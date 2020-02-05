В Альметьевске выбрали лучших для подготовки мастер-плана Степного Зая

В числе финалистов международного конкурса оказались и участники из Татарстана

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

В Альметьевске определили три консорциума, которым предстоит разработать концепцию развития территории Степного Зая, представив на выходе экологичные, современные и долгосрочные предложения. Работа над ними начнется после того, как архитекторы из Амстердама, Лондона, Эдинбурга, Москвы и Казани подробно обсудят в Альметьевске ТЗ для масштабнейшего не только по российским, но и по мировым меркам проекта, призванного активировать потенциально насыщенную природную территорию. Напомним, что партнером и спонсором конкурса выступает компания «Татнефть».

Фокус на молодежь и развитие

После обсуждения с жителями будущего территории Степного Зая в Альметьевске собрались эксперты, чтобы выбрать финалистов международного конкурса. Состав жюри оказался весьма солидным как по географии, так и по профессионализму и опыту работы. Лучших определили международный куратор конкурса, основатель Совета по экологическому строительству (RuGBC) Гай Имз, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Кудряшев и, конечно, инициаторы конкурса — глава района Тимур Нагуманов и заместитель генерального директора по капитальному строительству «Татнефти» Николай Глазков.

На помощь коллегам прибыл и десант из Москвы: в обсуждении принимали участие замначальника управления Архитектурного совета Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Глубокин и заместитель генерального директора Института экологического проектирования и изысканий Екатерина Самухина.

Открывая заседание экспертной комиссии, Гай Имз, будучи сам из Кембриджа, провел параллель между Альметьевском и своей родиной, увидев у них общие черты. Кстати, группа архитекторов из старинного города в восточной части Англии также пробовала свои силы в конкурсе, но, увы, из-за строгого отбора, несмотря на куратора-земляка, в финал не прошла.

Малым городам требуется создать определенные условия для развития, и именно на этом нужно сконцентрироваться Альметьевску

Продолжая, международный эксперт подвел к мысли, что если крупным городам привлечь кадры не составляет труда, то малым требуется создать определенные условия для развития, и именно на этом нужно сконцентрироваться Альметьевску.

«Малым городам нужны сильные факторы, чтобы сохранять молодежь, предоставлять им возможности для проживания. Также очень важны экология, развитие экономики, это два главных условия комфортной жизни»,— считает Гай Имз.

С местными специалистами и амбициозными задачами

Перед участниками конкурса поставлена просто беспрецедентная задача, ведь площадь проектирования составляет порядка 1 700 га. Здесь заместитель генерального директора Института экологического проектирования и изысканий Екатерина Самухина заметила, что в ее практике было участие в московском проекте площадью 500 га. А такие масштабы считаются крупными даже для столицы. Что уж говорить про нефтеград, где площадь проектирования более чем в три раза превышает московские крупные проекты.

Поскольку участники конкурса должны не просто подготовить мастер-план территории, но и вынести во главу угла ее природную составляющую, сделать из нее комфортное и популярное для жителей общественное пространство, жюри признало, что справиться с поставленной задачей могут только междисциплинарные команды. Как следствие — в финал прошли участники, объединившиеся в консорциумы.

Жюри потребовалось несколько часов, чтобы определить тройку финалистов

Сначала из 44 претендентов отбор прошли 16, после чего жюри потребовалось еще порядка двух часов, чтобы определить тройку финалистов. В итоге больше всего голосов получил консорциум под руководством московской команды IND ARCHITECTS, которая объединилась с известным бюро из Нидерландов Bureau B+B, английской компанией JTP Studios, московской командой «Найт Фрэнк» и казанским бюро «Архитектурный десант». В целом такой союз может дать хорошие результаты, учитывая опыт работы партнеров, уже реализованные проекты «Архдесанта» на берегу реки Зай и мировое лидерство Bureau B+B в строительстве объектов у воды с постоянной угрозой подтопления, что особенно актуально в случае с непредсказуемостью Степного Зая в половодье.

А вот двум другим сильнейшим командам: консорциуму под руководством московской франшизы немецкой фирмы «Обермайер» с участием «Кушман энд Вэйкфилд» и команде под лидерством «Ай Кью студия» с участием британских Graeme Massie Architects, AECOM, русско-британского бюро Adjoubei Scott-Whitby Studio и нашими соотечественниками из Alphabet City, жюри конкурса, по словам главы Альметьевска Тимура Нагуманова, посоветуют позвать к себе в команды татарстанских специалистов, которые помогут разобраться в местной специфике и поделятся наработанным опытом.

Нелегкая победа

Несмотря на сильные портфолио участников, заказчик в лице «Татнефти», учитывая амбициозность поставленных задач, строго оценивает всех конкурсантов.

Заместитель гендиректора по капитальному строительству ПАО «Татнефть» Николай Глазков отметил, что финалистам будет непросто доказать, что они лучшие

— Перед нами очень большая площадь с существующей экосистемой и инженерной системой. Насколько я понял по представленным портфолио, у коллег нет опыта в таких проектах. Сказать, что мы в восторге, я, к сожалению, не могу. Участники достойные, однако финалистам будет непросто доказать, что они лучшие,— резюмировал итоги отборочного тура Николай Глазков.

Впереди у всех трех команд установочный семинар для финалистов, после которого они должны будут сдать свои конкурсные предложения. Победителя международного конкурса объявят 27 апреля. Команды поборются за призовой фонд от «Татнефти» в размере 14,5 млн рублей. За первое место организаторы обещают 4 млн рублей, за второе — 2 млн рублей, а за третье — 1 млн рублей.

При этом генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов заявлял на пресс-конференции, что в случае неудовлетворительного результата компания может отказаться от первого призового места.

— Мы будем очень строги. И, если проект нас не устроит, вполне возможно, что господа претенденты останутся без одобрения. Нам нужно, чтобы это оказалось удобно, проект не вредил экологии, было красиво. Летом мы сплавлялись по Заю — реально красивая река! — сказал тогда председатель жюри конкурса.