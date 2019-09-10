Ходатайства «Татнефти» о покупке завода «СИБУР-Тольятти» и «Тольяттисинтеза» поступили в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайства «Татнефти» о покупке завода по производству синтетических каучуков «СИБУР-Тольятти» и индустриального парка «Тольяттисинтез».

Источник «Интерфакса», знакомый с ходом переговоров, заявляет: стоимость активов оценивается в диапазоне $150—200 млн.

В начале сентября «Татнефть» и «СИБУР» объявили, что заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

Подробнее о сделке — в материале «Реального времени».