Как в «Татнефти» появился один из самых мощных компьютеров в мире и прообраз интернета: история цифровизации нефтяной компании

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Секретная сделка по покупке в начале 70-х годов американского суперкомпьютера и настройка сети, которая связала нефтяников по всему СССР, став прообразом интернета, — к 70-летнему юбилею ИТ-блока «Татнефти» вспоминаем моменты истории, которые определили развитие всей отрасли и самой компании.

Контекст истории



Важное событие не только для нефтяной отрасли Советского Союза, но всего мира — 8-й Мировой нефтяной совет впервые проходил в СССР летом 1971 года. Организационный комитет возглавлял Валентин Шашин, выходец из «Татнефти», к тому моменту уже министр нефтяной промышленности СССР. Делегатами конгресса, проходившего с 13 по 18 июня 1971 года в Москве, стали около пяти тысяч представителей 58 стран мира. И, разумеется, организаторы использовали площадку мероприятия для масштабной презентации достижений и перспектив нефтяной и газовой отраслей СССР.



Руководство партии возлагало на форум большие надежды. Незадолго до проведения конгресса, в конце 60-х годов, нашли Самотлорское месторождение нефти в Западной Сибири, на Ромашкинском месторождении продолжали наращивать добычу: в СССР стремились увеличить экспорт нефти за рубеж в обмен на валюту.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

ЭВМ на службе нефти

Летом 1971 года в СССР собралась мировая элита нефтяной науки и смежных дисциплин. Конгресс проходил неделю, но многие специалисты решили задержаться и лично побывать на месторождениях в Баку, Сибири и в ТАССР. Показать советскую нефтяную промышленность во всей красе и заинтересовать иностранных инвесторов — это была одна из задач нефтяного форума. Не менее важная — ознакомиться с иностранными достижениями. Одно из них, презентованное на мероприятии, заинтересовало советских нефтяников.



Доклад ученого С.Ф. Берка из правительства Канады был посвящен работе «Системы обработки геологических данных, основанных на применении вычислительных машин». Выступление это спровоцировало бурные обсуждения в среде партийных лидеров и верхушки советских нефтяников. А итогом дискуссий стало решение о покупке в США самого мощного компьютера того времени — Burroughs В6700.



К нему можно было подключить до 40 линий передачи данных и 20 каналов ввода-вывода, таких как карты, ленты и диски. Для повышения надежности и доступности системы в ЭВМ было что-то вроде нынешнего «общего диска».



Он состоял из обменника, позволяющего установить одинаковые физические диски на несколько процессоров одновременно, и блока блокировки записи (еще одно общее периферийное устройство), который ОС использовала для поддержания блокировки записи в дисковых каталогах и пользовательских файлах. Так, с помощью этого компьютера можно было иметь одну машину, которая бы обращалась к периферийным с одной и той же базой данных.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Секретная сделка

Проходила сделка по покупке компьютера в обстановке секретности. В СССР было решено не освещать это событие вообще, а на Западе информация была, но минимальная. The New York Times от 2 ноября 1972 года сообщила, что американцы через финских посредников продали «Барроуз» советским нефтяникам за $2,3 млн, по нынешним меркам этот компьютер стоил бы 17—18 млн долларов.



Суперкомпьютер установили в Москве, в главном вычислительном центре, к нему были подключены все машины, находящиеся во всех 23 нефтедобывающих объединениях СССР. Под №1 была «Татнефть».



Абрамова Наталья, апрель 1977 года, субботник. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть». Реклама. Токен: Pb3XmBtzswmZooMuvieRJTJxeQzfuDaKoqaeAak

Прообраз интернета в «Татнефти»: как создали Сеть для нефтяников

Первые опытные передачи данных через компьютер «Барроуз» начались в «Татнефти» в 1974 году. Со всех месторождений стекалась информация сразу в Министерство нефтяной промышленности, где готовились ежедневные отчеты для ЦК партии с полным учетом по добыче нефти и закачке воды, ПРС, КРС и т.д. Самые быстрые технические решения для начала 70-х: данные обрабатывались и набивались на восьмидорожковую перфоленту. Таким образом, с помощью главного компьютера можно было «разговаривать» со всеми 23 нефтяными месторождениями. Сейчас эту связь можно назвать прообразом интернета и ВКС. Работали на ЭВМ «Барроуз» Юрий Белоусов — главный инженер, Борис Сазонов — программист, и бессменный оператор ЭВМ Наталья Абрамова, сообщает газета «Нефтяные вести».



Опыт был очень важный: работа с одним из самых мощных суперкомпьютеров того времени, изучение его архитектуры дали толчок для конструкторской мысли внутри страны, привели к работе над нашими ЭВМ. В итоге американские компьютеры в нефтяной промышленности, да и в других отраслях тоже были вытеснены большими ЭВМ семейства «ЕС ЭВМ» — первыми советскими суперкомпьютерами.

