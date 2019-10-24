Перспективы цифровизации нефтяной отрасли в России

«Татнефть» вышла на 8-е место среди самых дорогих компаний РФ во многом благодаря цифровизации

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефти»

Как цифровизация сказывается на эффективности работы нефтяной отрасли

Цифровая трансформация нефтяной отрасли России сталкивается с рядом проблем: отсутствием готовых цифровых решений, дефицитом компетентных кадров по сквозным технологиям и подходам к цифровой трансформации. Все это приводит к отставанию от мировых лидеров отрасли. Однако рынок диктует свои условия, и для сохранения конкурентоспособности компании должны повышать качество своей деятельности, оперативно внедрять цифровые инструменты на основе сквозных технологий цифровой экономики, таких как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение.

Виталий Гатаулин, заместитель генерального директора по цифровому развитию ПАО «Татнефть»

Использование новых технологий позволяет в целом повысить эффективность предприятия. Годовой эффект от проведения цифровой трансформации в такой консервативной отрасли, как наша, оценивается в размере 10% EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Каждая компания, которая хочет выжить на конкурентном рынке в условиях четвертой промышленной революции, должна разрабатывать и внедрять свои собственные цифровые стратегии уже сегодня.

Цифровая трансформация в «Татнефти»

В «Татнефти» программа цифровой трансформации охватывает все направления: добычу и переработку нефти, реализацию нефтепродуктов, шинный бизнес, энергетику, машиностроение и т.д. IT-технологии в нашей компании существуют уже много лет, у нас накоплен положительный опыт реализации мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов за счет IT.

Следование текущей стратегии, частью которой является цифровизация, позволило «Татнефти» выйти на 8-е место среди самых дорогих компаний Российской Федерации. Внедрение цифровых технологий планомерно идет по всем направлениям деятельности компании. Только на Ромашкинском месторождении благодаря внедрению таких технологий, как «цифровой двойник» и «цифровое месторождение», мы добились снижения себестоимости добычи на 30%.

В результате цифровой трансформации «Татнефть» получает производство, обеспечивающее минимальную нагрузку на природу, кратно снижается вероятность различных техногенных происшествий, увеличивается экономическая эффективность компании.

При этом, как и другие компании, «Татнефть» сталкивается с отсутствием конкретных, узконаправленных технологических решений. Необходимо налаживать постоянный диалог с разработчиками оборудования и ПО, проводить мастер-классы и семинары, четко обозначать проблемы отрасли и требования к выпускаемому оборудованию.

Сегодня в России уже формируется собственное сообщество разработчиков, которое позволяет решить данную проблему, однако впереди предстоит еще много работы по налаживанию диалога между производителями оборудования и программного обеспечения и вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

Ольга Иакова (CEO, основатель Redenex), Виталий Гатаулин, Талия Минуллина, (руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан)

Развитие отрасли невозможно без квалифицированных кадров

Почему цифровая трансформация часто остается красивым словом на бумаге и перспективной, но малоэффективной стратегией развития компании? Основная проблема заключается в недостатке знаний и квалифицированных сотрудников. IT-технологии развиваются быстрее, чем меняются учебные программы в вузах, поэтому единственный способ преодолеть пропасть в знаниях — запуск собственных обучающих программ. Что, конечно же, требует от руководства компаний дополнительных финансовых и временных затрат.

Что касается перспектив развития всей отрасли в целом, много говорят об угрозах, связанных с масштабным внедрением электротранспорта. Но это только одно из направлений: нефть и нефтепродукты востребованы в авиации и судоходстве, шинном бизнесе, производстве пластиков и асфальта. При любом сценарии развития событий необходимо заниматься повышением эффективности компании. И здесь на первое место как раз может выйти цифровизация, которая направлена на повышение эффективности и снижение затрат на всех уровнях деятельности.