Лучшие социальные инициативы получат гранты «Татнефти» уже в июне

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» / фото с награждения в 2019 году

«Татнефть» начала выплачивать гранты 163 победителям конкурса благотворительного фонда компании. В этом году призовой фонд в размере 64 миллионов рублей распределят дистанционно, поскольку пандемия внесла свои коррективы, в результате чего было принято решение отложить торжественную церемонию награждения победителей.

Лучшие инициативы

Благотворительный фонд «Татнефть» в пятый раз провел конкурс на соискание грантов для поддержки социальных и просветительских инициатив в регионе. Жюри рассматривало проекты участников в восьми номинациях: «Защита уязвимых слоев населения», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Здоровый образ жизни и туризм», «Наука, образование и просвещение», «Культура и искусство», «Сохранение исторического наследия», «Охрана окружающей среды и защита животных» и «Молодежные проекты».

Подать заявку до 31 января могли как совершеннолетние физлица, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие виды деятельности, прописанные в правилах конкурса.

Всего в этом году на конкурс заявились 924 участника, но приняты были не все заявки — 52 из них отклонили из-за несоответствия его положению. Оставшиеся заявки по восьми номинациям рассмотрели эксперты, которым было необходимо оценить проекты по балльной шкале.

— Каждую заявку оценивали до четырех экспертов. Эксперты выставляли баллы, сумма которых учитывалась при подведении итогов. На рассмотрение грантового комитета были допущены те заявки, которые набрали не менее 50 баллов из 100. По итогам экспертной оценки были отобраны 163 заявки на общую сумму около 64 миллионов рублей, — отметил директор благотворительного фонда Ренат Мамин.

Гранты — сейчас, праздник — потом

В прошлые годы выбор победителей конкурса и в последующем их чествование проходили в режиме офлайн. Однако на этот раз организаторы приняли решение определить финалистов дистанционно.

— Принимая во внимание, что в Татарстане проводится поэтапное снятие ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса, организаторами конкурса было предложено провести заседание грантового комитета и подведение итогов в заочной форме, а выплаты произвести в июне 2020 года, что, на наш взгляд, позволит серьезно поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу, — пояснил Ренат Мамин.

В свою очередь, торжественную церемонию награждения отложили до стабилизации обстановки и полного снятия ограничительных мер.