Гендиректор СИБУРа объяснил продажу «Татнефти» предприятий в Тольятти

Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов рассказал, почему компания продает «СИБУР-Тольятти» и «Тольяттисинтез» татарстанской «Татнефти». Он пояснил, что намерен сконцентрироваться на более крупных предприятиях.

«Мы последовательно концентрировались на создании и развитии более крупнотоннажных производств, с одной стороны, а с другой стороны — интеграции в собственную сырьевую цепочку», — сказал Карисалов в интервью ТАСС.

Он отметил, что производства в Тольятти в первую очередь ориентированы на шинную промышленность и машиностроение.

«И коллеги из Татарстана, как передовые в своем деле специалисты, очень продвинуты в части ведения бизнеса в этих отраслях», — объяснил гендиректор СИБУРа.

Карисалов подчеркнул, что глава «Татнефти» Наиль Маганов сразу показал заинтересованность в развитии предприятия и «как оно интегрировано в город Тольятти».

Напомним, что ФАС получила ходатайства «Татнефти» о покупке завода по производству синтетических каучуков «СИБУР-Тольятти» и индустриального парка «Тольяттисинтез».

