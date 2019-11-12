«Татнефть» рассеяла сомнения людей по поводу строительства новой установки МАН

Общественные слушания по строительству установки МАН в Альметьевске признаны состоявшимися

Масштабный проект реконструкции Миннибаевского газоперерабатывающего завода в совокупности с обновлением факельной системы предусматривает снижение выбросов в атмосферу на 706 тонн в год. Об этом в ходе публичных слушаний по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) установки производства малеинового ангидрида (МАН) рассказали представители компании «Татнефть», а также разработчики проекта, в частности итальянец Антонио Иоско. Он заверил жителей Альметьевска в безопасности будущей установки и рассказал о полезных качествах выпускаемой продукции. Подробности — в материале «Реального времени».

Строительство установки МАН станет одним из этапов модернизации МГПЗ

В зале ДК «Иске Элмет» не было свободных мест, на общественные слушания по рассмотрению материалов ОВОС установки производства МАН записалось около 200 человек. До начала мероприятия собравшимся показали фильм о деятельности компании «Татнефть». На экране предстали ветераны нефтяной отрасли, которые рассказали о весомом вкладе компании в экологическую безопасность в регионе.

За последние 30 лет благодаря «Татнефти» был проведен целый ряд мероприятий, направленных на оздоровление воздуха, воды и почвы. Сегодня предприятие реализует уже четвертую масштабную экологическую программу. В нее вложено более 35 миллиардов рублей.

Нефтяники уменьшают количество вредных выбросов в атмосферу, занимаются сбором и очисткой сточных вод, снижают объем отходов.

Запланированные мероприятия позволят снизить выбросы на 59%

Первым докладчиком на публичных слушаниях стал начальник УТНГП Ильшат Шарипов. Он вспомнил историю развития Миннибаевского газоперерабатывающего завода и поселка Нижняя Мактама, что находится в 1 км от предприятия. На протяжении полувека жизнь в населенном пункте непрерывно связана с этим производством.

— В орбиту «Татнефти» МГПЗ вошел в 2002 году. И с этого момента модернизация на заводе ведется непрерывно, — напомнил Шарипов. — Всего в период с 2002 по 2018 годы по направлению капитальное строительство на ремонт и замену оборудования было потрачено порядка 14 миллиардов рублей. Все работы направлены на обеспечение надежной эксплуатации оборудования и улучшение экологической обстановки в регионе.

С 2014 по 2022 годы на модернизацию МГПЗ (вне обсуждаемого проекта) будет выделено порядка 16 млрд рублей. В комплексе запланированные мероприятия позволят снизить выбросы на 59%.

Следующий шаг — переработка нормального бутана в МАН

На слушаниях выступил руководитель проектного офиса «Татнефти» Сирень Сахапов.

— Я уроженец Альметьевского района, родился в 10 километрах от МГПЗ. Хорошо помню: вокруг нашего района и по всему юго-востоку Татарстана днем и ночью горели факелы, — вспомнил он. — Сейчас уровень переработки нефтяного газа с месторождений компании достигает 97%. Наши внуки уже не знают, что такое факельные установки, горящие круглые сутки.

Он рассказал, что следующим шагом «Татнефти» будет переработка выделяемого бутана в малеиновый ангидрид (МАН). Инвестиции в проект составят 6,6 млрд рублей, запуск производства в действующих границах предприятия запланирован на 2023 год.

— Возведение установки на данной территории — это модернизация технологической схемы МГПЗ и перераспределение технологических потоков, а не строительство химического завода, как почему-то ошибочно стали говорить. Вместо пожароопасного газа мы получим невзрывоопасное твердое вещество в виде чешуек, которые будут упаковываться в герметичные мешки по 25 кг для загрузки потребителям.

После этих слов Сирень Сахапов достал баночку малеинового ангидрида и высыпал себе на руку. Твердое вещество белого цвета привезли из Венгрии специалисты компании, посетившие за границей один из заводов по изготовлению МАН.

Он заверил собравшихся в безопасности продукта. По его словам, установку по переработке бутана в МАН планируется строить по современной итальянской технологии, разработанной компанией «КОНСЕР».

Установка по производству МАН безопасна

Представитель итальянской компании-разработчика Антонио Иоско говорил с собравшимися через переводчика. Он рассказал о технологическим процессе проекта и его влиянии на окружающую среду.

— На установке нормальный бутан превращается в МАН. Он служит сырьем для производства множества товаров, которые широко используются в повседневной жизни. Сейчас российские производители таких товаров импортируют МАН, потому что в России он не производится, — акцентировал внимание слушателей Антонио Иоско на экономической целесообразности возведения установки. — Воздействие на окружающую среду от новой установки будет минимальным. Очень низкий выброс СО2, не будет жидких стоков, твердых отходов.

Антонио Иоско добавил, что это будет первая в России установка по изготовлению малеинового ангидрида. Компания-лицензиар приложила все усилия, чтобы в проекте воплотились современные технологии и полученный ими опыт.

О процедуре оценки воздействия объекта на окружающую среду рассказала Ольга Гудкова, главный инженер проекта ООО «Оргнефтехимпроект» (организации, которая занимается разработкой установки):

— Результаты проведенных нами расчетов показали, что текущие значения концентрации веществ в воздухе не превышают ПДК — как для жилой, так и для рабочей зоны. После ввода в эксплуатацию установки МАН изменение этих показателей не прогнозируется. Проектная документация соответствует всем требованиям и нормам российского законодательства, — сообщила Гудкова.

40 млн рублей на благоустройство Нижней Мактамы

На публичные слушания пришли и жители Нижней Мактамы. Людей волновали проблемы школ, детских садиков, состояние дорог в поселке. Мактаминец Ильдар Багманов поинтересовался, что нефтяная компания планирует сделать для развития самого поселка:

— Жить вообще вредно, но нужно развитие, строительство. Без новых технологий и новых объектов никак, ведь это новые рабочие места и развитие. Я живу в километре от завода, но хочу, чтобы регион развивался. Но в последние 15 лет Нижняя Мактама обделена в инфраструктурном развитии и решении социальных проблем. Просим руководство «Татнефти» в рамках строительства этого производства обратить внимание на наш поселок.

Отвечал на этот вопрос директор благотворительного фонда «Татнефти» Ренат Мамин. Он продемонстрировал большую папку с пожеланиями, которые передали жители поселка:

— В этой папке собраны чаяния людей, их проблемы. Было очень много обращений по спортивному клубу «Родничок», там не было инвентаря для занятий боксом. Сегодня мы этот инвентарь поставили. Кроме того, наш генеральный директор лично побывал в школе номер 1, посмотрел в каком состоянии она находится, мы сделали для себя выводы. В 1 и 2 школах уже ремонтируются санузлы, туда завезут новые компьютеры, поступит оборудование и мебель для столовых.

Как стало известно во время публичных слушаний, в Нижней Мактаме построят бассейн, школу искусств, отремонтируют дороги. На улучшение инфраструктуры и социальной сферы «Татнефть» направила 40 миллионов рублей.

Заключительную речь по поводу строительства новой современной установки по производству малеинового ангидрида произнес главный инженер ПАО «Татнефть» Наиль Ибрагимов.

— Все мы живем в промышленной зоне. Всевышний нам дал огромное богатство в виде нефти, и все мы — и нефтяники, и учителя, и врачи — делаем одно дело государственной важности. Все мы — альметьевцы, и все мы за благоприятную экологическую обстановку, за развитие. Если хотим двигаться дальше, все можно решить только за счет производства. Если не будет дальнейшего развития, то и не будет возможности охранять окружающую среду в регионе, улучшать инфраструктуру в нашем городе, — подытожил Наиль Ибрагимов.

Диалог с жителями Альметьевска и Нижней Мактамы длился два с половиной часа. Все замечания и предложения, поступившие в этот вечер, организаторы мероприятия обещали взять к сведению, а ответы предоставить в течение месяца. В итоге общественные слушания были признаны состоявшимися.

