«Дети стали другими. Более открытыми, любознательными»: как «Татнефть» помогает воспитать лидеров

Компания реализует в детских садах Альметьевского района проект «Высокое качество образовательной среды»

Фото: Иван Ткаченко

Четвертый год в детских садах Альметьевского района реализуется проект «Татнефти» «Высокое качество образовательной среды», который призван создать все условия для развития самостоятельности, коммуникабельности и формирования ребенка как личности, пишет еженедельник «Нефтяные вести». Новое оборудование, игровая среда и современные методики воспитания позволяют раскрывать потенциал детей, а опыт показывает, что подходы интересны не только подрастающему поколению, но их родителям. Подробнее о реализации проекта, уже показавшего положительные результаты, в материале «Реального времени».

Для подрастающего поколения

«Каждый житель юго-востока республики должен быть уверен, что его ребенок получит достойное образование», — отмечал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на заседании Общественного совета. Идя к этой цели, компания продолжает внедрять новые решения для развития подрастающего поколения.

Одним из масштабных шагов в этом направлении стал проект «Высокое качество образовательной среды», который недавно получил второе название «Открытия каждый день». Его презентовали в 2018 году на Первой республиканской конференции по дошкольному образованию, организованной по инициативе руководства «Татнефти» и Управления образования Альметьевска. Тогда за круглым столом по приглашению компании собралась широкая общественность и заинтересованные лица: нефтяники, представители Минобрнауки РТ, педагоги и руководители дошкольных образовательных учреждений, студенты профильных вузов, родители и провайдеры проекта «Лига детских лагерей «Татнефть», специалисты по дошкольному детству.

На конференции объявили, что проект «Высокое качество образовательной среды» реализуют по трем направлениям:

приведение образовательной среды детсадов к международным стандартам, позволяющим ребенку проявлять свою инициативу и самостоятельность, сохраняя игру в качестве ведущей деятельности; самоопределение детсадов в поле образовательных программ; Материальное оснащение.

Целый развивающий мир в детском саду

Одним из дошкольных учреждений, где успешно внедрили проект, стал детсад №1 «Бәләкәч» в Альметьевске. Он представляет собой отдельный мир, где каждый метр пространства, вплоть до общих коридоров, оснащен развивающими элементами. Это необычные ребусы, тематические диорамы, детские стенгазеты, гигантские кубики, поделки.

Заведующая детсадом Рамиля Бадретдинова поясняет, что у них дети познают окружающий мир, учатся самостоятельно анализировать происходящее вокруг, активно участвуют в жизни коллектива, выбирая темы для обучения. Именно они находятся в центре всех процессов, скорее не участвуя, а руководя ими.

Здесь дети познают окружающий мир, учатся самостоятельно анализировать происходящее вокруг, активно участвуют в жизни коллектива

Конструкторы made in Альметьевск

Больше всего в детском саду впечатляют ростовые конструкторы из экологических чистых материалов. Они изготовлены альметьевским предприятием «Елховлес» и поставлены «Татнефтью» во все группы детсадов Альметьевска. С помощью конструкторов можно построить как гараж величиной с рост ребенка, так и мост или даже средневековый замок. Таким образом, в игровой форме ребята проявляют свою смекалку, учатся пространственному мышлению и, конечно, творят.

— Есть еще и магнитный конструктор, деревянные абрисы — фигурки животных, людей, которые дети могут разрисовывать по своему усмотрению, применять в играх, создавать целые сценарии,— рассказала заведующая детсадом.— Дети забывают о времени, учатся работать и мыслить сообща, проявляют креативность, создают в уме и проговаривают целые истории, разучивая при этом новые конструкции речи, становясь коммуникабельнее, развивая воображение, творческое мышление.

К слову, конструкторы стали не первым проектом «Елховлес» по заказу «Татнефти». Ранее производитель еще изготовил детские игровые дворовые площадки-­комплексы. Сейчас ими активно пользуются ребята в 29 населенных пунктах Татарстана.

С помощью конструкторов можно построить как гараж величиной с рост ребенка, так и мост или даже средневековый замок. Таким образом, в игровой форме ребята проявляют свою смекалку, учатся пространственному мышлению и, конечно, творят

Результат — открытость и любознательность детей

По словам куратора проекта от «Татнефти» Дианы Есиной, в планах у компании приобрести еще несколько комплектов уникального оборудования. Оно отправится в детсады Альметьевска, в которых захотят осваивать оригинальную образовательную методику «Школа диалога с препятствием». Но и на этом работа компании не закончится.

— Сегодня все 90 детских садов города и района вошли в проект. Продолжается их материальное оснащение и предоставление консультационных услуг для педагогов. Строится новый сад — филиал ЧОУ «Татнефть-­школа», который полностью будет работать по системе Монтессори. Для этого уже сейчас на средства «Татнефти» приобретается необходимое оборудование, персонал проходит обучение, — рассказала Диана Александровна.

По словам куратора проекта от«Татнефти» Дианы Есиной, в планах у компании приобрести еще несколько комплектов уникального оборудования

А пока в детсадах, где внедрен проект «Высокое качество образовательной среды», дети и родители уже сейчас отмечают, как он меняет их жизнь.



— Дети стали другими. Более открытыми, любознательными, они не боятся отстаивать свою точку зрения. С ними приходится общаться на равных. Обо всех событиях у них есть свое мнение. Мы рады, что благодаря «Татнефти» получаем особое воспитание, — говорит Гульнара Попова, мама одного из воспитанников старшей группы детского сада «Бәләкәч».