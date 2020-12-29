Производитель сельхозтехники из орбиты «Татнефти» хотел на рынок Египта, но обанкротился

Лениногорская сельхозтехника, которая могла бы оказаться в Египте

Лениногорский производитель сельхозтехники ООО «Агроидея» признан судом банкротом. На минувшей неделе прошло первое собрание кредиторов, основным (и единственным внесенным в реестр) из которых является «Татнефть» — ее требования составляют свыше 250 млн рублей. «Татнефть» также является основным собственником компании — на 51% через ООО «Татнефть-Актив» и еще на 12,74% через «УК Алабуга-2. Нефтехимия».

«Агроидея», как сказано на ее сайте, появилась в 2004 году на базе реконструированных цехов бывшего «Лениногорского Агрегатно-Механического завода». Еще с тех периодов компания находится «под крылом» «Татнефти» — ее совладельцем, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с разной долей была «УК Алабуга-2. Нефтехимия» — управляющая компания для двух индустриальных парков, «Идея-Юго-Восток» и «Алабуга-2. Нефтехимия». Как пишут СМИ, «Агроидея» являлась якроным арендатором технопарка «Идея — Юго-Восток».

В числе производимых «Агроидеей» сельхозмашин было оборудование для кормозаготовки, посевная техника, машины для внесения удобрений и для транспортировки, а также для орошения. Последняя выходила под маркой IRRIGREAT — одноименная компании принадлежит оставшаяся доля в «Агроидее», также она занималась реализацией техники под своим брендом. С 2015 года эта техника поставлялась, в том числе, для госкомпании «РосАгроЛизинг». Связаться по номерам «Ирригрейта» с руководством компании и ее бенефициаром Виталием Дмитриевым в ходе подготовки материала не удалось.

Кроме того, как сообщал в 2017 году тогдашний глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов, «Агроидея» производила технику для программы технической модернизации для районов нефтяной зоны. В 2019 году «Агроидея» подала заявку на резидентство в новую ОЭЗ «АлмА».

Были у компании и международные амбиции: так, в феврале 2019 года стало известно, что «Агроидея» намерена зайти в создаваемую Российскую промышленную зону на севере Египта.

Многомиллионные убытки и невыплата зарплаты

За последние годы выручка компании колебалась от 74-75 млн рублей в 2015-2016 гг. до 220 млн рублей в 2017 году и 96 млн рублей в 2018 году. Вместе с тем, все эти годы компания фиксировала убытки: от 11,7 млн рублей чистого убытка в 2015 году до рекордных 109,4 млн рублей в 2019 году.

Также в 2020 году прокуратура Татарстана сообщала о фактах невыплаты работникам «Агроидеи» заработной платы в размере свыше 12 млн рублей. В июле 2020 года компания рассчиталась по зарплате, однако уже в декабре стало известно, что 42-летний директор компании пойдет под суд по обвинению в невыплате зарплаты — при этом обвиняемый вину не признавал.

Долги копились уже несколько лет

В июле 2020 года, по данным ЕГРЮЛ, была запущена процедура ликвидации компании. Вместе с этим «Татнефть» через Арбитражный суд Татарстана начала взыскивать с компании долги — наиболее крупный иск составил 246 млн рублей. В документах суда сказано, что долг образовался по договору займа на 200 млн рублей, которые компания должна была вернуть к 2017 году, но из которых возвратила лишь 2 млн рублей. При этом «Агроидея» в суде иск признавала.

Банкротства же «Татнефть» потребовала уже через «УК Алабуга-2. Нефтехимия» — из документов суда следует, что у «Агроидеи» тянется долг по аренде в размере около 18 млн рублей. В одном из решений арбитража по взысканию этих долгов упоминается: еще в 2017 году, когда УК указало на просрочку по аренде, «Агроидея» сослалась на тяжелое финансовое положение и попросила принять в счет оплаты сельхозтехнику. В итоге по иску УК суд признал компанию банкротом.

Бывший директор «Агроидеи» Анатолий Важов не стал комментировать причины банкротства компании. «Реальное время» также направило запрос о причинах банкротства «Агроидеи» в пресс-службу ПАО «Татнефть».

Александр Артемьев