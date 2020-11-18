«Татнефть» выплатила дивиденды за 6 месяцев на общую сумму 23,1 млрд рублей

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина выплатила дивиденды на сумму 23,102 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации, опубликованные 17 ноября.



Общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам компании за первое полугодие текущего года составил 23,122 млрд рублей.

По привилегированным акциям компании сумма выплат составила 1,46 млрд рублей, по обыкновенным акциям общий размер выплаченных дивидендов составил 21 641 млрд рублей.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определялись на 12 октября 2020.

Фото: tatarstan.ru

О том, что «Татнефть» направит на выплату дивидендов 23,122 млрд рублей, что составляет практически 100% чистой прибыли за I полугодие 2020 года по РСБУ, стало известно 30 сентября 2020 года.