. Согласно ему, из списка аффилированных лиц исключены трейдинговая компания Tatneft Europe AG и финансовая Tatneft Explora AG. Причем до этого преобразование претерпела главная европейская «дочка» — Tatneft Oil AG, которую и переименовали в Tatneft Europe AG.

Но эта «техническая» операция не спасла общества от ликвидации. Они были исключены из реестра международных компаний еще в июне 2022 года, следует из данных европейского сервиса проверки контрагентов ореncorporates.com и подтверждается сообщением «Татнефти». Правда, официальное опубликование этих данных стало возможным с опозданием на полгода — в начале 2023-го. Причина упразднения не называется.

«Реальное время» обратилось в ПАО «Татнефть» с просьбой прокомментировать ликвидацию швейцарских «дочек». В компании приняли запрос корреспондента, ответ будет опубликован по получении.

Об избавлении от нескольких дочерних компаний с европейской пропиской «Татнефть» сообщила на портале раскрытия информации. Фото: Olena/3pulse.com

Экспорт нефти по морю закрыт

Обе компании «Татнефти» были учреждены и работали в Швейцарии на протяжении почти 20 лет. Основная структура — торговая компания Tatneft Europe AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг. Она являлась единым экспортером татарстанской нефти по морю. По объему реализации нефти на европейском рынке она входила в число 20 крупнейших экспортеров мира по версии Forbes. Сообщалось, что Tatneft Europe в 2017 году закупила 12,6 млн тонн нефти на сумму $4,6 млрд при цене одного барреля в $49,1. Тогда компания превзошла показатели 2015 и 2016 годов, когда экспортные контракты составляли $2,9 млрд. Экспорт нефти осуществлялся через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, ПС «Адамова застава» (Польша), ПС «Будковце» (Словакия).

В те годы лидером рейтинга была названа торговая «дочка» ЛУКОЙЛа Litasco с объемом 35,9 млн тонн на $12,9 млрд. На втором месте — китайская компания China National United Oil Corporation (28,9 млн тонн на $11 млрд). Тройку лидеров замыкало подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (22,2 млн тонн на $8,3 млрд).

Но еще в 2018 году компания работала под контролем Tatneft Oil AG («Татнефть Ойл АГ»). В совет директоров головной компании входили нынешний гендиректор Наиль Маганов, отвечавший за сбыт на внешних рынках, финансовый директор Евгений Тихтуров, Василий Соколов — родственник сооснователя банка «Зенит» Алексея Соколова, а также четыре иностранных топ-менеджера, среди которых были Giuseppe Santamaria, Sage Bruno.

Tatneft Explora AG также работала в швейцарской городе Цуг и, судя по всему, осуществляла расчетные операции от экспорта нефти морским транспортом. Она была основана 18 лет назад с уставным капиталом 150 000 CHF. Ею руководил Sage Bruno, который ушел в отставку в феврале 2021 года. Президентом компании являлся Василий Соколов.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Татнефть» ушла вслед за ЛУКОЙЛом

— В настоящее время многие российские нефтяные компании ликвидируют свои структурные подразделения в Швейцарии, так как сотрудничество с европейскими контрагентами постепенно прекращается, — констатировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Недавно ЕС ввел эмбарго на поставку российской нефти морским транспортом в Европу. Более того, есть риск конфискации активов зарубежными государствами.

Например, ЛУКОЙЛ на прошлой неделе продал свой актив на Сицилии, напомнил собеседник издания. Кроме того, еще в начале года торговая «дочка» ЛУКОЙЛа — швейцарская Litasco — резко сократила покупку сырой нефти для продажи и поставок в Европу. Будучи единым оператором международной торговли группы ЛУКОЙЛ, она обрабатывала более 3,6 млн баррелей нефти в день.

По мнению эксперта, сейчас нефтяные компании перенаправляют высвобождаемые объемы нефти на восточные рынки и переработку. Так, включена в список аффилированных лиц «Татнефти» новая компания ТаtSinoNavoi. Это совместное предприятие «Татнефти», китайской China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) и компании «НавоиАзот», Tatarstan Trade House SAN. Она зарегистрирована в Узбекистане, нацелена на выпуск нефтехимических продуктов.

