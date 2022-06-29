Нефтяники Татарстана инвестируют в ветроэнергетику

Республика будет развивать возобновляемую энергетику на принципах государственно-частного партнерства

Спецоперация на Украине заморозила выходившие на финишную прямую проекты по строительству в Татарстане ветропарков. Но вместо ушедших итальянской Enel, датской Vestas и финского Fortum о своих намерениях заявили турецкие и китайские компании. Впрочем, флагманом «зеленой» энергетики неожиданно выступила «Татнефть», которая не только собирается построить на юго-востоке республики ветропарки общей мощностью от 12 МВт и выше, но и, как выяснило «Реальное время», продавать электроэнергию на оптовом рынке и заняться импортозамещением — производить лопасти ветроустановок.

Отказались европейцы, подхватили китайцы и турки

Использование силы ветра — это очень востребованное направление энергогенерации в мире, оно растет примерно на 30% ежегодно и широко используется в странах Европы и США. Несколько лет назад о намерении всерьез заняться «зеленой» энергетикой заявил и Татарстан. Дело уже вышло на финишную прямую, но спецоперация на Украине поставила на паузу строительство в республике ветропарков — иностранные инвесторы начали уходить.

Из-за санкций итальянская энергокомпания Enel заморозила почти готовый проект мощностью 71 МВт в Чистопольском районе. Отказалась от дальнейшего сотрудничества датская Vestas — технологический партнер Фонда развития ветроэнергетики, который контролируется финским энергетическим концерном Fortum. Корпорация еще в мае заявила об уходе с российского рынка и до 1 июля должна закрыть сделку по продаже активов в стране.

Но неожиданно о желании создать свою «зеленую» генерацию заявила «Татнефть». Начав изыскания позже других, компания подписала соглашение по строительству ветроэлектростанций с челябинским ООО «Рэкоинвест», представляющим российско-китайский консорциум «Архитекторы ветра Урала». Соответственно, в Татарстан будет поставлено оборудование для ветроустановок от китайского производителя Harbin Electric Corporation Wind Power.

В Татарстан будет поставлено оборудование для ветроустановок от китайского производителя Harbin Electric Corporation Wind Power. Фото harbin-electric.com

Свою заинтересованность проявили и турки, подписано соглашение с турецкой VTK Global, которая хочет построить в республике несколько ветроэлектростанций. Так что есть надежда, что европейских инвесторов заменят турецкие и китайские. Это нашему изданию подтвердили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.



— Строительство ВЭС на территории республики рассматривается рядом компаний, в том числе VTK Global. В настоящее время указанной компанией ведется проработка площадки под размещение ВЭС в одном из районов республики, — сообщили «Реальному времени» в Минпромторге РТ.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина ранее анонсировала, что VTK Global может начать строительство ветропарка уже в этом году.

Семь площадок для ветропарков

Завкафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев рассказал «Реальному времени», что сейчас прорабатывается семь площадок для размещения ветропарков. Ранее упоминались локации в Спасском, Рыбно-Слободском, Чистопольском и Камско-Устьинском районах плюс площадки для «Татнефти» на юго-востоке республики. В 2018 году Казанский энергоуниверситет выиграл тендер на 20,5 млн рублей на проведение исследований в трех районах Татарстана.

— Реализация проектов застопорилась из-за того, что везде были европейские инвесторы. Все на паузе, кроме проектов «Татнефти», для которой мы тоже делали изыскания. «Татнефть» просчитывает, прорабатывает финансовую модель, решение пока не принято, будут они это реализовывать или нет. Но от проектов не отказались — ветроизмерение продолжается, проектные работы продолжаются. У нас сейчас семь площадок, которые мы ведем параллельно. Все они в разной стадии готовности — где-то только начали, где-то есть проектные решения, где-то ветроизмерение заканчиваем, — рассказал Тимербаев.

Собеседник издания отметил, что в вуз обращались с заказами несколько турецких компаний, включая VTK Global. Впрочем, несмотря на заявленные намерения, инвестиционное решение о начале строительства конкретного парка еще не принято.



— Инфраструктуры для парков пока нет — из проектных работ есть замеры и инженерные изыскания, схемы выдачи мощности. Инфраструктурные строительные работы пока нигде не начинались. Это уже делает непосредственно инвестор, генподрядчик, которого выберет инвестор, — пояснил завкафедрой КГЭУ.

В 2018 году Казанский энергоуниверситет выиграл тендер на 20,5 млн рублей на проведение исследований в трех районах Татарстана. Фото: Максим Платонов

Для себя и на продажу

На фоне западного «помешательства» на возобновляемых источниках энергии в игру вступила «Татнефть». Как нам заявили в компании, она рассматривает возможность строительства ветропарков общей мощностью от 12 МВт и выше. При этом будут не только покрываться собственные нужды нефтяников, но и поставляться электроэнергия на оптовый рынок — в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0.

— Размещение ветропарков будет определено по результатам проведенных инструментальных замеров ветроэнергетического потенциала на территории Татарстана, а также оценки энергетической и сопутствующей инфраструктуры, — ответили нашему изданию в «Татнефти».

Не стал называть площадку и Тимербаев, ограничившись информацией, что это район в Закамье, рядом с Альметьевском.

Зачем нефтяной компании ветроустановки? Причины называют две — снижение углеродного следа и улучшение экологической обстановки на территории деятельности ГК «Татнефть».

Но самое интересное, что нефтяники решили производить не только электроэнергию, но и ветроэнергетическое оборудование, которое с уходом западных партнеров стало дефицитом. Речь идет о лопастях ветроустановок. Проект реализуется совместно с ООО «Рэкоинвест» — российско-китайским предприятием, лидером консорциума «Архитекторы ветра Урала», в который входят более 10 компаний из Китая и РФ. Большинство из них имеют опыт реализации крупных проектов в ветроэнергетике, в том числе и китайская Harbin Electric Corporation Wind Power (HEWP) — владелец оборудования и технологий производства ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт.



Зачем нефтяникам ветроустановки? Причин две — снижение углеродного следа и улучшение экологической обстановки на территории их деятельности. Фото: tatneft.ru

Пока контуры нового производства еще нечеткие. К примеру, неизвестно, насколько нефтяники готовы вложиться в проект.

— В рамках данной работы в ГК «Татнефть» создана рабочая группа, в задачи которой входят оценка технологической готовности предприятий группы «Татнефть», оценка инвестиций, а также подготовка финансовой модели организации производства, — заявили «Реальному времени» в компании.

Но кое-что все-таки известно. Для снижения логистических издержек производство планируется организовать вблизи водных путей — из-за больших габаритов композитных компонентов. Потенциальная мощность производства компонентов ВЭУ оценивается в 300 МВт/год. В дорожной карте прописано, что выпуск первой продукции намечен на I квартал 2025 года.



«Это нужно экспортирующим компаниям»

Энергетический кризис в Европе, связанный с ограничением поставок российских нефти и газа несколько затормозил вопрос актуальности перехода на возобновляемые источники энергии. Тем не менее в Министерстве промышленности и торговли РТ наше издание заверили, что строительство ветропарков для Татарстана — это не дань моде или эксперимент, у республики сохраняются планы по увеличению доли ветровой энергетики на рынке и появляются новые — по импортозамещению.

— Республика Татарстан является одним из ведущих промышленно развитых регионов России. На территории региона находится ряд крупных экспортоориентируемых компаний, заинтересованных в снижении углеродного следа и потреблении «зеленой» энергии, в том числе путем строительства источников генерации с использованием ВИЭ. В этой связи республика намерена, наряду с традиционной генерацией, развивать возобновляемую энергетику. Геополитическая обстановка и уход с российского рынка производителей локализованного ветроэнергетического оборудования определили необходимость производства отечественных ветроустановок, — сообщили «Реальному времени» в Минпромторге РТ.

В минпромторге РТ наше издание заверили, что строительство ветропарков для Татарстана — это не дань моде или эксперимент. Фото rt.rbc.ru

В качестве примера приводится совместный проект «Татнефти» и компании «Рэкоинвест».

Наиль Тимербаев считает, что с точки зрения энергобаланса строительство ветропарков для Татарстана — вещь не очень актуальная. Он может легко отказаться от этих проектов, но это минус для инвестиционной привлекательности территории при размещении каких-то производств. К тому же важно не терять наработанное, особенно на фоне других регионов, где этой темой занимаются вплотную. А вот «Татнефти» ветропарк действительно нужен.

— Вопрос декарбонизации никуда не ушел, неважно, куда экспортировать — в Европу, Китай или еще куда-то. Углеродный след в продукции будет просчитываться везде — и там, и тут. Это нужно экспортирующим компаниям, а у нас основной экспортер — «Татнефть», и это снижает углеродный след в их продукции, — отметил ученый.

Татарстан, конечно, не Владивосток, но условия позволяют использовать энергию ветра. «Есть более ветровые регионы, чем Татарстан, но и он вполне приемлемый для ветроэнергетики регион и экономически целесообразен с точки зрения ветрового потенциала», — заключил Тимербаев.