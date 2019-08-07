«Татнефть» продолжает разгонять капитализацию: 100% чистой прибыли уйдет на дивиденды

Компания собралась выплатить акционерам еще 93,3 млрд рублей дивидендов, повысив доходность по акциям на 2—3%

Фото: Максим Платонов

«Татнефть» снова бьет рекорды невиданной щедрости. Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить всю чистую прибыль по итогам первого полугодия в размере 93 млрд рублей на выплату дивидендов по всем видам акций. Аналитики, опрошенные «Реальным временем», объясняют дивидендный фонтан сильными финансовыми результатами компании, отрицая вероятность предпродажной подготовки.

Старые байки про «Татнефть»

«Татнефть» обнародовала решение совета директоров, которое многих заинтриговало инициативой топ-менеджмента компании созвать внеочередное собрание акционеров. Из сообщения следовало, что еще только предстоит утвердить повестку, после чего последует согласование остальных организационных моментов — даты проведения собрания, даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в нем. Словом, в новости с налетом сенсационности оставалось немало фактурных пробелов.

Однако сам факт предстоящего созыва внеочередного собрания «Татнефти» все равно стал поводом для нового раздувания слухов о ее вероятной продаже. В ряде СМИ вновь заговорили о реализации независимой региональной компании госструктурам «Роснефти» по башкирскому сценарию.

— Никакой продажи «Татнефти» нет и не предвидится в ближайшем будущем. Нас всех конспирологи напугали комментариями о неожиданном внеочередном собрании акционеров «Татнефти», назначенном на 13 сентября. Мол, компанию собираются продавать, прощай суверенитет и все такое, — отреагировал в телеграм-канале татарстанский блогер-аналитик Альберт Бикбов. — На самом деле все оказалось гораздо банально и рутинно — на собрании акционеров будет рассматриваться вопрос о дивидендах за первое полугодие 2019 года. Решено пустить на это удовольствие 100% прибыли. Конспирологи могут не успокоиться: «Из компании перед продажей выкачивают прибыль!».

«Татнефть» отделалась дивидендными рекомендациями

Впрочем, на поверку оказалось все наоборот. Накануне «Татнефть» опубликовала решения августовского совета директоров, которыми на самом деле даны рекомендации по выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года. Это станет единственным пунктом в повестке дня внеочередного собрания, которое запланировано на 13 сентября.

Советом директоров предлагается выплатить дивиденды в размере 40,11 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. На эти цели будет направлено 100% чистой прибыли, или 93,3 млрд рублей. Как следует из сообщения, общему собранию акционеров предложено утвердить выплату дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 4011% к номинальной стоимости акции каждого типа (40,11 руб. на одну акцию номинальной стоимостью в 1 рубль). Для сравнения: по итогам первого полугодия прошлого года «Татнефть» выплачивала дивиденды в размере 30,27 рубля на все виды акций, направив на эти цели 75% прибыли компании, или 70,4 млрд рублей. Таким образом, «Татнефть» увеличила выплату дивидендов на 47%, подсчитали эксперты ИК «Финам».

«При определении размера дивиденда за 6 месяцев этого года Совет директоров полагался на дивидендную политику Компании, исходил из результатов деятельности за отчетный период, учитывал прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности Группы Татнефть», — говорится в пресс-релизе компании.

Совет директоров предложил утвердить 27 сентября 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 6 месяцев 2019 года.

Советом директоров предлагается выплатить дивиденды в размере 40,11 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Фото пресс-службы «Татнефти»

— В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 руб.), — отмечают в ИК «Солид». — Поэтому для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям необходима рекомендация совета директоров. Ранее платили около 30% прибыли по РСБУ. Согласно новой дивидендной политике, принятой в начале 2017 года, «Татнефть» будет платить не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. Промежуточные выплаты возможны по итогам 3 месяцев, полугодия и 9 месяцев. По факту за 2017 год рекомендовали около 70% прибыли. По итогам 2018 года компания распределила на дивиденды весь свободный денежный поток благодаря отрицательному чистому долгу. Скорее всего, компания продолжит выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов.

Доходность голубых фишек подскочила с 3,5 до 6%

По оценке экспертов «Финам», доходность по обыкновенным акциям составит до 5,6% и 6% по привилегированным акциям. В 2017 году дивиденды, рассчитанные по итогам 2016 года, составили 22,81 рубля, что соответствовало доходности в 6,18% годовых, отмечают эксперты Equity.today. До этого времени доходность по бумагам «Татнефти» не поднималась выше 3,52% годовых (в 2016 году выплаты составляли 10,96 рубля на обыкновенную акцию, а с 2006 и по 2014 годы дивидендные выплаты держателям обыкновенных акций российской нефтяной компании составляли от 1 и до 8,6 рубля на обыкновенную акцию).



Аналитики объясняют рост дивидендных выплат отличными финансовыми результатами. «Мы полагаем, что основной причиной такой щедрой рекомендации по дивидендам являются сильные финансовые результаты за 1К19, а также за 2К19 (должны быть опубликованы к концу августа), на которых должно положительно сказаться некоторое улучшение конъюнктуры и рост добычи углеводородов», — указывают эксперты ИК «Финам».

— После объявления рекомендаций совета директоров «Татнефти» котировки обыкновенных акций на бирже поднялись на 2,8 п. пункта — с 721 рубля до 740 рублей к 12 часам дня, — констатировал аналитик «Финам» Игорь Додонов.

Привилегированные акции также сильно подросли за два часа с момента объявления рекомендаций. С утра вторника они котировались на уровне 661,4 рубля за акцию, а к 12 часам подскочили до 676 рублей, отметил эксперт. Но затем вернулись на исходный уровень до 667 рублей. Таким образом, «Татнефть» продолжает разгонять капитализацию компании, которая подскочила на 2 млрд рублей.

Накануне бумаги «Татнефти» подешевели на 3,02% на общем фоне падения стоимости акций нефтегазовых компаний. «Этому способствовали внешние факторы: эскалация торговой войны между США и Китаем спровоцировала масштабную распродажу на мировых рынках, — указали аналитики ИК «Солид». — Плюс новый пакет американских санкций только оказал дополнительное давление. Индекс РТС упал на 3,95% и закрылся ниже отметки 1 300 пунктов впервые за это лето. Российская национальная валюта подешевела примерно на 1 руб. до 65,3 относительно доллара США».