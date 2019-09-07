Маганов рассказал о «зонах притяжения» в новом генплане Альметьевска

Генеральный директор АО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Наиль Маганов рассказал о «зонах притяжения», которые разрабатываются в новом генплане Альметьевска. Он отметил, что генплан готовится и компания принимает участие в его формировании.

«<..>Наметили некие такие зоны притяжения. Наметили, где их будем строить и чем их будем заполнять. Договорились о том, что каждый житель должен иметь возможность пешим ходом за минут 15 дойти до ближайшей точки притяжения. Между точками притяжения запустить какие-то экспрессы, чтобы человек с одной точки мог проехать в другую. Но до точки идти пешком чтобы было ему интересно», - рассказал Нагуманов в ходе беседы с журналистами.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в генплане не предусматривается строительство больших торговых центров. По мнению гендиректора «Татнефти», моллы, огромные торговые комплексы делают города неживыми, заставляют людей запираться. «Город живет, когда улицы полные. Город безопасный, когда люди ходят на улицах, бизнес развивается маленький», — отметил он.

Нагуманов рассказал, что генплан Альметьевска сейчас готовит московский институт градостроительства, в его обсуждении активно принимают участие жители города.

Ранее сообщалось, что Наиль Маганов рассказал подробнее о заводе по производству малеинового ангидрида в Альметьевске. Эти намерения связаны с планирующейся к созданию Особой экономической зоной.

