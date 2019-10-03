В Альметьевске появится современная картинная галерея

Специалисты из России и Италии обсудили концепцию нового общественного пространства в нефтеграде, которое построит «Татнефть»

27 сентября компания «Татнефть» организовала стратегическую международную сессию культурологов, архитекторов и искусствоведов. Вместе они обсуждали концепцию развития Альметьевской картинной галереи. Планы строятся грандиозные: Альметьевск может получить уникальный объект уровня лучших галерей мира.

В нефтяной столице сложится целый культурный кластер

Директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин предсказывает: картинная галерея станет жемчужиной не только юго-востока республики, но и всего Татарстана. «Поэтому и приглашены ведущие эксперты, настоящие профессионалы этого дела, чтобы подсказать, как нам лучше реализовать этот проект», — отметил он. К обсуждению темы присоединился и начальник отдела планирования капитальных вложений УКС «Татнефти» Андрей Захаров.

Директор галереи Роза Минабутдинова показала гостям строительную площадку, на которой разместится галерея. «Место, где предполагается построить новое здание, очень хорошее, — отметил Сергей Куликов, музейный планировщик, руководитель проекта из компании «Новая земля». — Его окружают музыкальный колледж, художественная школа, краеведческий музей, неподалеку ДК «Нефтьче», что позволяет создать культурно-рекреационный кластер».

Разработчики представили варианты планировок, которые они разработали с учетом географии и геометрии участка.

Людей от искусства поддерживает большой бизнес

Во время сессии эксперты обсуждали то, какой будет новая галерея, какие программы в ней можно будет развивать. Они обсудили не только техническое задание на проект строительства, но и концептуальные моменты, ведь современная картинная галерея — это не только музейное пространство. Пока все говорит о том, что галерея станет не только высококлассным выставочным залом, но и настоящим культурно-­общественным центром, любимым местом встреч горожан и гостей Альметьевска. Огромную заинтересованность в этом выказывают генеральные спонсоры проекта.

«Приятно видеть энтузиазм людей не только от искусства, но и представителей больших организаций, занимающихся бизнесом, поддерживающих проект, потому что это не только престиж компании, но и престиж региона и города», — поделился впечатлениями Антонио Джезуа, доктор философии, руководитель научно-­методического отдела ГЦСИ РОСИЗО.

Нефтеград становится культурным центром

«Сегодня подняли все самые ключевые вопросы для того, чтобы этот музей был правильно выстроен с концептуальной точки зрения, функциональной и был действительно важной точкой притяжения для города», — отметила Екатерина Головатюк, архитектор, сооснователь бюро GRACE (Милан), руководитель проекта здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве (ОМА).

У Альметьевска есть крупный шанс стать лидером по обустройству городской среды в Поволжском регионе. Об этом говорит культуролог Анатолий Голубовский. Одним из инструментов развития нефтеграда становится новый масштабный проект картинной галереи, который поработает в том числе и на повышение качества жизни людей. Никита Выходцев, гендиректор архитектурной мастерской «Арканика», добавил:

— «Татнефть» меняет лицо города, чтобы людям не хотелось уезжать, чтобы молодые люди возвращались после учебы сюда, чтобы в городе была бы та же самая комфортная среда, как в Санкт-­Петербурге, Москве, Казани. Компания дарит городу другую культурную среду. И такой крупный проект, как галерея, должен быть событием не только для города, Татарстана, но и для всей России. Потому что галерей такого уровня в мире-то строится одна в год — не больше. Не говоря уж о России. Это исключительное явление.