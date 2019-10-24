Перспективы цифровизации нефтяной отрасли в России
«Татнефть» вышла на 8-е место среди самых дорогих компаний РФ во многом благодаря цифровизации
Как цифровизация сказывается на эффективности работы нефтяной отрасли
Цифровая трансформация нефтяной отрасли России сталкивается с рядом проблем: отсутствием готовых цифровых решений, дефицитом компетентных кадров по сквозным технологиям и подходам к цифровой трансформации. Все это приводит к отставанию от мировых лидеров отрасли. Однако рынок диктует свои условия, и для сохранения конкурентоспособности компании должны повышать качество своей деятельности, оперативно внедрять цифровые инструменты на основе сквозных технологий цифровой экономики, таких как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение.
Использование новых технологий позволяет в целом повысить эффективность предприятия. Годовой эффект от проведения цифровой трансформации в такой консервативной отрасли, как наша, оценивается в размере 10% EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Каждая компания, которая хочет выжить на конкурентном рынке в условиях четвертой промышленной революции, должна разрабатывать и внедрять свои собственные цифровые стратегии уже сегодня.
Цифровая трансформация в «Татнефти»
В «Татнефти» программа цифровой трансформации охватывает все направления: добычу и переработку нефти, реализацию нефтепродуктов, шинный бизнес, энергетику, машиностроение и т.д. IT-технологии в нашей компании существуют уже много лет, у нас накоплен положительный опыт реализации мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов за счет IT.
Следование текущей стратегии, частью которой является цифровизация, позволило «Татнефти» выйти на 8-е место среди самых дорогих компаний Российской Федерации. Внедрение цифровых технологий планомерно идет по всем направлениям деятельности компании. Только на Ромашкинском месторождении благодаря внедрению таких технологий, как «цифровой двойник» и «цифровое месторождение», мы добились снижения себестоимости добычи на 30%.
В результате цифровой трансформации «Татнефть» получает производство, обеспечивающее минимальную нагрузку на природу, кратно снижается вероятность различных техногенных происшествий, увеличивается экономическая эффективность компании.
При этом, как и другие компании, «Татнефть» сталкивается с отсутствием конкретных, узконаправленных технологических решений. Необходимо налаживать постоянный диалог с разработчиками оборудования и ПО, проводить мастер-классы и семинары, четко обозначать проблемы отрасли и требования к выпускаемому оборудованию.
Сегодня в России уже формируется собственное сообщество разработчиков, которое позволяет решить данную проблему, однако впереди предстоит еще много работы по налаживанию диалога между производителями оборудования и программного обеспечения и вертикально интегрированными нефтяными компаниями.
Развитие отрасли невозможно без квалифицированных кадров
Почему цифровая трансформация часто остается красивым словом на бумаге и перспективной, но малоэффективной стратегией развития компании? Основная проблема заключается в недостатке знаний и квалифицированных сотрудников. IT-технологии развиваются быстрее, чем меняются учебные программы в вузах, поэтому единственный способ преодолеть пропасть в знаниях — запуск собственных обучающих программ. Что, конечно же, требует от руководства компаний дополнительных финансовых и временных затрат.
Что касается перспектив развития всей отрасли в целом, много говорят об угрозах, связанных с масштабным внедрением электротранспорта. Но это только одно из направлений: нефть и нефтепродукты востребованы в авиации и судоходстве, шинном бизнесе, производстве пластиков и асфальта. При любом сценарии развития событий необходимо заниматься повышением эффективности компании. И здесь на первое место как раз может выйти цифровизация, которая направлена на повышение эффективности и снижение затрат на всех уровнях деятельности.
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