Нефтяники Татарстана инвестируют в ветроэнергетику
Республика будет развивать возобновляемую энергетику на принципах государственно-частного партнерства
Спецоперация на Украине заморозила выходившие на финишную прямую проекты по строительству в Татарстане ветропарков. Но вместо ушедших итальянской Enel, датской Vestas и финского Fortum о своих намерениях заявили турецкие и китайские компании. Впрочем, флагманом «зеленой» энергетики неожиданно выступила «Татнефть», которая не только собирается построить на юго-востоке республики ветропарки общей мощностью от 12 МВт и выше, но и, как выяснило «Реальное время», продавать электроэнергию на оптовом рынке и заняться импортозамещением — производить лопасти ветроустановок.
Отказались европейцы, подхватили китайцы и турки
Использование силы ветра — это очень востребованное направление энергогенерации в мире, оно растет примерно на 30% ежегодно и широко используется в странах Европы и США. Несколько лет назад о намерении всерьез заняться «зеленой» энергетикой заявил и Татарстан. Дело уже вышло на финишную прямую, но спецоперация на Украине поставила на паузу строительство в республике ветропарков — иностранные инвесторы начали уходить.
Из-за санкций итальянская энергокомпания Enel заморозила почти готовый проект мощностью 71 МВт в Чистопольском районе. Отказалась от дальнейшего сотрудничества датская Vestas — технологический партнер Фонда развития ветроэнергетики, который контролируется финским энергетическим концерном Fortum. Корпорация еще в мае заявила об уходе с российского рынка и до 1 июля должна закрыть сделку по продаже активов в стране.
Но неожиданно о желании создать свою «зеленую» генерацию заявила «Татнефть». Начав изыскания позже других, компания подписала соглашение по строительству ветроэлектростанций с челябинским ООО «Рэкоинвест», представляющим российско-китайский консорциум «Архитекторы ветра Урала». Соответственно, в Татарстан будет поставлено оборудование для ветроустановок от китайского производителя Harbin Electric Corporation Wind Power.
Свою заинтересованность проявили и турки, подписано соглашение с турецкой VTK Global, которая хочет построить в республике несколько ветроэлектростанций. Так что есть надежда, что европейских инвесторов заменят турецкие и китайские. Это нашему изданию подтвердили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.
— Строительство ВЭС на территории республики рассматривается рядом компаний, в том числе VTK Global. В настоящее время указанной компанией ведется проработка площадки под размещение ВЭС в одном из районов республики, — сообщили «Реальному времени» в Минпромторге РТ.
Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина ранее анонсировала, что VTK Global может начать строительство ветропарка уже в этом году.
Семь площадок для ветропарков
Завкафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев рассказал «Реальному времени», что сейчас прорабатывается семь площадок для размещения ветропарков. Ранее упоминались локации в Спасском, Рыбно-Слободском, Чистопольском и Камско-Устьинском районах плюс площадки для «Татнефти» на юго-востоке республики. В 2018 году Казанский энергоуниверситет выиграл тендер на 20,5 млн рублей на проведение исследований в трех районах Татарстана.
Собеседник издания отметил, что в вуз обращались с заказами несколько турецких компаний, включая VTK Global. Впрочем, несмотря на заявленные намерения, инвестиционное решение о начале строительства конкретного парка еще не принято.
— Инфраструктуры для парков пока нет — из проектных работ есть замеры и инженерные изыскания, схемы выдачи мощности. Инфраструктурные строительные работы пока нигде не начинались. Это уже делает непосредственно инвестор, генподрядчик, которого выберет инвестор, — пояснил завкафедрой КГЭУ.
Для себя и на продажу
На фоне западного «помешательства» на возобновляемых источниках энергии в игру вступила «Татнефть». Как нам заявили в компании, она рассматривает возможность строительства ветропарков общей мощностью от 12 МВт и выше. При этом будут не только покрываться собственные нужды нефтяников, но и поставляться электроэнергия на оптовый рынок — в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0.
— Размещение ветропарков будет определено по результатам проведенных инструментальных замеров ветроэнергетического потенциала на территории Татарстана, а также оценки энергетической и сопутствующей инфраструктуры, — ответили нашему изданию в «Татнефти».
Не стал называть площадку и Тимербаев, ограничившись информацией, что это район в Закамье, рядом с Альметьевском.
Зачем нефтяной компании ветроустановки? Причины называют две — снижение углеродного следа и улучшение экологической обстановки на территории деятельности ГК «Татнефть».
Но самое интересное, что нефтяники решили производить не только электроэнергию, но и ветроэнергетическое оборудование, которое с уходом западных партнеров стало дефицитом. Речь идет о лопастях ветроустановок. Проект реализуется совместно с ООО «Рэкоинвест» — российско-китайским предприятием, лидером консорциума «Архитекторы ветра Урала», в который входят более 10 компаний из Китая и РФ. Большинство из них имеют опыт реализации крупных проектов в ветроэнергетике, в том числе и китайская Harbin Electric Corporation Wind Power (HEWP) — владелец оборудования и технологий производства ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт.
Пока контуры нового производства еще нечеткие. К примеру, неизвестно, насколько нефтяники готовы вложиться в проект.
— В рамках данной работы в ГК «Татнефть» создана рабочая группа, в задачи которой входят оценка технологической готовности предприятий группы «Татнефть», оценка инвестиций, а также подготовка финансовой модели организации производства, — заявили «Реальному времени» в компании.
Но кое-что все-таки известно. Для снижения логистических издержек производство планируется организовать вблизи водных путей — из-за больших габаритов композитных компонентов. Потенциальная мощность производства компонентов ВЭУ оценивается в 300 МВт/год. В дорожной карте прописано, что выпуск первой продукции намечен на I квартал 2025 года.
«Это нужно экспортирующим компаниям»
Энергетический кризис в Европе, связанный с ограничением поставок российских нефти и газа несколько затормозил вопрос актуальности перехода на возобновляемые источники энергии. Тем не менее в Министерстве промышленности и торговли РТ наше издание заверили, что строительство ветропарков для Татарстана — это не дань моде или эксперимент, у республики сохраняются планы по увеличению доли ветровой энергетики на рынке и появляются новые — по импортозамещению.
— Республика Татарстан является одним из ведущих промышленно развитых регионов России. На территории региона находится ряд крупных экспортоориентируемых компаний, заинтересованных в снижении углеродного следа и потреблении «зеленой» энергии, в том числе путем строительства источников генерации с использованием ВИЭ. В этой связи республика намерена, наряду с традиционной генерацией, развивать возобновляемую энергетику. Геополитическая обстановка и уход с российского рынка производителей локализованного ветроэнергетического оборудования определили необходимость производства отечественных ветроустановок, — сообщили «Реальному времени» в Минпромторге РТ.
В качестве примера приводится совместный проект «Татнефти» и компании «Рэкоинвест».
Наиль Тимербаев считает, что с точки зрения энергобаланса строительство ветропарков для Татарстана — вещь не очень актуальная. Он может легко отказаться от этих проектов, но это минус для инвестиционной привлекательности территории при размещении каких-то производств. К тому же важно не терять наработанное, особенно на фоне других регионов, где этой темой занимаются вплотную. А вот «Татнефти» ветропарк действительно нужен.
— Вопрос декарбонизации никуда не ушел, неважно, куда экспортировать — в Европу, Китай или еще куда-то. Углеродный след в продукции будет просчитываться везде — и там, и тут. Это нужно экспортирующим компаниям, а у нас основной экспортер — «Татнефть», и это снижает углеродный след в их продукции, — отметил ученый.
Татарстан, конечно, не Владивосток, но условия позволяют использовать энергию ветра. «Есть более ветровые регионы, чем Татарстан, но и он вполне приемлемый для ветроэнергетики регион и экономически целесообразен с точки зрения ветрового потенциала», — заключил Тимербаев.
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