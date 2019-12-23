«Татнефть» построит роддом в Альметьевске: компания провела общественный совет по здравоохранению

В ходе открытых обсуждений Наиль Маганов пообещал выделить общежитие Альметьевскому медколледжу и подумать о реконструкции альметьевской ЦРБ

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Татнефть» построит в Альметьевске новый роддом, не уступающий РКБ по уровню оснащения и комфортабельности для рожениц. Нефтяная столица станет пилотным регионом проекта цифровизации медицины в РТ. Местному медколледжу уже к 1 сентября отойдет недавно отремонтированное общежитие Нефтяного института, а стационар центральной районной больницы Альметьевска, находящийся в плачевном состоянии, может рассчитывать на финансовую помощь в реконструкции и строительстве нового корпуса. Такие решения озвучил в ходе первого заседания общественного совета по вопросам здравоохранения Альметьевского района гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Подробнее о самых горячих обсуждениях и главных обещаниях нефтяников медикам — в репортаже «Реального времени».

«Надо вовлекать общество и направлять финансирование на целевые задачи, понятные всем»

В минувшую пятницу компания «Татнефть» на площадке своего Корпоративного университета в Альметьевске провела первый общественный совет по вопросам развития здравоохранения в районе. Помимо топ-менеджмента «Татнефти», обсудить наиболее острые вопросы отрасли были приглашены руководители и врачи ключевых медицинских центров города, журналисты и блогеры, освещающие социальную проблематику. Возглавил совет лично генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

— Сегодня мы дошли до такого уровня понимания, что принимать решения только своими силами не совсем правильно. Надо вовлекать общество, разговаривать о наших проблемах и возможных путях их решения и направлять финансирование уже на целевые задачи, понятные всем, — подчеркнул глава «Татнефти», рассказывая об идее организации открытых обсуждений. Маганов добавил, что «Татнефти» удается приниматься за социальные инициативы благодаря поддержке председателя совета директоров компании и президента Татарстана Рустама Минниханова.

К слову, только за последние годы сумма инвестиций нефтяников в закупку оборудования для больниц всего юго-востока Татарстана превышает сотни миллионов рублей: средства направлялись на модернизацию Альметьевской детской городской больницы, филиал республиканского онкодиспансера, а также оснащение рентгенохирургической и нейрохирургической операционных построенной медсанчасти «Татнефти». Только в 2019-м компания приобрела 14 квартир для приглашенных в Бавлы и Альметьевск квалифицированных врачей.

По словам Головиной, с 2014 года в Альметьевском районе наметился устойчивый тренд снижения смертности населения, за последние пять лет уровень упал на 13%

Расширение центральной районной больницы и создание отделения токсикологии

Основной доклад на общественном совете представила руководитель управления здравоохранения Альметьевска Вера Головина. По словам специалиста, с 2014 года в Альметьевском районе наметился устойчивый тренд снижения смертности населения, за последние пять лет уровень упал на 13%. Основным вызовом сегодня остается качество оказания медицинской помощи.

— Лицом любого района являются центральная районная больница и родильный дом. <…> Стационар ЦРБ, в котором ежегодно помощь получают более 10 тысяч человек, требует сегодня не просто проведения капитального ремонта, а полной реконструкции с увеличением площадей и оснащением современным медицинским оборудованием, — заострила внимание специалист.

— Вопрос по ЦРБ есть, не дело людей в таких условиях лечить. Не должно быть такого, это недостойно. Что касается финансирования, давайте рассмотрим вопросы участия компании «Татнефть» — от вас [администрации Альметьевска] ждем проектов, расчетов, — обратился Наиль Маганов к Вере Головиной уже по завершении ее доклада.

Акушерская, гинекологическая и педиатрическая помощь населению всего района сегодня оказывается в объединенной детской больнице, в составе которой есть перинатальный центр и детский стационар, при этом здание роддома 1955 года постройки имеет 100%-ный износ

«Татнефть» построит Альметьевску новый роддом

Не менее насущным для Альметьевска остается вопрос состояния родильного дома. Акушерская, гинекологическая и педиатрическая помощь населению всего района сегодня оказывается в объединенной детской больнице, в составе которой есть перинатальный центр и детский стационар, при этом здание роддома 1955 года постройки имеет 100%-ный износ. С 2017 года в Альметьевске фиксируется уменьшение числа родов: 13% беременных женщин предпочитают рожать в Набережных Челнах или Казани.

Тему поддержала и альметьевский инстаграм-блогер, мама двоих детей Алиса Полевская.

— Возвращаться в роддом хочется, но не в альметьевский. Поэтому вторые роды были уже в Казани. Все анализы, все крупные УЗИ проходили в Казани, потому что в Альметьевске нет. Мужчинам тяжело понять это все, но нам уже на последних сроках, на последних неделях тяжело передвигаться. Врач тоже переживал, мне пришлось за месяц до родов поехать в Казань и жить там. Условия в РКБ, конечно же, лучше, про питание вообще не хочется говорить, — вздохнула девушка. — Хочется за третьим ребенком не ехать в Казань…

Решение появилось мгновенно. Маганов рассказал, что его дети родились в Альметьевске и уже тогда говорили о том, что городу нужен новый роддом. Откладывать решение вопроса уже невозможно.

— Роддом Альметьевску нужен, и нужен уже давно. Строить, несомненно, будем. Роддом должен быть самым современным, с наилучшим оснащением и с перинатальным центром, и, конечно, он должен быть доступен для всего населения не только Альметьевска, но и юго-востока — там, где традиционно работает «Татнефть», — озвучил позицию компании Наиль Маганов.

Строить, несомненно, будем. Роддом должен быть самым современным, с наилучшим оснащением и с перинатальным центром, и, конечно, он должен быть доступен для всего населения не только Альметьевска, но и юго-востока

Заместитель генерального директора «Татнефти» Ринат Шафигуллин добавил, что в новом роддоме стоит также расположить центр планирования семьи. Менеджеры «Татнефти» обозначали сроки строительства — 1,5—2 года, то есть новый родильный дом может быть запущен в Альметьевске до конца 2021-го.

Кадровый вопрос: квартиры для приезжих врачей и общежития для студентов медколледжа

Обеспеченность врачами в Альметьевском районе сегодня составляет лишь 28,9% на 10 тысяч населения, и это вызов, который пока не удается решить в необходимом объеме, признали на заседании совета. В 2019 году на работу в медцентры района пришли 76 врачей, но увеличивается и количество уезжающих.

— Одно из перспективных направлений — целевое обучение студентов от района. Есть предложение организовать медицинскую группу детей из Альметьевска в мединституте. Из муниципального бюджета выделяются средства на оплату обучения студентов по программе 50/50. Мы просим вас в 2020 году предусмотреть средства для 10 первокурсников, — обратилась Головина.

С другого ракурса поддержала тему кадров директор Альметьевского медицинского колледжа Диляра Бешимова. Сегодня в колледже обучаются 950 студентов, а вместе со слушателями цифра достигает 1100, между тем здание, которым учебное заведение располагает, изначально было рассчитано на 350—400 человек. Колледж остро нуждается в площадях.

«Мы готовы принять еще больше студентов, но в рамках имеющегося корпуса не можем», — озвучила проблему Бешимова

— Мы готовы принять еще больше студентов, но в рамках имеющегося корпуса не можем. Второй вопрос: наши студенты — на 60% приезжие, а мы имеем общежитие, которое построено в 1962 году, в нем ни разу не было капитального ремонта, на сегодняшний день в нем проживают 120 человек. У нас дефицит. Мы, учитывая важность качества подготовки и то, что порядка 50% наших выпускников остается в Альметьевске, хотели бы попросить рассмотреть возможность решения данных вопросов, — озвучила проблему Бешимова.

Посовещавшись со своими заместителями, Наиль Маганов, пообещал решить вопрос с общежитием для колледжа уже к 1 сентября 2020-го. Глава «Татнефти» напомнил, что в городе строится большой кампус, куда компания намеревается «переселить» Альметьевский нефтяной институт. На территории строящегося комплекса 1 сентября откроется новое общежитие на 1000 мест, куда переедут студенты института, а прежняя общага освободится.

— Они будут переселяться из своих общежитий. Мы их отремонтировали года два назад, они приличные. Давайте мы посмотрим и передадим их вам. Более того, если вы говорите об учебном корпусе, там есть рядом учебный корпус Альметьевского нефтяного института, надо посмотреть, может быть, его тоже передать училищу. Он большой, там есть спортивные залы, лаборатории, библиотека. Давайте так, запишем, вопрос за нами, мы с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] поговорим, а в понедельник подпишем, — заключил Наиль Маганов.

Пообещал глава «Татнефти» и расширить служебный «квартирный фонд», который компания формирует для врачей в Альметьевске. Временно проживая в этих квартирах, иногородние специалисты смогут дождаться выделения жилья по программам социальной ипотеки.

На сегодняшний день ежегодно в учреждении проводятся более 1000 коронарографий, 200 операций на сердце в условиях искусственного кровообращения и порядка 100 операций на магистральных сосудах

Медсанчасть нуждается в службе кардиореанимации — Минздрав пока помочь не может

Взяв слово, главврач медсанчасти «Татнефти» Гульсина Шамсеева напомнила участникам дискуссии о статусе ее учреждения — пионера республики в части лечения сердечно-сосудистых заболеваний и проведения кардиохирургических операций. На сегодняшний день ежегодно в учреждении проводятся более 1000 коронарографий, 200 операций на сердце в условиях искусственного кровообращения и порядка 100 операций на магистральных сосудах.

— Мы можем оказывать больший объем услуг технологичной медицинской помощи пациентам по направлениям сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии при соблюдении условий, одно из которых — создание отдельной специализированной службы кардиореанимации, а также создание отдельной функциональной структуры отделения нейрохирургии. У нас есть кадровый вопрос — в основном по специалистам первичного звена. Техника есть, но нужны врачи.

Гульсина Шамсеева вышла с предложением увеличить число горожан, приписанных к медсанчасти. Сейчас больница обслуживает 28 тысяч человек по полисам ОМС, есть возможность принять еще 15 тысяч человек, что разгрузит другие поликлиники города.

Гульсина Шамсеева вышла с предложением увеличить число горожан приписанных к медсанчасти

В Альметьевске апробируют электронные медкарты

С интересным предложением к «Татнефти» и присутствующему на совете главе Альметьевского района Тимуру Нугуманову обратился первый замглавы Минцифры РТ Булат Исмагилов. Он провел краткую презентацию программы, позволяющей аккумулировать медицинские данные о пациенте и с его согласия по запросу врача предоставлять в любое медучреждение, частное или государственное, а также распределять пациентов из загруженных медучреждений в свободные для уменьшения очередей на прием к специалистам.

К разработке ПО министерство приступит в ближайшее время. Исмагилов предложил Альметьевскому району стать пилотным районом внедрения инновации. Изучив презентацию, Наиль Маганов напомнил, что подобный проект уже работает в «Татнефти», компания не первый год переводит медицинские досье сотрудников в «цифру», и предложил Минцифре вести дальнейшие разработки совместно.

Пока ПО будет готовиться, «Татнефть» запустит в Альметьевске единый кол-центр медицинских услуг в городе. По одному номеру можно будет записаться к врачу или получить справочную информацию. Только это одно решение способно сократить очереди в больницах и значительно улучшить эффективность оказания медицинской помощи.

Отделение рассчитано на 15 тысяч сеансов лучевой терапии и 550 пациентов в год, нефтяниками в проект было вложено свыше 200 млн рублей, напомнил Сергей Карамаликов

«Татнефть» проверит ход строительства отделения радиологии для онкоцентра Альметьевска

В Альметьевске заканчивается ремонт отделения паллиативной помощи РКОД, профинансированный «Татнефтью» на общую сумму порядка шести млн рублей, а также продолжается затянувшееся строительство радиологического корпуса РКОД на 2,2 тысячи «квадратов». Отделение рассчитано на 15 тысяч сеансов лучевой терапии и 550 пациентов в год, нефтяниками в проект было вложено свыше 200 млн рублей, напомнил в ходе финального выступления главный врач Альметьевского филиала Республиканского онкодиспансера Сергей Карамаликов. Корпус предполагалось запустить к сентябрю 2019-го, однако сроки сдвинулись.

— О корпусе радиологии — я уже сказал, почему мы начали поддерживать это. Все эти страхи и фобии о том, что у нас в Альметьевске все очень плохо, да вообще на востоке очень плохо… Нехорошо. Но лучше, чем рядом, лучше, чем в других районах, и на то есть объективная статистика. Мы начали заниматься затем, чтобы лучшую статистику еще улучшить, — заявил Маганов и добавил, что ключевой вопрос — это раннее выявление. Люди должны по другому относиться к диспансеризации и к своему здоровью. В Альметьевске есть все возможности для ранней диагностики онкозаболеваний, но люди должны сами стремиться быть здоровыми.

В завершение темы онкологии представители «Татнефти» заявили, что готовы передать Минздраву РТ один из своих санаториев, который мог бы принимать людей, которые побороли рак. Онкобольным зачастую противопоказаны процедуры в обычных санаториях, а специализированного учреждения для них нет. «Татнефть» готова помочь с оснащением и содержанием подобного объекта. Слово осталось за профильным министерством.

Резюмировал трехчасовые обсуждения Наиль Маганов, признав практику общественных советов полезной и плодотворной, а также анонсировав запуск подобных по формату встреч, посвященных образованию, экологии, благоустройству, в новом, 2020 году.