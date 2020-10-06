Нижнекамцам пригрозили штрафами за нарушения антиковидных мер

В столице нефтехимиков усиливают меры профилактики заболевания коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Нижнекамске остается напряженной, поэтому в городе нужно усилить контроль за соблюдением мер безопасности. Но задача не наказать, а предупредить расслабившихся нижнекамцев, подчеркнули местные власти. Проблему подняли на традиционном еженедельном совещании в мэрии города. На встрече, где побывал и корреспондент «Реального времени», также обсудили вопросы реализации нацпроектов и снижения аварийности на дорогах.



Что дали городу нацпроекты

Нижнекамск на протяжении последних двух лет активно участвует в реализации различных нацпроектов. В рамках нацпроекта «Демография» были построены 4 детских сада, которые обеспечены ясельными группами, что позволяет матерям раньше выйти из декретного отпуска. Кроме того, начиная с этого года декретницы могут получить новую профессию, пройдя обучение в Центре занятости населения — на эти цели направлено 5 млн руб.

Благодаря нацпроекту «Образование» в новых жилых микрорайонах появились две школы, в которых обучаются 1 600 учеников. Помимо этого, федеральные средства направлялись на ремонт, материально-техническое обеспечение не только городских, но и сельских учебных заведений. Финансирование Нижнекамск получил и по направлению «Современная школа» — в его рамках две школы-интерната смогли обновить специализированное оборудование и другие цифровые устройства на общую сумму в 5 млн руб. В этом году еще 6 учебных заведения города по программе «Цифровая образовательная среда» получат ноутбуки, интерактивные комплексы и МФУ. 30 сентября в рамках программы «Кадры цифровой экономики» на базе «Кванториума» открылась мастерская «Цифра+", где 300 учеников от 11 до 18 лет смогут глубже изучать математику и информатику.

По проекту «Здравоохранение» городские больницы и районные ФАПы смогли обновить медицинское оборудование на общую сумму почти в 50 млн руб.: закуплены флюооромобиль, рентгено-компьютерный тамограф, многофункциональные кровати и аппараты ИВЛ.

30 сентября в рамках программы «Кадры цифровой экономики» на базе «Кванториума» открылась мастерская «Цифра+", где 300 учеников от 11 до 18 лет смогут глубже изучать математику и информатику. Фото e-nkama.ru

Пожалуй, одним из самых актуальных проектов для НМР является реализация проекта «Экология». Владимир Путин ставил задачу, чтобы к 2024 году в стране не осталось городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, а выброс загрязняющих веществ в атмосферу должен сократиться на 22%. Благодаря участию в нацпроекте Нижнекамск реализует два масштабных проекта: рекультивацию несанкционированной свалки возле села Прости и реконструкцию Красноключинской дамбы. В этом году от бытового и промышленного мусора очистят территорию свалки площадью более 36 тыс. кв. метров, а в 2021 г. — планируется провести эко-реабилитационные работы по очистке близлежащей реки и посадить на месте бывшей помойки деревья. Проект по капремонту дамбы призван стать проектом года в Нижнекамске. Его реализации город и район ждали не один год.

Что касается еще одного нацпроекта «Культура», то тут Нижнекамск участвует в трех направлениях: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Идет капремонт нижнекамской художественной школы №1, на что город получит порядка 40 млн руб. Также музыкальные школы получают музыкальные инструменты, учебные пособия на 7,5 млн руб. А при поддержке «Татнефти» город на базе молодежной библиотеки хочет создать современный культурный центр, где будут открыты различные курсы.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в городе была реконструирована площадь Победы, отремонтированы променады на проспекте Химиков и территория возле Татарского драмтеатра, завершается строительство 1-ой очереди экопарка в поселке Красный ключ.

Как отметил начальник ГАИ города Рустем Гарипов, количество ДТП за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го заметно снизилось. Фото e-nkama.ru

Самоизоляция улучшила статистику ДТП

В проекте «Безопасные и качественные автодороги» Нижнекамск принимает участие второй год. В 2019 году была построена дорога по ул. 30 лет Победы, капитально отремонтирована часть проспекта Химиков, привели в порядок еще часть автодорог. В этом году в рамках нацпроекта, наконец, дождался капитального ремонта проспект Шинников. Теперь комфортные условия на этой автодороге созданы не только для водителей, но и для пешеходов.

Что касается в целом ситуации на дорогах Нижнекамска, как отметил начальник ГАИ города Рустем Гарипов, количество ДТП за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го заметно снизилось: 190 случаев против 251, в ходе которых 8 человек погибли и 243 получили травмы. В целом в течение 2019 года на дорогах города и района погибли 17 человек.

Как свидетельствует статистика, среди ДТП преобладают столкновения (86 случаев), за ними идут наезды на пешеходов (58 случаев, из них на пешеходных переходах — 32), наезды на велосипедистов — на третьей строке (32 факта). Затем идут наезды на препятствия, опрокидывание и съезд с дороги.

Несмотря на ужесточение штрафных санкций пьяные водители — по-прежнему главный бич в ситуации с аварийностью. Так, по вине нетрезвых за рулем в 2020 г. совершено 13 ДТП, в которых погибли 2 человека, а 20 получили травмы различной степени тяжести. В ходе рейдов и работы постов ДПС к уголовной ответственности были привлечены 57 нижнекамцев.

Проведя анализ всех ДТП, ГИБДД Нижнекамска выявила 10 мест их концентрации. Чтобы снизить аварийность, на этих участках установили дополнительные светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения и «лежачие полицейские».

Хорошей новостью в отчете Нижнекамской ГИБДД стало снижение почти на 39% детского дорожно-транспортного травматизма: с начала года произошло 33 ДТП, в которых один ребенок погиб, и 34 получили травмы различной степени тяжести (за 9 мес. 2019 г. — 54 ДТП, 57 детей получили травмы).

По всей вероятности, причиной снижения числа аварий и других дорожный происшествий послужил режим самоизоляции, действовавший с марта по май, когда большинство горожан сидели дома. Но свою роль, подчеркнул Гарипов, играет и профилактическая работа, проводимая с детьми, а также меры административного воздействия.



«Там, где будут выявляться нарушения, игнорирование мер безопасности, административные воздействия будут применяться по всей строгости» — заключил Айдар Метшин. Фото e-nkama.ru

Задача — не наказать, а предупредить

Одним из актуальных вопросов на повестке дня остается эпидобстановка в связи с коронавирусом. Ситуация в городе стабильно напряженная: диагноз COVID-19 в период с марта по сегодняшний день поставлен 271 человеку (полностью выздоровел 261), жертвами нового опасного вируса стали 5 горожан. В целом за период эпидемии лечение в ковид-госпитале Нижнекамска получили 1 950 человек. В настоящее время на лечении находятся 120 пациентов, из которых пять — на системе ИВЛ. С первого октября количество коек в госпитале увеличили со 107 еще на 30.



По решению муниципального штаба с 30 сентября Роспотребнадзор и полиция усилили контроль за соблюдением профилактических мер. Так что рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции в магазинах или общественном транспорте возобновились. «Безусловно, задача — не наказать, а предупредить рост, но там, где будут выявляться нарушения, игнорирование мер безопасности, административные воздействия будут применяться по всей строгости» — заключил градоначальник Айдар Метшин.