«Регуляторная гильотина» сослужила медвежью услугу промбезопасности Татарстана

И что мешает «Татнефти» и «Татэнерго» заменить металлические трубы на пластиковые

Бизнес требует снижения количества проверок, но не готов обеспечивать безопасность у себя. «Регуляторная гильотина», вследствие которой Ростехнадзор в разы снизил число норм и требований к производствам, вовсе не привела к желанию компаний вкладывать собственные средства в соблюдение ТБ у себя, не говоря уже про замену изношенного оборудования. Об этом на расширенной коллегии рассказал и. о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов. Чтобы улучшить ситуацию с промбезопасностью, «Татнефть» и «Татэнерго» попросили разрешить использовать у себя пластиковые трубы вместо металлических — но пока у надзорных органов нет на это разрешительных норм, а на российском рынке нет подходящих труб.

«Авось пронесет, — думают»

В 2020 году, несмотря на общее снижение активности надзорной деятельности, специалисты Ростехнадзора выявили 3 тысячи предпосылок к авариям. Об этом рассказал на расширенном совещании Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и. о. руководителя Родион Карпов. Всего на 3 700 предприятиях, которые мониторит надзорный орган, прошло 6,5 тыс. проверок промышленной безопасности. Нарушений нашли 37 тысяч.

Нашли 3 тысячи нарушений на 485 объектах чрезвычайной опасности. Подавляющее большинство несоблюдения норм зафиксировали на обычных предприятиях, где нет особо опасных объектов — именно на них в 2020 году случилось 62% аварий и 70% несчастных случаев. Главным образом — из-за несоблюдения правил техники безопасности и «человеческого фактора». Но часто причиной становилось и изношенное оборудование.

Проблема в том, объясняет Карпов, что с 2013 года Ростехнадзор не может проводить проверки на предприятиях с четвертым классом опасности (то есть на большинстве предприятий) — а сами компании, избавившись, как они говорили, от «административной ноши», вовсе не озаботились обеспечением безопасности у себя.

На 3 700 предприятиях, которые мониторит надзорный орган, прошло 6,5 тыс. проверок промышленной безопасности. Нарушений нашли 37 тысяч, сообщил Карпов. Фото: tatarstan.ru

— Авось пронесет, думают. Бизнес требует снижения проверок, но не готов обеспечивать безопасность, — отметил глава приволжского Ростехнадзора. — Работа наших инспекторов вовсе не подменяет работу ответственных за безопасность на предприятиях!



Карпов раскритиковал руководителей бизнеса: часто они не могут правильно подготовить даже минимальный пакет документов на получение лицензии на опасные объекты.

Ростехнадзор получил в прошлом году 349 заявлений на такое лицензирование, но удовлетворить смог только 121.

А из 25 тысяч рассмотренных экспертиз по промбезопасности 23% отказался регистрировать.

По 2 792 заявлениям на регистрацию опасных объектов приняли только 34% положительных решений.

Комментируя реализующуюся сегодня «регуляторную гильотину» (отказ от избыточных и устаревших законов и норм) Карпов констатирует: законодатели предполагали, что предприятия сами будут заинтересованы в безопасности своих работ у себя. Но в прошлом году отчет о производственном контроле в 2020 году представили лишь 76% организаций. И даже эти отчеты показывают «формализм» на местах. Предприятия совершенно не хотят выявлять у себя нарушения, особенно требующие финансовых вложений. При этом в результате действия «регуляторной гильотины» только в прошлом году было отменено 219 нормативных актов, а на их место введено лишь 74.

Снижение давления на бизнес, увы, не привело к самостоятельному обеспечению безопасности этим самым бизнесом, констатировал спикер.

Олефиновый комплекс НКНХ, «Танеко» и трасса М-12 — президент РТ назвал ключевые проекты для Татарстана

Итоги совещания подвел президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что соблюдение требований промышленной безопасности имеет высокую значимость в силу развития промышленности в республике.

Итоги совещания подвел президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

— Татарстан — индустриально развитый регион РФ, находится на четвертом месте по объемам промпроизводства, на шестом — по объему инвестиций в основной капитал, по строительству. Для нефтегазохимического комплекса 2020 год стал особенно трудным. Ограничительные меры, введенные практически всеми странами, привели к значительному снижению спроса на нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. Несмотря на это, нам удалось продолжить реализацию масштабных инвестиционных проектов на предприятиях нефтедобычи, нефтепереработки, нефтегазохимии, машиностроения, на объектах транспортной инфраструктуры. Данные проекты — наши основные точки роста, залог дальнейшего социально-экономического развития республики, — заявил он.

По словам Рустама Минниханова, два ключевых для республики проекта не могли бы реализовываться без соблюдения мер безопасности и работы самого Ростехнадзора. Ведь именно в 2020 году в установленные сроки удалось запустить новые производства на комплексе «ТАНЕКО», и продолжилась реализация стратегического для Татарстана проекта по созданию нового олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме». Третий важный проект, на котором власти РТ тесно сотрудничают с надзорным органом — строительство новый трассы М-12.

— В то же время, несмотря на принимаемые меры, в 2020 году произошло в Татарстане 13 аварий, в которых погибли 10 человек. Управлению Ростехнадзора, совместно с руководителями предприятий, прокуратурой необходимо проанализировать каждую аварию, чтобы исключить подобные происшествия в дальнейшем, — заявил президент РТ.

Два ключевых для республики проекта не могли бы реализовываться без соблюдения мер безопасности и работы самого Ростехнадзора. Фото: Максим Платонов

«Татнефть» и «Татэнерго» хотят пластиковые трубы, но с этим проблемы

Но есть претензии и у бизнеса. Он, в свою очередь, пожаловался на недостаток необходимых законодательных норм. На эту тему высказался, например, руководитель структурного подразделения «Татнефти» «Татнефть — Добыча» Рустам Халимов. Он напомнил, что в минувшем году в рамках соблюдения соглашения с ОПЕК компания вынуждена была снизить добычу на 10 тысяч тонн в сутки. И поэтому в «Татнефти» в 2020 году сконцентрировались на повышении эффективности и снижении издержек. Для этого компания подала в Ростехнадзор 37 своих предложений по «регуляторной гильотине».



Но нужно не только ликвидировать устаревшие избыточные требования, отметил Халимов, но и вводить необходимые новые. Например, можно было бы разрешить нефтяникам использовать композитные трубы вместо металлических — это снизило бы аварийность и выбросы парниковых газов. Однако эти трубы «Татнефть» не вправе сегодня использовать как раз из-за отсутствия нормативной базы.



Вопрос по пластиковым трубам поднял на совещании и гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев. Для начала он озвучил не очень оптимистичные цифры. Из 2 506 км тепловых сетей, состоящих на балансе энергокомпании, почти 700 км (30%) — это металлические трубы, которым больше 20 лет. Мало того, «Татэнерго» в последние 5 лет вынуждено было принять на баланс и 135 км чужих тепловых сетей. Ранее они принадлежали компаниям, которым стало экономически нецелесообразно держать их на своем балансе, поэтому тепловые сети были выведены из оборота предприятий. И часть этих труб тоже изношена.

— Несмотря на наши инвестиции в модернизацию сетей — 1,2 млрд рублей в 2019 году, 1,3 млрд рублей в 2020-м и 1,6 млрд рублей в 2021-м — этого все равно мало! Вдобавок еще мы наблюдаем резкий рост стоимости металла, а значит, и труб. Мы сегодня меняем всего 2-3 процента наших труб из 2,5 тыс. км сетей. Хотелось бы, чтобы ФАС, например, повлияла на сдерживание цен на металл, иначе мы не сможем даже ремонтировать запланированные объемы! — пожаловался Хазиев.

Раузил Хазиев озвучил не очень оптимистичные цифры. Из 2 506 км тепловых сетей, состоящих на балансе энергокомпании, почти 700 км (30%) — это металлические трубы, которым больше 20 лет. Фото: tatgencom.ru

По его словам, «Татэнерго» тоже были бы выгодны — особенно на фоне подорожавшего металла — пластиковые трубы. Подошли бы особые полимерные изделия. Но в России таких не производят — те, что у нас делают, нельзя эксплуатировать при температуре выше 115 градусов.

— Трубы такие этого не выдерживают. Хотелось, чтобы в России появились отечественные полимерные трубы, рынок же огромный. Только нашей компании нужно поменять 700 км труб! — воззвал к производителям Хазиев.