Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн по иску «Татнефти»

Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании в пользу «Татнефти» $144 млн (основная сумма плюс проценты).

Иск подало Министерство юстиции Украины, пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Напомним, 28 февраля Арбитражный суд Ставропольского края потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн. Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года.

19 июня Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе это решение.

«Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.