Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на обессоливании нефти, Шугурово, 1962 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 180-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

К концу 1960-х годов Татария вышла на уверенное первое место в СССР по добыче нефти. Скорость разворачивания нового нефтепромысла поражала воображение: скважины бурились одна за другой, постоянно наращивалась добыча, внедрялись революционные технологии, которые сейчас распространены по всему миру. До сих пор сибирские нефтяники говорят, что вся советская нефтедобыча развивалась благодаря татарским специалистам.

Еще в 1952-м в составе недавно рожденного объединения «Татнефть» организовали трест по добыче нефти и газа «Альметьевнефть», трест буровых работ «Альметьевбурнефть», тресты «Татнефтегеофизика», «Таттехснабнефть», «Татнефтепроводстрой». Нефтепромысел рос и развивался, в ТАССР строили новые города, обучали нефтяников, разрабатывали технологии.

На нефтепромыслах развернулось соцсоревнование: первый слет молодых нефтяников Татарстана устроили еще в 1953 году, и на нем поставили задачу бригадам соревноваться между собой в скоростях проходки. В том же 1953 году статус города получил поселок Альметьевск — сегодняшняя нефтяная столица Татарстана, а в 1955 году рабочий поселок Новая Письмянка стал городом Лениногорском.

Обвязка скважин, 1950-е — 1960-е годы

В 1956 году был создан Татарский нефтяной НИИ, в Альметьевск приехал консультационный пункт Московского нефтяного института — теперь это Альметьевский нефтяной институт. Кадры нужно было растить внутри нефтепромысла, и обучать — тоже. Именно поэтому ученые и преподаватели из Москвы налаживали здесь это профессиональное образование. В 1956-м «Татнефть» добыла уже 18 миллионов тонн и вышла на первое место в СССР!

Параллельно развивали газопереработку: попутный газ сжигался на факелах, и это была колоссальная трата ресурсов. Задачей было «обуздать» его и заставить течь по трубам в квартиры и дома жителей республики. Первая очередь Миннибаевского газобензинового завода была введена в строй в 1957 году.

Но столицей татарского нефтепромысла пока оставалась Бугульма. Здание нефтяного управления было скромным, как и сама Бугульма, но в нем творились поистине великие дела.

Здание НПУ «Бугульманефть», 1960-е

Между тем, молодой Лениногорск рос и развивался. Сюда приезжали сотни и тысячи специалистов — всем им нужно было где-то жить, учить детей, лечиться. Поэтому город развивался титаническими темпами. Нефтепромысел в Шугурово, где открыли легендарную третью скважину, положившую начало Ромашкинскому месторождению, был гордостью республики и всей страны.

Демонстрация в Лениногорске, 1960-е

В 1960 году рядом с Альметьевском были поставлены головные сооружения нефтепровода «Дружба», но пока по-прежнему весь нефтяной экспорт за пределы ТАССР шел по железной дороге.

Прямо на ходу разрабатывали новые технологии: например, в 1962 году на Зеленогорской площади Ромашкинского месторождения впервые испытали очаговое заводнение. Промышленное его внедрение начали с 1966 года, и за это группа ученых и руководителей «Татнефти» получила Ленинскую премию. В 1966-м орден Ленина получила и сама «Татнефть».

Закирзян Галиев и оператор Муксима Фахрутдинова у скважины №3

Людмила Губаева